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ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 провела погружение в рамках продолжающихся госиспытаний

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ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 провела погружение в рамках продолжающихся госиспытаний

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" продолжает проходить государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Как сообщили в военном ведомстве, субмарина совершила погружение на глубину 100 метров.


Экипаж подлодки "Кронштадт" проверил работу всех систем и механизмов субмарины, одновременно отработав управление на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Погружение обеспечивал малый противолодочный корабль "Зеленодольск" и спасательные суда Балтийского флота. Отмечается, что госиспытания "Кронштадта" идут под личным контролем главкома ВМФ Николая Евменова.

Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках государственных испытаний отработал погружение на глубину 100 м в морских полигонах Балтийского флота. (...) Погружение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль "Зеленодольск" и спасательные суда Балтийского флота

- говорится в сообщении.

ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.

Подлодка должна войти в состав российского флота в этом году, решение об этом уже принято, но точные сроки не определены. Служить "Кронштадт" отправится на Северный флот, где уже несет службу головная субмарина проекта "Санкт-Петербург".
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7 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 21:07
    -1
    Хорошая новость. Жалко что не получилось оборудовать 667 воздухонезависимыми силовыми агрегатами.
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:11
      +1
      А они уже отработаны и налажено серийное производство?
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 21:12
    -1
    Как то бухал с подводником. Эта лодка вся гремит, громыхает, обшивка трескается и спать невозможно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:50
      0
      Именно эта, или головная? На юбилее моего деда я тоже бухал с командиром АПЛ, очень интересные люди-подводники. hi
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:13
    +2
    «Кронштадт» в отличии от «Санкт -Петербурга», вооружен КР Калибр. Посмотрим, как этот проект ПЛ, зарекомендует себя в процессе эксплуатации.
  4. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 21:16
    0
    В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.
    Видать поставили что-то важное, если за ходом госиспытаний слет сам ГК ВМФ...
    А потому, как проблема ПЛБ встала во весь рост, то видать это и является "заботой Главкома ВМФ".
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:43
      -3
      Цитата: Удав КАА
      сам ГК ВМФ...

      Пусть он за крейсер Москва ответит.