ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 провела погружение в рамках продолжающихся госиспытаний

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" продолжает проходить государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Как сообщили в военном ведомстве, субмарина совершила погружение на глубину 100 метров.
Экипаж подлодки "Кронштадт" проверил работу всех систем и механизмов субмарины, одновременно отработав управление на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Погружение обеспечивал малый противолодочный корабль "Зеленодольск" и спасательные суда Балтийского флота. Отмечается, что госиспытания "Кронштадта" идут под личным контролем главкома ВМФ Николая Евменова.
Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках государственных испытаний отработал погружение на глубину 100 м в морских полигонах Балтийского флота. (...) Погружение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль "Зеленодольск" и спасательные суда Балтийского флота
- говорится в сообщении.
ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.
Подлодка должна войти в состав российского флота в этом году, решение об этом уже принято, но точные сроки не определены. Служить "Кронштадт" отправится на Северный флот, где уже несет службу головная субмарина проекта "Санкт-Петербург".