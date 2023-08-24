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В Пентагоне опровергли сообщения о якобы сбившей самолёт Пригожина зенитной ракете

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В Пентагоне опровергли сообщения о якобы сбившей самолёт Пригожина зенитной ракете

Американские средства слежения не фиксировали запуска ракет "земля-воздух" в районе крушения самолета, принадлежащего структурам Евгения Пригожина. В то же время в Пентагоне склоняются к версии, что куратор ЧВК "Вагнер" погиб в авиакатастрофе.


Американское военное ведомство опровергает версию с якобы сбитым самолетом Пригожина над Тверской областью, запущенную украинской ЦИПСО. Как заявили в Пентагоне, они не увидели ни одного подтверждения сообщениям о якобы запущенной с земли зенитной ракеты. По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, с большой вероятностью, Евгений Пригожин погиб.

По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб. (...) ничто не указывает на то, что это была ракета "земля-воздух"

- заявил он журналистам.

Ранее версию с якобы зенитной ракетой, сбившей самолет Пригожина, вбросил Киев, а западные СМИ подхватили. По имеющимся данным, на Украине принято решение использовать гибель руководства ЧВК "Вагнер" для внесения раскола в российское общество, поэтому в ближайшие дни следует ожидать еще кучу вбросов на эту тему.

Как уже сообщили ресурсы "Оркестра", ни один из командиров ЧВК "Вагнер" не делал никаких официальных и неофициальных заявлений, все появившееся в Сети от имени совета командиров, на данный момент, является фейком.

Напомним, что бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в среду после вылета из Москвы. На борту находилось 10 человек, в том числе сам Пригожин. На данный момент официального сообщения о гибели куратора "Оркестра" нет, хотя ряд ресурсов уже успел сообщить о якобы опознании его тела.
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22 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 22:38
    -3
    Так на видео нет следа от ракеты. Свидетели сообщают о двух взрывах. Кроме того часть фюзеляжа нашли в 4 км от места падения. Видимо была взрывчатка.
    Странно, что ни президент в своей речи, ни кто-либо не упомянул о взрыве и о неминуемом наказании всех тех кто совершает подобные подлые теракты. На убийство Дугиной, Татарского была куда более жесткая реакция, хотя фигуры они, прямо скажем, куда менее весомые.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 22:55
      0
      Президент разумный человек, даже зная информации больше чем мы вместе взятые, он предпочёл дождаться итогов следствия. Так как ситуация неоднозначная.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 22:56
      +1
      Версия о сбитии появилась после публикации видеозаписи, на которой местные жители обсуждали два громких хлопка в небе перед падением самолета. Так что ЦИПСО тут не причем. Максимум - подхватили уже готовенькое.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 23:05
        -3
        На видео видно след от взрыва, но там вообще не просматривается ракета. Любое пво дало бы след. Скорее всего взрывчатка.
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 23:13
      +4
      Так на видео нет следа от ракеты.


      На видео таки есть то, что с большой вероятностью может быть следом срабатывания БЧ ЗУР.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 23:32
        0

        Ну вот С-300 для наглядности. Была бы полоса(след) от ракеты.
    4. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 23:52
      0
      Цитата: Arzoo
      Странно, что ни президент в своей речи, ни кто-либо не упомянул о взрыве и о неминуемом наказании всех тех кто совершает подобные подлые теракты.

      laughing
      После убийства Немцова, Президент так же был лаконичен!
      Цитата: Arzoo
      На убийство Дугиной, Татарского была куда более жесткая реакция, хотя фигуры они, прямо скажем, куда менее весомые.

      Они же на разборки с Шойгу и ГШ не шли!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:38
    -5
    Это из " оперы" про Малайзийский боинг- снимки есть ,но мы их вам ,не покажем они жутко секретные.Без сопливых разберёмся,что там было.Вот любят амер канцы показывать свою значимость.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 22:52
      -2
      Американское военное ведомство опровергает версию с якобы сбитым самолетом Пригожина над Тверской областью, запущенную украинской ЦИПСО.
      Просто не хотят и боятся что из-за ципсошных вбросов появятся основания предъявить им обвинение в соучастии, ведь без их данных спутниковой разведки, а так же их использования для наведения ракет способных сбить самолёт в ТВЕРСКОЙ области Украина не сможет это сделать. Формально США не воюет с Россией, и им дюже не хочется получить обвинение в участии в боевых действиях на территории России. Короче мандражируют.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 23:25
        +1
        Цитата: Юра
        без их данных спутниковой разведки, а так же их использования для наведения ракет способных сбить самолёт в ТВЕРСКОЙ области Украина не сможет это сделать.

