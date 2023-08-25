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В России разработали новый складной разведывательный дрон «Ворон-75» с учётом пожеланий военных

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В России разработали новый складной разведывательный дрон «Ворон-75» с учётом пожеланий военных

Военная спецоперация дала мощный толчок развитию военной техники, в том числе и беспилотных летательных аппаратов различного типа. Как показали боевые действия, разведывательные и ударные дроны стали играть одну из основных ролей на фронте, на сегодняшний день трудно представить работу артиллерии без корректировки БПЛА, или проведение разведки. На этом фоне российские разработчики создают и отправляют в зону СВО новые модели дронов.


Российская компания "Связь Спецзащита" разработала новый компактный беспилотник под названием "Ворон-75" для проведения разведки. Аппарат складной, весом от 2 до 4 кг в зависимости от комплетации, спокойно переносится в обычном рюкзаке и собирается за несколько минут. Кроме того, аппарат сделан из вспененного полипропилена (EPP), что значительно усложняет его обнаружение в воздухе.

Из других характеристик: высота полета - до 3 км, время нахождения в воздухе - до 75 минут, крейсерская скорость - 75 км/ч, максимальная - 100 км/ч.

Аппарат "Ворон-75" сделан из очень легкого материала - вспененного полипропилена - и хорошо подходит под разведывательные задачи за счет того, что протяженность полета дрона составляет до 100 км. Для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) противника этот легкий материал менее заметен (...) На большой высоте наш БПЛА довольно сложно запеленговать, поэтому с ним можно проводить разведывательные операции

- приводит ТАСС слова представителя компании-разработчика Дмитрия Зубарева.

Подчеркивается, что беспилотник был создан с учетом пожеланий военных, представители компании еще весной посетили зону СВО, где встретились с военнослужащими российской армии, чтобы выслушать их мнение. На данный момент несколько новых БПЛА "Ворон-75" проходят испытания в зоне спецоперации.
Использованы фотографии:
https://vk.com/cbrdrone
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4 комментария
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  1. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 07:00
    -1
    Пропилен, пропилен... БРЭО и движок? Да ну, это же пустяки, а вот полимеры не прокакали - и это главная новость!
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:03
    0
    Интересно все разработки БПЛА разведчиков, в воздухе могут находиться час-полтора, хотя по логике чем дольше тем лучше, с чем это связано? Лучше дешевле, но больше по количеству или долголетающие технологически труднее производить.
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:12
    0
    Интересно, а кто делает двигатели, оптику, камеры, программное обеспечение и т.д.?
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 07:25
      0
      Кто кто... Китайцы, кто еще могут делать для коптеров.... fool
      А если серьёзно, есть заводы, где делают всю приладу для Армии. hi
      Но это ГосТайна, понимаешь??? soldier