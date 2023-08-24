«Отстаём о графика»: Глава ГУР Буданов подтвердил планы по «освобождению» Крыма

Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам (...) Вместе с тем, можно сказать, что уверенно мы движемся вперед

Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем