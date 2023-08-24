«Отстаём о графика»: Глава ГУР Буданов подтвердил планы по «освобождению» Крыма

Украина "отстает" от графика по "освобождению" территорий, но от планов установить контроль над Крымом в Киев не отказались. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
В очередном интервью иностранной прессе глава военной разведки Украины признал, что с прогнозами по "освобождению" Крыма у него не вышло, они несколько раз сдвигались, но до сих пор не реализованы. Однако, по словам Буданова, это не говорит о том, что в Киеве отказались от планов "освободить" полуостров, просто это будет "чуть дольше".
Как подчеркнул глава ГУР МО Украины, события "развиваются медленнее", чем было рассчитано. Но контрнаступление идет, ВСУ продвигаются вперед и в скором времени "выйдут к Крыму". Впрочем, они уже третий месяц "выходят", не в состоянии взять первую линию обороны российской армии, а их пять.
Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам (...) Вместе с тем, можно сказать, что уверенно мы движемся вперед
- заявил Буданов.
По его словам, сейчас на полуострове уровень "боевых действий" намного интенсивнее, чем был в 2022 году. "Боевыми действиями" глава ГУР назвал атаки беспилотников и теракты на территории полуострова, Украина окончательно превратилась в террористическое государство. Ранее Буданов анонсировал новые диверсии в Крыму.
Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем
- добавил он.