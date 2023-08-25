Несмотря на пропаганду Киева, в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, многие украинские военнослужащие отказываются идти в бой и погибать за марионетку Зеленского и его западных хозяев. По мнению военных экспертов, надлом случился с июне-июле этого года, когда контрнаступление ВСУ превратилось в "мясные штурмы" с огромными потерями.
В последне время почти на всех направлениях боевых действий участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. Однако, многие из желающих сдаться просто не доходят до линии боевого соприкосновения, перехваченные спеслужбами или "патриотами". Недавно такой случай произошел на Херсонском направлении, где целая группа военнослужащих 123-й бригады теробороны попыталась дезертировать, но была перехвачена своими сослуживцами, после чего расстреляна. Об этом сообщил российский силовик со ссылкой на источник в ВСУ.
По данным источника, в 123-й бригаде ТРО были расстреляны 23 человека за попытку покинуть позиции. Чтобы скрыть это преступление, их всех объявили пропавшими без вести.
От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции
- приводит РИА Новости сообщение.
На данный момент российские силовики сумели установить данные десяти расстрелянных теробороновцев.
Аналогичный случай произошел на Красно-Лиманском направлении, где была расстреляна группа украинских военных, покинувших позиции под Тернами.