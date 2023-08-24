Победа России в конфликте на Украине не за горами, Киев испытывает большие проблемы с новой мобилизацией, украинской армии скоро станет некем воевать. Об этом пишет The Telegraph.
Конфликт на Украине перешел в фазу войны на истощение, где у России гораздо большие шансы одержать победу. Все дело в том, что у Киева кончаются людские ресурсы, а мобилизация уже не может решить проблему нехватки личного состава ВСУ. Не может в этом вопросе помочь и западные спонсоры режима, люди не техника, их не поставишь.
Как пишет издание, контрнаступление ВСУ, спустя почти три месяца, начало приносить результаты, ВСУ удалось зацепиться за Работино после тяжелых боев. На Западе планируют, что украинская армия сможет прорвать оборону российских войск и выйти к Азовскому морю, тем самым перерезав сухопутный путь в Крым. В общем, победа близка, как никогда.
Однако, ВСУ столкнулись с другой проблемой, влияющей на дальнейшие боевые действия. Атакуя позиции российских войск, ВСУ понесли большие потери и теперь рискуют не успеть до осенних дождей взломать оборону русских. У Киева нет подготовленных резервов, а мобилизационные ресурсы уже показали дно, призывать просто некого. Первые добровольцы уже или погибли, или получили ранения, другие желающие воевать давно записались в ВСУ, а оставшиеся не горят желанием идти сражаться.
А вот у России мобилизационные ресурсы просто огромные, при необходимости Москва может мобилизовать и ввести в бой до 2-х миллионов военных, еще около семи миллионов оставив в резерве. При этом у России большой поток добровольцев, с помощью которых она постоянно наращивает силы.
Запад поставляет Украине бронетехнику и оружие, но поставить личный состав не в состоянии. Нехватка бойцов ВСУ может стать фатальной, победа российской армии не за горами.