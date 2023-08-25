Противник пытался атаковать Крым более чем 40 беспилотниками

Киевский режим в ночь на пятницу, 25 августа, предпринял попытку массированной атаки на Крымский полуостров. Атака представляла собой налёт многочисленных беспилотников.
Объясняется эта активность врага в отношении Крыма достаточно просто. Не имея сколько-нибудь значительных успехов в ходе контрнаступления, Киев переключился к своей излюбленной тактике – тактике бандеровского террора. Памятую о своих обещаниях взять Крым до конца лета, режиму приходится прибегать именно к таким методам, чтобы хоть как-то оправдаться перед западными спонсорами.
В министерстве обороны России сообщают, что в общей сложности противник атаковал Крым 42 БПЛА. 9 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны, 33 были подавлены с помощью РЭБ.
Можно говорить о том, что это была попытка наиболее массированной атаки Крыма за последние месяцы.
Все использованные войсками киевского режима беспилотники относились к самолётному типу.
Несколько беспилотников были сбиты ВС РФ в районе мыса Херсонес над Чёрным морем. В результате атаки жертв и разрушений нет.
Также поступают сообщения о работе систем ПВО над Калужской областью. Расчёт комплекса противовоздушной обороны сбил модифицированную ракету системы С-200, которую противник пытался использовать в ударном варианте. Противнику, что называется, не даёт покоя аэродром Шайковка, находящийся на западе Калужской области. В последнее время он активизировал попытки беспилотных и ракетных атак на этом направлении.