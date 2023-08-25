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Противник пытался атаковать Крым более чем 40 беспилотниками

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Противник пытался атаковать Крым более чем 40 беспилотниками

Киевский режим в ночь на пятницу, 25 августа, предпринял попытку массированной атаки на Крымский полуостров. Атака представляла собой налёт многочисленных беспилотников.


Объясняется эта активность врага в отношении Крыма достаточно просто. Не имея сколько-нибудь значительных успехов в ходе контрнаступления, Киев переключился к своей излюбленной тактике – тактике бандеровского террора. Памятую о своих обещаниях взять Крым до конца лета, режиму приходится прибегать именно к таким методам, чтобы хоть как-то оправдаться перед западными спонсорами.

В министерстве обороны России сообщают, что в общей сложности противник атаковал Крым 42 БПЛА. 9 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны, 33 были подавлены с помощью РЭБ.

Можно говорить о том, что это была попытка наиболее массированной атаки Крыма за последние месяцы.

Все использованные войсками киевского режима беспилотники относились к самолётному типу.

Несколько беспилотников были сбиты ВС РФ в районе мыса Херсонес над Чёрным морем. В результате атаки жертв и разрушений нет.

Также поступают сообщения о работе систем ПВО над Калужской областью. Расчёт комплекса противовоздушной обороны сбил модифицированную ракету системы С-200, которую противник пытался использовать в ударном варианте. Противнику, что называется, не даёт покоя аэродром Шайковка, находящийся на западе Калужской области. В последнее время он активизировал попытки беспилотных и ракетных атак на этом направлении.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:59
    0
    Все хорошо,прекрасная маркиза .Ладно,сбили,посадили.Главное,что бы не как в Сольцах..Отчитались о успешно отбитой атаке,однако Ту22 м3 сгорел..
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:05
    +7
    И такая xepня будет продолжаться пока не возьмём Николаев и Одессу!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:11
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Отчитались о успешно отбитой атаке,однако Ту22 м3 сгорел..

    Я все ждал кто же скажет об этом первый... smile поаккуратнее с этим...скоро за такой слив результатов обстрелов врагу будут закрывать как Стрелкова. hi
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:13
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: dmi.pris1
      Отчитались о успешно отбитой атаке,однако Ту22 м3 сгорел..

      Я все ждал кто же скажет об этом первый... smile поаккуратнее с этим...скоро за такой слив результатов обстрелов врагу будут закрывать как Стрелкова. hi

      Главное - чтобы не как Пригожина.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +1
      А какой тут слив?Фото пожара на стоянке самолетов тут висело не один день..Я исхожу из реальности.ВСЕ сбить невозможно.Возьмем к примеру ПВО Москвы летом 1941-осенью 42-го(тогда массированные налеты прекратились)Нам же агитация в советское время уверяла,что наши бойцы с гитлеровскими стервятниками полностью прикрыли небо над столицей.Это так,массированные налеты срывались.Но самолеты все же прорывались.Бомбы падали и в Кремль и около.Есть фото парада 7 ноября 1941-го.Войска стоят в ожидании на Горького ,а рядом разрушенные дома,прикрытые заборами и щитами.Так и сейчас,ну не может при массированном налете стопроцентного результата уничтожения воздушных целей
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 06:59
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        и сейчас,ну не может при массированном налете стопроцентного результата уничтожения воздушных целей

        Однако именно этот массированный налёт из 42 целей отражен на 100%. Показала свою эффективность удачная комбинация РЭБ и ЗРК в единой системе ПВО. Хотя на мой субъективный взгляд решающую роль сыграли люди, в частности минимизации в АСУ ПВО человеческого фактора, а так же несколько судебных процессов.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:28
    +1
    Цитата: Escariot
    Главное - чтобы не как Пригожина.

    Пока неизвестно кто убил Пригожина и Уткина... what
    Наш гарант выразил соболезнования родным погибших воинов России.
    Так что вопросы остаются.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 06:45
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Пока неизвестно кто убил Пригожина и Уткина...

      Цитата: Леха с Андроида.
      Наш гарант выразил соболезнования родным погибших воинов России.
      Так что вопросы остаются.

      Вопросов много . врагов нажил огромное количество . И англичан с американцами и французами . И жидоукры не братья , ненавидели и боялись . И в родной стороне пыхтели от ненависти и зависти некоторые большие чиновные лица ... Великие воины Субедеи.... А вот кто ? Скорее всего операция разработана МИ-6 , а осуществлена руками небратьев ... Такие вот мысли ... великие воины субедеи мелковаты .... для этого ...
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:32
    +3
    Пока мы сидим в обороне по любым причинам, враг всё более матереет. Так и вырастим Змея Горыныча.
    Он уже всё подпаливает до Урала, скоро доберётся до Сибири и Дальнего Востока. Когда же пнут генералов в настоящее наступление? Академиев покончали а толку нет. И Чапаевых не подпускают к командованию. Одного вон сбили враги в небе. Так можно и доиграться в войнушку. soldier
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 06:47
      +2
      Цитата: Солдатов В.
      Академиев покончали а толку нет. И Чапаевых не подпускают к командованию.

      Без Брусиловых польза от Чапаевых не велика ....
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 06:51
      0
      Не списывайте всё на врагов, слишком дурно пахнет это дело...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    0
    противник атаковал Крым 42 БПЛА. 9 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны, 33 были подавлены с помощью РЭБ.
    Это очевидно попытка реализации угрозы Зеленского после удара по сборищу специалистов БПЛА в Чернигове. С каждым разом количество БПЛА используемых для атаки возрастает и это плохо.
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 06:54
    0
    Цитата: Леха с Андроида.

    Я все ждал кто же скажет об этом первый... поаккуратнее с этим...скоро за такой слив результатов обстрелов врагу будут закрывать как Стрелкова

    Какой слив,у них разведка работает,нашим ещё очень далеко.
    Из примера,не знаем,где авиация СВУ базируется,до сих пор летают