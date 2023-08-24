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«Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком»: президент прокомментировал падение самолёта куратора ЧВК «Вагнер»

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«Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком»: президент прокомментировал падение самолёта куратора ЧВК «Вагнер»

Президент России прокомментировал информацию о катастрофе бизнес-джета, принадлежавшего куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.


Напомним, что самолёт упал накануне – 23 августа – в 18:20 мск. Росавиация опубликовала список тех, кто был зарегистрирован для полёта. Среди зарегистрированных – Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Сегодня в первой половине дня сотрудники морга региона, где упал самолёт, заявили, что тело Евгения Пригожина находится у них и что оно опознано.

Президент России, комментируя катастрофу, заявил, что на борту самолёта «Эмбрайер» действительно находились сотрудники компании «Вагнер».

Владимир Путин:

Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям всех погибших. Первичные данные говорят о том, что там действительно находились сотрудники компании «Вагнер». Это люди, которые внесли существенный вклад в дело борьбы с нацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Президент затронул личность и непосредственно Евгения Пригожина. По словам Владимира Путина, Пригожина он знал давно, с 90-х годов. Его глава государства назвал человеком талантливым, но со сложной судьбой.

Владимир Путин:

Он допускал и много ошибок серьёзных, при этом делал много из того, что я просил, в том числе для общего дела.

Президент отметил, что Пригожин вёл дела не только в России, но и за рубежом, в частности, в Африке.

Путин:

Он там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами. Буквально вчера, насколько мне известно, он прибыл из Африки и встречался с некоторыми официальными лицами.



Ранее на Западе заявили, что гибель Пригожина - плохая новость для Украины.
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27 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:26
    -8
    Наверное символизм не в традициях наших властей, тем более такой. На 80 лет Курской дуги. Тут скорее хинзиры, англосаксы или французы постарались. С Пригожиным в самолете был еще Уткин, он же Вагнер, который отвечал за военные операции.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:33
      -6
      Достойным ответом на убийство Пригожина будет катастрофа с Ричардом Муром.
      Без его участия точно не обошлось.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:56
        +4
        А если даже в конкретном случае не пр чём, то точно причём во множестве убийств по всему миру.
        Не только русских, одного эпизода с массовым убийством детей "белыми касками", когда имитировали химическую атаку Асада, достаточно, чтоб всё Ми-6 стереть с лица мира.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 20:14
        +7
        Цитата: Shurik70
        Достойным ответом на убийство Пригожина будет катастрофа с Ричардом Муром.
        Без его участия точно не обошлось.


        Тут похоже другие силы постарались.... странное дело, с начала Русской Весны, как то быстро погибают лидеры мнении/народные командиры т.е. те люди за которыми народ бы пошел. Причем это не единичные случай, а система....

        А генералы, которые хотят что-то изменить, теряют свои места.... генерал Армагеддон попал в немилость, (из информационного пространства выбыл), генерал Спартак лишился своего места, генерала Мизинцева система прожевала и выплюнула... с Теплинским тоже были какие то движения, но покровительство ВВП его спасло), и это только верхушка айсберга... а сколько мы не знаем.

        Оппозиционных лидеров вообще убрали под чистую.... даже Стрелкова, за которым бы народ не пошел (но он один из лидеров мнении) закрыли, прозападные лидеры либо в бегах за границей либо сидят (Навальный).... КПРФ и ЛДПР, с такими лидерами просто ширма для Единой России (та же пенсионная реформа это прекрасно показала), вот и выходит что у нас выбор без выбора. Нет ни оппозиции, ни сильных лидеров... всё зачищено.

        А тех людей, кто причастен к гибели Дяди Жени, бог надеюсь накажет т.к. надеется больше не на кого.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:34
      +15
      Про Пригожина говорят все, а я хочу сказать о Дмитрии Уткине.
      ..Ты ушел, как солдат и как воин,
      И не всякому это дано,
      Но ты был по натуре героем,
      Про которых снимают кино…
      Ты ушел и мучительно больно,
      Что уходят такие как ты –
      Ты ушел как мужчина – достойно,
      От войны и мирской суеты…
      Загорелась еще одна свечка,
      А душа твоя стала звездой…
      И потомки твои будут вечно,
      Тебя помнить, гордиться тобой!!!
    3. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 19:41
      +14
      Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком...

