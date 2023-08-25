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Нанесены удары по ряду объектов противника в Одессе, Ильичёвске, Запорожье и Кировоградской области

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Нанесены удары по ряду объектов противника в Одессе, Ильичёвске, Запорожье и Кировоградской области

В течение ночи существенная часть интерактивной карты территории, контролируемой киевским режимом, окрашивалась в красный цвет, свидетельствующий об объявленной воздушной тревоге. Объявлялась воздушная тревога в Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на оккупированных войсками киевского режима территориях Запорожья и Херсонской области.


Несколько взрывов в ночное время суток прогремели в Одессе. По последним данным, поражены объекты в районе порта. Эти объекты противник использовал в качестве территории хранения дронов различного типа, включая морские.

Также сообщается о взрывах в районе порта Ильичёвск (переименован киевским режимом в Черноморск).

Как только прозвучали первые взрывы в Одесской области региональные власти тут же стали публиковать заметки о работе ПВО и запрете на публикацию любых фото- и видеоматериалов о происходящем.

В Запорожье поражены объекты размещения личного состава ВСУ, а также ангары с военной техникой. По последним данным, один из ударов пришёлся по такой называемой ротационной площадке, куда накануне из-под Орехова были выведены подразделения одной из бригад, потерявшей в ходе «мясных штурмов» в районе Работино и Урожайного более 70% личного состава. Судя по всему, ракеты и беспилотники ВС РФ могли довершить дело…

Мощный взрыв прогремел в Кировоградской области. Обращает на себя внимание тот факт, что воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.
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7 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:42
    +4
    Так их, ребята, не давать им продыху!
    Вывели из-под Работино, после "мясного штурма"? 70% личного состава потеряли?
    Наверное, рассчитывали на отдых и перегруппировку...
    Не вышло! Ротационная площадка стала зоной, свободной от нацизма...
    Надеюсь, про это "подразделение одной из бригад" мы больше не услышим! am
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:47
    +1
    Работайте братья: надо бить их пока на планете Земля не останется ни одного укронациста.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:48
    0
    Объявлялась воздушная тревога в Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на оккупированных войсками киевского режима территориях Запорожья и Херсонской области.

    А вот в Киевской области тишина. Ради "праздника" пожалели или ради "высоких гостей"?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    +1
    Одесса с Ильичёвском отдохнули,началась трудовая неделя .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +2
    Одесса: объекты противник использовал в качестве территории хранения дронов различного типа, включая морские. В Запорожье поражены объекты размещения личного состава ВСУ, а также ангары с военной техникой.
    Радует, что порты не забываются и периодически по ним наносятся удары. Как радует и уничтожение л/с и б/т в местах размещения. И по Киеву не мешало бы, чтобы очень не радовались мнимым успехам. Только давить гадов и ни как иначе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:26
      0
      Вот что то про энергетику не слышно.Лично я,как долгое время проработавший в этой области не понимаю,почему прекратились атаки на эти подстанции.Без энергетики и зерно не вывезти,не переработать.Вообще-ничего.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:15
    0
    Это очень хорошие новости, они должны жить в постоянном жывотном страхе с мокрыми шальварами.