        Да и есть ли у 404 хоть что-нибудь зенитное, способное добить до Тверской области, даже если это что-нибудь развернуть в полметре от границы?
        1. Юра
          Юра Сегодня, 23:44
          0
          Цитата: Наган
          Да и есть ли у 404 хоть что-нибудь зенитное, способное добить до Тверской области, даже если это что-нибудь развернуть в полметре от границы?
          Раз у вас есть вопрос то вы сомневаетесь в том, что есть, я тоже, но я также не верю, что Пентагон в данном случае объективен только потому, что это правда. Если была диверсия, то исполнителей будут пытаться зачистить организаторы, это будет заметно так как не так уж много людей имело доступ к самолёту, а уж чьи уши будут за всем этим торчать увидим немного позже.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 22:52
    0
    Матрасов слушать-себя не уважать! Пустые слова из темы про длинносую Варвару.
  4. Комментарий был удален.
  5. freddyk
    freddyk Сегодня, 23:01
    +1
    О каком расколе в российском обществе все говорят? Ведь официально заявлено, никто в обществе Пригожина не поддержал, все поддержали президента. Так как его можно расколоть?
    1. guest
      guest Сегодня, 23:12
      -5
      Цитата: freddyk
      О каком расколе в российском обществе все говорят?

      Идея раскола не в поддержке лично Пригожина, а то что ЦИПСО пытается всунуть в наши мозги, что всех кто выражает хоть малейшее несогласие с властью ждёт жестокая расправа, а так же, что Путин слово не держит.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 23:20
        +2
        А так-то он держит. Пенсионный возраст обещал не поднимать и не поднял. Мобилизацию обещал не объявлять и не объявил.
        1. Sergei Timofeich
          Sergei Timofeich Сегодня, 23:52
          0
          Когда он обещал про пенсию,он её и не поднял за 10 лет правления,дальше был Медведев,а после был уже другой срок и другие условия.Про мобилизацию я не слышал,то бы кто то что то обещал...
      2. freddyk
        freddyk Сегодня, 23:25
        0
        Цитата: guest
        Цитата: freddyk
        О каком расколе в российском обществе все говорят?

        Идея раскола не в поддержке лично Пригожина, а то что ЦИПСО пытается всунуть в наши мозги, что всех кто выражает хоть малейшее несогласие с властью ждёт жестокая расправа, а так же, что Путин слово не держит.

        Марш Вагнера считаете "малейшее несогласие"? Цари четвертовали за такое "несогласие" :)
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 23:08
    +1
    И треснул мир напополам, дымит разлом, И льётся кровь, идёт война добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетёт узор, По тёмным улицам летит «ночной дозор». А дальше — беда за бедой, как по нотам: Ворона залетела в турбину самолёта, На теплоцентрали чего-то взорвалось, А <Россия> виновна во всём оказалась

    Немножко перефразировал песню группы Ума2рман "Ночной Дозор".
  7. Oleg Telpes
    Oleg Telpes Сегодня, 23:16
    0
    ракета не земля - воздух
    может что-то другое?
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 23:26
    +1
    Я не пойму . Пентагону верить или не верить. Или тут верить ,
    а там не верить. Или верить когда надо , а потом не верить когда не надо. Или все же верить или не верить. Как то не очень понятно.И с какой стати Пентагон в цвете последних событий выступает в роли истины последней инстанции в российских СМИ?
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 23:34
    -1
    Посмотрите на пуски зенитных ракет и их срабатывание возле цели,это как запуск фейеверков,а этот маленкий алюминиево-пластиковый джет просто разнесло бы на куски...Я думаю,что это была месть за 16 летчиков,сбитых Пригожиным,всё было организованно профи.Чё там Пригожин шутил на счёт сбитого им самолёта?Его ПВОшник перепутал кнопку,так вот,теперь пошутили те,кто отомстил за летунов...
  10. АВП 518
    АВП 518 Сегодня, 23:51
    0
    Цитата: vovochkarzhevsky
    Так на видео нет следа от ракеты.


    На видео таки есть то, что с большой вероятностью может быть следом срабатывания БЧ ЗУР.

    В 9км от Куженкино Хотилово-2 790 авиабаза,в 35км Вышний Волочек ЗР полк,и база радиотехнической разведки.Так что пулять там из ЗРК,так себе удовольствие,засекут на раз.