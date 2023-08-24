В Пентагоне опровергли сообщения о якобы сбившей самолёт Пригожина зенитной ракете

По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб. (...) ничто не указывает на то, что это была ракета "земля-воздух"

Американские средства слежения не фиксировали запуска ракет "земля-воздух" в районе крушения самолета, принадлежащего структурам Евгения Пригожина. В то же время в Пентагоне склоняются к версии, что куратор ЧВК "Вагнер" погиб в авиакатастрофе.Американское военное ведомство опровергает версию с якобы сбитым самолетом Пригожина над Тверской областью, запущенную украинской ЦИПСО. Как заявили в Пентагоне, они не увидели ни одного подтверждения сообщениям о якобы запущенной с земли зенитной ракеты. По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, с большой вероятностью, Евгений Пригожин погиб.- заявил он журналистам.Ранее версию с якобы зенитной ракетой, сбившей самолет Пригожина, вбросил Киев, а западные СМИ подхватили. По имеющимся данным, на Украине принято решение использовать гибель руководства ЧВК "Вагнер" для внесения раскола в российское общество, поэтому в ближайшие дни следует ожидать еще кучу вбросов на эту тему.Как уже сообщили ресурсы "Оркестра", ни один из командиров ЧВК "Вагнер" не делал никаких официальных и неофициальных заявлений, все появившееся в Сети от имени совета командиров, на данный момент, является фейком.Напомним, что бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в среду после вылета из Москвы. На борту находилось 10 человек, в том числе сам Пригожин. На данный момент официального сообщения о гибели куратора "Оркестра" нет, хотя ряд ресурсов уже успел сообщить о якобы опознании его тела.