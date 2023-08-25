ВСУ направили более 80 единиц тяжёлой техники в район Орехова в попытке прорвать оборону 58-й армии ВС РФ

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, курирующий ныне группу «Царские волки», в одной из заметок сообщает о значительном скоплении сил и средств противника на Ореховском направлении. Если говорить точнее, то к северу от Орехова.
По данным Рогозина, туда ВСУ перебросили 83 единицы тяжёлой техники, которые вечером четверга, 24 августа, были брошены в сторону российских позиций в районе Работино.
Рогозин:
Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак. Держимся. Запорожский фронт. 58-я армия России.
Таким образом, подтверждается информация о том, что украинское командование приняло решение бросить в бой в направлении Работино накопленные резервы, многие из которых составлены из ранее разбитых российским войсками бригад в той же Запорожской области.
По словам главкома ВСУ Залужного, «за время контрнаступа украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны российской армии на южном направлении».
Однако сами украинские военные, что называется, с мест используют менее пафосные формулировки. Во-первых, речь не идёт о линии обороны, а идёт о фактическом предполье. Во-вторых, даже этот «прорыв», если таковым его называть, дался противнику ценой огромных потерь. И длящееся уже более 2,5 месяцев украинское контрнаступление раз за разом сталкивается с новыми и новыми оборонительными тактиками российских войск.
Теперь российские войска разматывают те подразделения, которые были брошены противников в бой со стороны Орехова и о которых говорит Дмитрий Рогозин. Разведка выявила выдвижение военной техники и личного состава, которое враг пытался осуществить под покровом темноты. По противнику отрабатывала армейская авиация, ударные дроны, оснащённые камерами ночного обзора.
Ожидаются сообщения о точном количестве потерь в технике и личном составе, которые понёс противник в ходе своей попытки прорвать оборону 58-й армии ВС РФ.