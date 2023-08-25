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ВСУ направили более 80 единиц тяжёлой техники в район Орехова в попытке прорвать оборону 58-й армии ВС РФ

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ВСУ направили более 80 единиц тяжёлой техники в район Орехова в попытке прорвать оборону 58-й армии ВС РФ

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, курирующий ныне группу «Царские волки», в одной из заметок сообщает о значительном скоплении сил и средств противника на Ореховском направлении. Если говорить точнее, то к северу от Орехова.


По данным Рогозина, туда ВСУ перебросили 83 единицы тяжёлой техники, которые вечером четверга, 24 августа, были брошены в сторону российских позиций в районе Работино.



Рогозин:

Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак. Держимся. Запорожский фронт. 58-я армия России.


Таким образом, подтверждается информация о том, что украинское командование приняло решение бросить в бой в направлении Работино накопленные резервы, многие из которых составлены из ранее разбитых российским войсками бригад в той же Запорожской области.

По словам главкома ВСУ Залужного, «за время контрнаступа украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны российской армии на южном направлении».

Однако сами украинские военные, что называется, с мест используют менее пафосные формулировки. Во-первых, речь не идёт о линии обороны, а идёт о фактическом предполье. Во-вторых, даже этот «прорыв», если таковым его называть, дался противнику ценой огромных потерь. И длящееся уже более 2,5 месяцев украинское контрнаступление раз за разом сталкивается с новыми и новыми оборонительными тактиками российских войск.

Теперь российские войска разматывают те подразделения, которые были брошены противников в бой со стороны Орехова и о которых говорит Дмитрий Рогозин. Разведка выявила выдвижение военной техники и личного состава, которое враг пытался осуществить под покровом темноты. По противнику отрабатывала армейская авиация, ударные дроны, оснащённые камерами ночного обзора.

Ожидаются сообщения о точном количестве потерь в технике и личном составе, которые понёс противник в ходе своей попытки прорвать оборону 58-й армии ВС РФ.

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6 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:50
    0
    Ожидаются сообщения о точном количестве потерь в технике и личном составе, которые понёс противник в ходе своей попытки прорвать оборону 58-й армии ВС РФ.

    Чем больше, тем лучше.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:57
    0
    Как прочитал, что Рогозин держится, то почему-то на душе наоборот неспокойно как то стало.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +3
    Теперь российские войска разматывают те подразделения, которые были брошены противников в бой со стороны Орехова
    Есть уверенность в том, что "размотают", как и предыдущие. Наши ребята сражаются геройски и военная удача будет на их стороне.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      размотают", как и предыдущие

      Первые полгода СВО разматывали силы накопленные ВСУ за 8 лет подготовки к уничтожению Донбасса. Потом начали перемалывать запасы стран НАТО, сначала остатки российской и советской техники, а сейчас запасы западного вооружения. В этот время ВПК стран НАТО уже перешёл на военные рельсы и начал усиленный выпуск не только боеприпасов, но и начал обновление своего парка вооружение. А надежда на то, что у Украины кончатся мобилизационные резвы абсолютно неоправданна! Уродов готовых воевать за американские фантики где угодно и с кем угодно полно, немало их и в самой России.
      Так что война на истощение или надежда на то, что народ на Западе проснётся и заставит свои правительства прекратить войну абсолютно бесперспективна.
      Необходимо полностью менять всю стратегию СВО и переводить в КТО.
  4. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 07:17
    +1
    Пока всё идёт по плану.
    Дай Бог нашим удачи.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:17
    0
    Хозяин приказал наступать в одном месте , несмотря ни на какие потери.