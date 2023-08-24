Украинские ресурсы: Залужный не торопится менять стратегию контрнаступления ВСУ по совету американцев

Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая деятельность. Это Курская битва

Несмотря на давление Запада, главком ВСУ Залужный не торопится бросать все силы на одно направление, чтобы прорвать российскую оборону. Генерал не исключает, что резервы еще пригодятся, в том числе, и для отражения российского контрудара.Несмотря на публикации западной прессы о том, что американцам удалось продавить на ставке смену стратегии ВСУ с переносом наступления на Запорожское направление, Залужный не торопится это делать. По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источник в администрации президента Украины, на главкома давит политическая верхушка во главе с Зеленским, но пока как-то вяло. Офис президента вынужден лавировать между военными и заокеанскими спонсорами.Как сообщается, Залужный против сосредоточения основных сил на одном направлении, поскольку опасается перехода российской армии в наступление на других участках, а лишенные резервов бригады вряд ли сдержат удар. Поэтому часть сил на Запорожское направление все же уйдет, но стратегию менять он не будет.Как ранее сообщалось, больше всего американцев волнует, зачем Киев сосредоточил значительные силы в районе Бахмута, который не имеет никакого стратегического значения. С момента захвата города подразделениями ЧВК "Вагнер" Генштаб ВСУ положил там несколько боеспособных бригад, в том числе подготовленных на Западе, которых так не хватает на юге для прорыва российской обороны.В свою очередь, главком ВСУ критикует американцев которые, по его словам, ничего не понимают в природе самого конфликта России и Украины. По его словам, это не за повстанцами в горах бегать.- заявил Залужный.