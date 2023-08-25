«Это большая утрата для России»: Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Евгения Пригожина

Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича

(...) в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. (...) Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был персоной государственного масштаба и внес большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Его гибель - большая утрата для России. Об этом заявил Рамзан Кадыров, комментируя гибель бизнесмена.Глава Чечни выразил искрение соболезнования родным и близким Евгения Пригожина заявив, что он был человеком государственного масштаба, а его гибель является большой утратой для России. Кадыров подчеркнул, что Пригожин вместе с ЧВК "Вагнер" внесли очень большой вклад в проведение спецоперации на Украине и это будут помнить всегда.- написал он в своем ТГ-канале.По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и желание добиться цели здесь и сейчас. Видимо, это и подвигло его на последние события с "маршем справедливости", после которых "Оркестр" переместился в Белоруссию. В то же время Кадыров призывал его отставить личные амбиции на более позднее время.- добавил глава Чечни.Напомним, что самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в среду, 23 августа в Тверской области при следовании в Санкт-Петербург. На борту было 10 человек, включая куратора ЧВК "Вагнер". На данный момент официального заявления о гибели Пригожина не было, но считается, что он погиб.