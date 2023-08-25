Российские мины против украинского контрнаступления

ИСДМ "Земледелие" готовят минное поле. Фото Telegram / "Парламент с кнопкой"
В начале июня стартовало давно обещанное украинское «контрнаступление». С тех пор формирования киевского режима пытаются продвигаться на разных участках фронта, но несут серьезные потери и не могут достичь поставленных целей. Их продвижению мешает сложная и грамотно построенная российская система обороны. Заметную роль в ней играют наземные мины – и они же стали одним из основных факторов, сорвавших планы противника.
Сорванное наступление
В начале июня противник предпринял первые попытки наступления. Колонны техники, в т.ч. недавно полученных зарубежных бронемашин, в сопровождении пехоты начали выдвигаться на разных участках. Однако на большинстве направлений им не удалось даже добраться до российских позиций – продвижение остановилось уже на минно-взрывных заграждениях.
Широкую известность получили несколько эпизодов боевых действий, по итогам которых украинские формирования лишились в сумме нескольких десятков бронемашин. Во всех случаях ситуация развивалась почти одинаково. Броневая группа продвигалась по нейтральной полосе и добиралась до минного поля. Там техника лишалась хода, а затем попадала под обстрел российской артиллерии или становилась мишенями для авиации, включая беспилотную.
Любопытно, что первый такой эпизод с уничтожением разрекламированных иностранных боевых машин имел место в самом начале «контрнаступа». Тогда на Запорожском направлении в один день подбили / уничтожили суммарно несколько десятков ОБТ и БМП. Кроме того, мины нанесли серьезный урон живой силе противника – характерные эпизоды такого рода тоже получили известность.
Начало "контрнаступа" - результат применения мин и артиллерии. Фото Минобороны РФ
Противник учел негативный опыт и попытался исправить ситуацию при помощи инженерной техники и средств разминирования. Однако и такие машины попадали под обстрел и поражались либо уничтожались. Потеря бронемашин разминирования понятным образом сказывалась на возможностях украинских формирований. Кроме того, на мины и под огонь попадали эвакуационные машины, при помощи которых технику пытались вывезти для ремонта.
По данным ресурса Lost Armour, с начала июня противник потерял более 250 бронемашин разных типов. Потери в живой силе составляют десятки тысяч. Заметный вклад в такой урон противнику сделали наши мины. При этом они уничтожали врага самостоятельно или помогали работе других средств.
По всем правилам
По известным данным, российская армия начала готовить оборонительные позиции на ряде участков фронта еще в прошлом году. Оборону строили по всем правилам военной науки – с применением всех необходимых средств и систем. Готовились позиции для личного состава и вооружений, размещались инженерные заграждения и т.д. На местности перед позициями организовали минные поля разного рода и назначения.
При подготовке обороны могли использоваться практически все состоящие на вооружении средства постановки мин – заградители, системы дистанционного минирования разных типов в сухопутном или авиационном исполнении и т.д. Применялись боеприпасы ряда типов, предназначенные для поражения бронеобъектов и живой силы. Могли применяться мины старых моделей и последние разработки.
Финские машины разминирования Leopard 2 HMVB на Запорожском направлении. Фото Telegram / "Канал специального назначения"
В нынешней Спецоперации впервые в реальных условиях применяется инженерная система дистанционного минирования «Земледелие». Она использует специальные реактивные снаряды и способна одним залпом «засеять» крупный участок местности противопехотными или противотанковыми минами современных типов. Мины могут устанавливаться заблаговременно и непосредственно перед появлением противника – на его маршруте, на путях отхода или даже на текущих позициях.
По всем правилам, инженерные заграждения не использовались самостоятельно. Было организовано прикрытие при помощи стрелкового оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных систем. Кроме того, работать по наступающему противнику готовилась фронтовая и армейская авиация. В целом, речь идет об организации полноценной многокомпонентной обороны, способной встретить противника, замедлить и остановить его продвижение, попутно нанося ему потери.
Средства преодоления
Следует отметить, что украинские формирования все же пытаются бороться с нашими минно-взрывными заграждениями, хотя и без особого успеха. В ходе подготовки к «контрнаступу» они собрали свои собственные инженерные средства и получили значительное количество аналогичной матчасти от зарубежных партнеров. В частности, поставлялась инженерная бронетехника современных типов.
Сгоревшие машины разминирования на базе "Леопарда-2". Фото Lostarmour.info
К примеру, Финляндия предоставила шесть машин разминирования на базе ОБТ Leopard 2. Половина этой техники была уничтожена в первые дни наступления, а оставшиеся машины более нигде не появлялись. Из Германии поступило несколько многоцелевых инженерных машин Wisent 1MC, и еще несколько десятков обещали передать позже. В начале июня одна из них сгорела на Запорожском направлении, а судьба других пока остается неизвестной. В середине августа киевский режим отправил в бой инженерные машины семейства Stryker. Три из них уже уничтожены при разных обстоятельствах.
Украинским формированиям не приходится надеяться и на имевшийся у них ранее парк инженерной техники советского производства. Такие машины уже понесли потери в предыдущих боях, и их продолжают уничтожать. Согласно Lost Armour, с начала лета киевский режим лишился десятка машин нескольких типов, в т.ч. с возможностью использования для разминирования.
Резкое сокращение парка инженерной техники разминирования под воздействием мин, артиллерии и т.д. угрожает другой бронетехнике и личному составу – и перспективам «контрнаступления» в целом. Проблема мин привлекает внимание не только украинского командования, но и зарубежных политиков и специалистов. Предлагаются разные способы ее решения, но ни один из них не выглядит реалистичным и способным решить актуальные задачи.
Единственным способом развития «контрнаступления» и прорыва всех заграждений является создание полноценной межвидовой группировки значительной численности. У нее должны быть развитые инженерные силы и средства, а также возможность прикрывать саперов во время их работы. Однако по результатам текущей демилитаризации украинские формирования не смогут собрать такую группировку – даже за счет иностранной военно-технической помощи.
Подбитая машина Stryker M1132 ESV, август 2023 г. Фото Lostarmour.info
За рубежом прекрасно понимают это, и предлагаются разные способы борьбы с актуальной проблемой. К примеру, 22 августа издание Newsweek опубликовало мнения нескольких американских специалистов о проблеме российских мин. Бывший офицер армии США Дэн Райс, ранее занимавший пост советника главнокомандующего вооруженных сил Украины, предложил перераспределить технику.
По его мнению, в наступление по минным полям должны идти старые танки Т-64. Они возьмут на себя все риски, а их потеря не будет иметь критического значения. При этом более новые и совершенные «Леопарды-2» останутся целыми и смогут продолжать наступление. По всей видимости, Д. Райс высказал эту идею всерьез и уверен в правильности такой тактики.
Образцовый результат
Таким образом, к началу июня российская армия построила на ответственных направлениях полноценные системы обороны со всеми необходимыми средствами, и теперь успешно отражает попытки наступления противника. Почти за три месяца своего «контрнаступа» украинские формирования сумели продвинуться вперед лишь на отдельных участках и всего на несколько километров. При этом они понесли большие потери, не соответствующие достигнутым «успехам».
Значительный вклад в остановку украинского наступления сделали российские мины разных типов. Именно благодаря минно-взрывным заграждениям противник на большинстве участков не смог даже приблизиться к позициям российских войск, не говоря уже о полноценных атаках и развитии успеха. Это показывает, что наземные мины основных классов – при правильном их использовании и грамотной организации обороны – остаются эффективным и важным средством.