«Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком»: президент прокомментировал падение самолёта куратора ЧВК «Вагнер»

Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям всех погибших. Первичные данные говорят о том, что там действительно находились сотрудники компании «Вагнер». Это люди, которые внесли существенный вклад в дело борьбы с нацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Он допускал и много ошибок серьёзных, при этом делал много из того, что я просил, в том числе для общего дела.

Он там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами. Буквально вчера, насколько мне известно, он прибыл из Африки и встречался с некоторыми официальными лицами.