      Единственной "ошибкой" Пригожина было стремление сделать всё как следует, как должно быть, ... вопреки всему. Светлая ему память. И за Артёмовск и за всё остальное.
      Что касается нашего гаранта ... - кто бы говорил про ошибки !
      И, похоже, в последнее время особенно, что единственный его талант - это делать "достоверный" вид, что мы ещё "в России" живём, и что "нет никаких алигархов", что впереди "огромные перспективы"...
      Хочется сказать в ответ - вся ещё жизнь у нас впереди, если вынуть лом из груди.
      Много ещё есть чего сказать, но - тошнит уже, от выступлений после ...
      Просрать весь Вагнер, весь целиком ! Во время войны !..
      Вагнер, так хорошо показал, кто на самом деле патриот, особенно в Москве - столице государства ! И всё это псу под хвост !..
      Вы, Владимир Владимирович - просто "ТАЛАНТИЩЕ" ...
      Дальше, без комментариев. Разве что - пойду напьюсь, если инсульт раньше в голову не стукнет, или инфаркт не случится.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:28
    +11
    Подобное заявлерие комментировать сложно.Ибо можно сейчас попасть под неприятности за дискредитацию всего и вся в этом чулане.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 19:33
      +2
      Ну а что нормально зачистил... сначала армейских ... потом и повара...наёмников кого разогнал кого перекупил...кто там щас вякнет?
      Было две частных армии у Повара и пехотинца , осталась одна
    2. Комментарий был удален.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:30
    +5
    Большое зло начинается с маленького обмана....
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:32
    +2
    командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, комментируя
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/24/alaudinov-obyasnil-pochemu-minoborony-ne-kommentiruet-gibel-prigozhina

    «Если бы Кремль или Минобороны России бросились бы что-то комментировать, это выглядело бы как оправдание. Оправдывается только тот, кто виноват. В данном случае самолет еще не успел упасть на землю, как все закричали, что Путин или Шойгу сделали то-то. Наблюдалась картина, как будто все эти писари сидели на старте и были готовы назвать виновных»,
    — подчеркнул командир.
    При этом «либералы» сразу требуют наказать конкретных людей.

    «Либералами подобных людей можно было бы назвать, если они сказали: „Надо разобраться. И в случае выявления виновного его нужно наказать“. Если кто-то это сказал бы, то это было бы нормально. Но меня просто шокировали огульные нападки в интернете. Даже в мой адрес всю ночь лился негатив. Там все во всем виноваты. Даже те, кто воюет за Россию. Не понятно, чем руководствуются эти люди. Любой человек в нашей стране имеет право на презумпцию невиновности. Но оказывается этого права не имеют высокопоставленные лица. Потому что они, по их мнению, виноваты априори. Именно поэтому я высказал свое мнение публично. А те, кого обвиняют во всех грехах, считаю, что оправдываться не должны»,
    — заявил Алаудинов.
    Он призвал подумать над тем, кому была выгодна гибель Пригожина.

    «Да, Евгений Пригожин совершил очень большую ошибку. Но наряду с этим ЧВК „Вагнер“ была подразделением с очень большими заслугами. Поэтому нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК „Вагнер“ была нужна нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди. И конечно убить двух зайцев — отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России — желанная цель. Тем более, война на Украине не задалась для нашего западного противника. Надо хорошенько подумать, кому это выгодно. Однозначно не Путину, не руководству страны»,
    — сказал Алаудинов.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:33
    -2
    Непереводимая игра слов...
    Пи-пи-пи-пи....
    Слова, запрещенные к употреблению на ВО...
    p.s.
    Евгению Пригожину и его бойцам, павшим при защите нашей Родины - Вечная Слава и Вечная память.
  8. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 19:35
    0
    Цитата: kulinar
    Верю, всему что извергает верхний!!! laughing
    Ибо даже англичане сказали, что это только дело времени.
    А уж оленеводу-строителю это вообще в жилу.

    Ну да, ведь смерть Пригожина больше ни кому не в жилу...... Я знал что у нас в стране много д....в, но что бы на столько....
  9. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 19:37
    -3
    Ну а даже если и так, то это достойный ответ на смерть 10 пилотов
  10. arthh
    arthh Сегодня, 19:45
    +5
    Следует сказать что Путин сказал по 'предварительным данным' там были первые лица чвк.

    И сразу начинает говорит в прошедшем времени про Пригожина, хотя он сказал еще что данные предварительные и узнал недавно.

