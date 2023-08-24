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«Отстаём о графика»: Глава ГУР Буданов подтвердил планы по «освобождению» Крыма

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«Отстаём о графика»: Глава ГУР Буданов подтвердил планы по «освобождению» Крыма

Украина "отстает" от графика по "освобождению" территорий, но от планов установить контроль над Крымом в Киев не отказались. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.


В очередном интервью иностранной прессе глава военной разведки Украины признал, что с прогнозами по "освобождению" Крыма у него не вышло, они несколько раз сдвигались, но до сих пор не реализованы. Однако, по словам Буданова, это не говорит о том, что в Киеве отказались от планов "освободить" полуостров, просто это будет "чуть дольше".

Как подчеркнул глава ГУР МО Украины, события "развиваются медленнее", чем было рассчитано. Но контрнаступление идет, ВСУ продвигаются вперед и в скором времени "выйдут к Крыму". Впрочем, они уже третий месяц "выходят", не в состоянии взять первую линию обороны российской армии, а их пять.

Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам (...) Вместе с тем, можно сказать, что уверенно мы движемся вперед

- заявил Буданов.

По его словам, сейчас на полуострове уровень "боевых действий" намного интенсивнее, чем был в 2022 году. "Боевыми действиями" глава ГУР назвал атаки беспилотников и теракты на территории полуострова, Украина окончательно превратилась в террористическое государство. Ранее Буданов анонсировал новые диверсии в Крыму.

Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем

- добавил он.
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10 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:23
    +2
    Трепло этот Буданов ... Фамилия вроде русская, а врёт как последний...
    Крыму долго говорили –
    Чемодан, вокзал, Россия
    Чемодан Крым в руки взял,
    Погрузил туда вокзал,
    А затем весь полуостров,
    Хоть и было не так просто,
    Он туда же запихнул,
    И в Россию с ним махнул –
    Сделал то, о чем мечтал -
    Снова НАШИМ русским стал!!!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:27
      -2
      Трепло этот Буданов

      К великому сожалению, треп Буданова потихоньку выполняется, а вот грозная болтовня кое где наверху остаётся пустой болтовней
  2. Sovdep
    Sovdep Сегодня, 19:24
    +3
    Так медленно идут к цели, что скоро некому будет идти. А Зеля, Буданов и др. смоются потом куда-нибудь, если их свои не прикончат.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:25
    +5
    Почему этот негодяй еще жив,и что то вякает?
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 19:59
      +1
      да фиг с ним с будановым его уже 3 раза похоронили а он живой оказывается а вот где с июня суровикин?
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:45
    +2
    С контрнаступом не всё так однозначно!!! Если укры сконцентрирубт ВСЕ оставшиеся ресурсы и ударят в одном направлении , как предлагают амеры , то даже прорвав оборону , они останутся без армии. Некому будет развивать прорыв... И не на чем. Ни брони , ни арты , ни л/с не останется.
  5. DrLivsi
    DrLivsi Сегодня, 19:53
    -1
    Цитата: Владимир80
    Трепло этот Буданов

    К великому сожалению, треп Буданова потихоньку выполняется, а вот грозная болтовня кое где наверху остаётся пустой болтовней

    К сожалению ,ДА. Накануне в Оленевке высадились,людей постреляли, Флаг Украины воткнули. Где-то прошла информация ? То-то
  6. ЛМЛ
    ЛМЛ Сегодня, 19:54
    -1
    В каком измерении живет этот недоумок?
  7. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:59
    +1
    а график то какой?.. сутки через трое или день ночь 2 дня отдыхает)))))))
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:25
    +1
    " его словам, сейчас на полуострове уровень "боевых действий" намного интенсивнее, чем был в 2022 году. "Боевыми действиями" глава ГУР назвал атаки беспилотников и теракты на территории полуострова, "
    Подтверждаю. Боевые действия стали ощутимо интенсивнее, чем в 22годе.
    У 22 годе над башкой по ночам не гудели беспилотники и не шла пальба изо всех средств ПВО. А так же учений по хованию при воздушной тревоге.
    Причём я речь веду не за Севас и Симфер, а за казалось бы малоинтересные тылы. Далее пришлют Файтинг Фэлконы и веселье надо полагать увеличится. love