В течение ночи существенная часть интерактивной карты территории, контролируемой киевским режимом, окрашивалась в красный цвет, свидетельствующий об объявленной воздушной тревоге. Объявлялась воздушная тревога в Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на оккупированных войсками киевского режима территориях Запорожья и Херсонской области.
Несколько взрывов в ночное время суток прогремели в Одессе. По последним данным, поражены объекты в районе порта. Эти объекты противник использовал в качестве территории хранения дронов различного типа, включая морские.
Также сообщается о взрывах в районе порта Ильичёвск (переименован киевским режимом в Черноморск).
Как только прозвучали первые взрывы в Одесской области региональные власти тут же стали публиковать заметки о работе ПВО и запрете на публикацию любых фото- и видеоматериалов о происходящем.
В Запорожье поражены объекты размещения личного состава ВСУ, а также ангары с военной техникой. По последним данным, один из ударов пришёлся по такой называемой ротационной площадке, куда накануне из-под Орехова были выведены подразделения одной из бригад, потерявшей в ходе «мясных штурмов» в районе Работино и Урожайного более 70% личного состава. Судя по всему, ракеты и беспилотники ВС РФ могли довершить дело…
Мощный взрыв прогремел в Кировоградской области. Обращает на себя внимание тот факт, что воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.