    Знает больше чем мы?
  11. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 19:49
    +1
    Цитата: arthh
    Следует сказать что Путин сказал по 'предварительным данным' там были первые лица чвк.

    И сразу начинает говорит в прошедшем времени про Пригожина, хотя он сказал еще что данные предварительные и узнал недавно.

    Знает больше чем мы?

    А должно быть наоборот? Сначала вам докладывать?))))
  12. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 19:50
    +6
    Любой кто был более менее в теме и интересуется политикой и следит за СВО прекрасно знает кто стоит за этим и как бы охранители не старались, идиотов готовые верить зомбоящику становится с каждым днём всё меньше. С 14 года погибло очень много героев и патриотов в тылу, точнее были убиты, и каждый раз расследование будет доведено до конца, пустые слова, если довести до конца на самих себя и выйдут. Так что заболтают и забудут.
  13. Ив762
    Ив762 Сегодня, 19:51
    +2
    Как там где-то: "В расследовании главное - не выйти на себя..." - кажись так как-то.
    А вот не кривлялись бы и сразу посадили (после "мятежа"/"марша справедливости") глядишь и жив бы до сих пор был...Как Наваленный.
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:54
    +2
    самолёт упал
    Подводная лодка "Курск" утонула..Какое страшное коллективное самоубийство..Лебедь, Трошев..Контрреволюция, пожирает своих детей
  15. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 19:57
    -3
    Цитата: Shamil88
    Любой кто был более менее в теме и интересуется политикой и следит за СВО прекрасно знает кто стоит за этим и как бы охранители не старались, идиотов готовые верить зомбоящику становится с каждым днём всё меньше. С 14 года погибло очень много героев и патриотов в тылу, точнее были убиты, и каждый раз расследование будет доведено до конца, пустые слова, если довести до конца на самих себя и выйдут. Так что заболтают и забудут.

    Цитата: Shamil88
    Любой кто был более менее в теме и интересуется политикой и следит за СВО прекрасно знает кто стоит за этим и как бы охранители не старались, идиотов готовые верить зомбоящику становится с каждым днём всё меньше. С 14 года погибло очень много героев и патриотов в тылу, точнее были убиты, и каждый раз расследование будет доведено до конца, пустые слова, если довести до конца на самих себя и выйдут. Так что заболтают и забудут.

    Факты есть? Доказательства? Или это Ваши больные фантазии..... С таким же успехом можно сказать что вы педофил и любите мальчиков.... Зачем доказательства? Или вы это другое?)
  16. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 20:04
    0
    Кстати.... Может это пвошник идиот увидел самолёт и сбил его? Можно по 5 миллионов по обещать выплатить
  17. Юродивый Фома
    Юродивый Фома Сегодня, 20:10
    -7
    Люди здесь видимо не понимают что Пригожин всегда был лучшим другом Путина. Пригожин не выступал против своего, он выступал только против Шойгу оккупировавшему власть. После марша справедливости Путин вернул свою власть и как награда разрешил музыкантам отдохнуть в Беларуси. Сто процентов его сбитие организовал Шойгу. Марш Справедливости от того и произошёл прям перед наступлением укров иначе мы б весь фронт из за него потеряли.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:33
      0
      Юродивый Фома ник смените ,это не укросайт,палитесь безбожно.
  18. Люмира
    Люмира Сегодня, 20:13
    -1
    Ровно два месяца с его марша. День в день.
  19. Oleg Telpes
    Oleg Telpes Сегодня, 20:15
    +1
    высказывания нормальные, но спокойные
    по предварительным данным - то есть не факт
    Подоляк украинский тоже не уверен
    какой-то самолёт улетел в Баку
    все запутали
  20. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 20:19
    -2
    Предлагаю, всем кому очевиден заказчик, собраться и подать коллективное заявление по факту убийства, естественно предоставив доказательства..... Хотя бы попробывать стоит) ведь все улики, факты и доказательства уже у вас на руках)))
  21. dump22
    dump22 Сегодня, 20:24
    0
    Понятно.
    Теперь ждем результатов расследования СК.

    Хотя примерно понятно уже, что покажет расследование.
    Дело заведено по статье 263 УК РФ - о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
  22. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 20:30
    0
    “Я не расстроен тем, что ты солгал мне, я расстроен тем, что с этого момента я не могу тебе верить”(с)
    Friedrich Nietzsche