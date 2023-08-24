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Украинские ресурсы: Залужный не торопится менять стратегию контрнаступления ВСУ по совету американцев

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Украинские ресурсы: Залужный не торопится менять стратегию контрнаступления ВСУ по совету американцев

Несмотря на давление Запада, главком ВСУ Залужный не торопится бросать все силы на одно направление, чтобы прорвать российскую оборону. Генерал не исключает, что резервы еще пригодятся, в том числе, и для отражения российского контрудара.


Несмотря на публикации западной прессы о том, что американцам удалось продавить на ставке смену стратегии ВСУ с переносом наступления на Запорожское направление, Залужный не торопится это делать. По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источник в администрации президента Украины, на главкома давит политическая верхушка во главе с Зеленским, но пока как-то вяло. Офис президента вынужден лавировать между военными и заокеанскими спонсорами.

Как сообщается, Залужный против сосредоточения основных сил на одном направлении, поскольку опасается перехода российской армии в наступление на других участках, а лишенные резервов бригады вряд ли сдержат удар. Поэтому часть сил на Запорожское направление все же уйдет, но стратегию менять он не будет.

Как ранее сообщалось, больше всего американцев волнует, зачем Киев сосредоточил значительные силы в районе Бахмута, который не имеет никакого стратегического значения. С момента захвата города подразделениями ЧВК "Вагнер" Генштаб ВСУ положил там несколько боеспособных бригад, в том числе подготовленных на Западе, которых так не хватает на юге для прорыва российской обороны.

В свою очередь, главком ВСУ критикует американцев которые, по его словам, ничего не понимают в природе самого конфликта России и Украины. По его словам, это не за повстанцами в горах бегать.

Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая деятельность. Это Курская битва

- заявил Залужный.
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7 комментариев
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:41
    +1
    Похоже прихлопнут этого замужнего он и нарика и кураторов достал.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:48
    +1
    А в этой Курской битве-2 он за кого воюет? У него помню браслет был со свастиками, наверно с такими символами победители в той битве воевали?
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 21:57
      +3
      Вот, да, мне тоже интересно: кто в роли немцев - мы или укропы? Валера что-то не договаривает. Перед Курской дугой немцы очень надеялись на новые танки: тигры, пантеры. И чубатые очень надеялись на леопарды, челленджеры, абрамсы. Мне лично такая вот аналогия видится.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 22:05
        0
        Цитата: Тополь
        Перед Курской дугой немцы очень надеялись на новые танки: тигры, пантеры. И чубатые очень надеялись на леопарды, челленджеры, абрамсы. Мне лично такая вот аналогия видится.

        Тогда РККА умышленно встала в оборону, об которую немцы пообломали зубы. Примерно как ВС РФ на Запорожском направлении.
  3. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 21:51
    0
    Подозреваю, что 1/3 украинского воинства сидит под Киевом. Боятся удара с Севера.
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:03
    0
    Zalužnyj, vy všechno děláte opačně, mír je potřeba vyjednat a zapomenout na sny o Krymu!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:03
      0
      Залужный, вы все делаете наоборот, нужно договариваться о мире и забыть мечты о Крыме!