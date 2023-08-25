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Источник сообщил о расстреле ВСУ своих сослуживцев за попытку оставить позиции под Херсоном

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Источник сообщил о расстреле ВСУ своих сослуживцев за попытку оставить позиции под Херсоном

Несмотря на пропаганду Киева, в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, многие украинские военнослужащие отказываются идти в бой и погибать за марионетку Зеленского и его западных хозяев. По мнению военных экспертов, надлом случился с июне-июле этого года, когда контрнаступление ВСУ превратилось в "мясные штурмы" с огромными потерями.


В последне время почти на всех направлениях боевых действий участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. Однако, многие из желающих сдаться просто не доходят до линии боевого соприкосновения, перехваченные спеслужбами или "патриотами". Недавно такой случай произошел на Херсонском направлении, где целая группа военнослужащих 123-й бригады теробороны попыталась дезертировать, но была перехвачена своими сослуживцами, после чего расстреляна. Об этом сообщил российский силовик со ссылкой на источник в ВСУ.

По данным источника, в 123-й бригаде ТРО были расстреляны 23 человека за попытку покинуть позиции. Чтобы скрыть это преступление, их всех объявили пропавшими без вести.

От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции

- приводит РИА Новости сообщение.

На данный момент российские силовики сумели установить данные десяти расстрелянных теробороновцев.

Аналогичный случай произошел на Красно-Лиманском направлении, где была расстреляна группа украинских военных, покинувших позиции под Тернами.
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14 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:26
    +3
    Собственно, в этом вся и суть войны на Украине. Врагу не нужна победа. Ему нужны трупы, причём неважно с какой стороны. Как можно больше трупов. Чтобы между Россией и Европой пролегла река крови.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:30
    0
    По данным источника, в 123-й бригаде ТРО были расстреляны 23 человека за попытку покинуть позиции. Чтобы скрыть это преступление, их всех объявили пропавшими без вести.


    А потом их на "запчасти" разберут (пока "свеженькие") и\или в походных крематориях утилизируют. И весь сказ - "пропали без вести". Сколько там уже таких "пропавших без вести" ?
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 06:35
    -9
    Я не верю. Если так то покажите толпы пленных украинцев, их сопли накамеру .. Не ничего. Или наша пропаганда недорабатывает или это просто фантазии. Информационный фронт он такой же как и реальный.
    1. ZAV69
      ZAV69 Сегодня, 07:23
      0
      Если так то покажите толпы пленных украинцев, их сопли накамеру
      Да полно в телеге.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 06:36
    +3
    Пруфы есть. Убивают. На днях писал. 3-е выдвинулись. Но увидев листки белые на подсумках стрелять не стали... Подпустили. свины очухались и просто положили 2-х... завязался бой... смогли оттащить его. Ходить не сожет... но живой. Сейчас пацан в Ростове в госпитале... ногу не спасли.... И вот скольких таких... fool Инвалид первой группы считай. Общался с ним через тел друга. Как мог помог морально... но инсайд говорить не могу. И наши Пацаны жертвуют собой, чтоб вытащить!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 06:54
      +2
      Цитата: Enceladus
      Ходить не сожет... но живой. Сейчас пацан в Ростове в госпитале... ногу не спасли.... И вот скольких таких... fool Инвалид первой группы считай.

      Если просто без ноги, то третья.
      Скан справки МСЭ прилагать не буду. bully
      А пацану надо стиснуть зубы и становится на протез- это тяжело, но иначе никак. Коляска затягивает.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:37
    +3
    Виновные должны понести наказание после нашей Победы над нацистской Украиной. И вообще пора вводить смертную казнь.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +1
    в 123-й бригаде ТРО были расстреляны 23 человека за попытку покинуть позиции
    Значит по мимо тех кто хотел бы сдаться и закончить на этом для себя войну пока преобладают те кто готов воевать и принимает любые меры, чтобы предотвратить дезертирство. А эти (преобладающие) готовы на все и стреляют по всему, что движется.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:52
    +2
    Поэтому просто сдаваться в плен не катит, надо оружие поворачивать против приспешников Вашингтона и Лондона.
  8. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:53
    +1
    Смотрел видео в телеге.
    ВСУшники под огнём разворачиваются и бегут в тыл.
    И тут же их косит огнём сослуживец, стоящий чуть поодаль.
    Знаков различия не видно, так что не ясно - офицер это или просто идейный бандеровец...
    Но тенденция ясна - они готовы убивать своих, ради призрачного шанса продемонстрировать хозяевам с Запада минимальные успехи плешь проевшего "контрнаступа"... am
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:55
    +1
    Недоработка комиссаров получается раз в действие вступают расстрельные команды. Видать с мотивацией у ВСУ дела становятся хуже.
  10. sub307
    sub307 Сегодня, 07:09
    +1
    "... перехваченные спецслужбами или "патриотами"". А в башку не "приходит" такая простенькая "тупая" мысль - перебить вышеозначенных представителей, а потом вперёд, сдаваться то есть. winked
    1. aleks700
      aleks700 Сегодня, 07:18
      0
      А они есть у них, мозги?

      Короткий комментарий.
  11. aleks700
    aleks700 Сегодня, 07:17
    0
    Взвод с оружием уходит их перехватывает и просто расстреливают. Похоже на свистеж. А вообще чего удивляться, всегда и везде дезертиров расстреливали.