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«Это большая утрата для России»: Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Евгения Пригожина

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«Это большая утрата для России»: Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Евгения Пригожина

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был персоной государственного масштаба и внес большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Его гибель - большая утрата для России. Об этом заявил Рамзан Кадыров, комментируя гибель бизнесмена.


Глава Чечни выразил искрение соболезнования родным и близким Евгения Пригожина заявив, что он был человеком государственного масштаба, а его гибель является большой утратой для России. Кадыров подчеркнул, что Пригожин вместе с ЧВК "Вагнер" внесли очень большой вклад в проведение спецоперации на Украине и это будут помнить всегда.

Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича

- написал он в своем ТГ-канале.

По словам Кадырова, у Пригожина был железный характер и желание добиться цели здесь и сейчас. Видимо, это и подвигло его на последние события с "маршем справедливости", после которых "Оркестр" переместился в Белоруссию. В то же время Кадыров призывал его отставить личные амбиции на более позднее время.

(...) в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. (...) Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас

- добавил глава Чечни.

Напомним, что самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в среду, 23 августа в Тверской области при следовании в Санкт-Петербург. На борту было 10 человек, включая куратора ЧВК "Вагнер". На данный момент официального заявления о гибели Пригожина не было, но считается, что он погиб.
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5 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:19
    0
    Конечно дяденьку жаль , теперь надо провести грамотное расследование и определить виновников , чтобы исключить всякие инсинуации.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:22
      +1
      Согласен с Рамзаном Кадыровым. Это большая потеря. Пригожин был Фигурой.

      Считаю, что надо провести максимально прозрачное расследование его гибели.

      Лично я верю в версию, что убили его американцы и французы. Из-за страха потерять урановые месторождения в Африке.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:22
    +1
    Я надеюсь,даже уверен,что бойцы -"оркестранты"продолжат вести борьбу со всякой нечистью.С запада и востока.И отомстят за погибших в катастрофе
  3. Amper
    Amper Сегодня, 07:23
    -1
    Катастрофа случилась со страной, если столь одиозные личности, считаются государственно-важными... what
  4. olhon
    olhon Сегодня, 07:26
    0
    Я поддерживаю такое видение событий.

    "Если бы Кремль или Минобороны России бросились бы что-то комментировать, это выглядело бы как оправдание. Оправдывается только тот, кто виноват. В данном случае самолет еще не успел упасть на землю, как все закричали, что Путин или Шойгу сделали то-то. Наблюдалась картина, как будто все эти писари сидели на старте и были готовы назвать виновных»,
    — подчеркнул командир.
    При этом «либералы» сразу требуют наказать конкретных людей.

    «Либералами подобных людей можно было бы назвать, если они сказали: „Надо разобраться. И в случае выявления виновного его нужно наказать“. Если кто-то это сказал бы, то это было бы нормально. Но меня просто шокировали огульные нападки в интернете. Даже в мой адрес всю ночь лился негатив. Там все во всем виноваты. Даже те, кто воюет за Россию. Не понятно, чем руководствуются эти люди. Любой человек в нашей стране имеет право на презумпцию невиновности. Но оказывается этого права не имеют высокопоставленные лица. Потому что они, по их мнению, виноваты априори. Именно поэтому я высказал свое мнение публично. А те, кого обвиняют во всех грехах, считаю, что оправдываться не должны»,
    — заявил Алаудинов.
    Он призвал подумать над тем, кому была выгодна гибель Пригожина.

    «Да, Евгений Пригожин совершил очень большую ошибку. Но наряду с этим ЧВК „Вагнер“ была подразделением с очень большими заслугами. Поэтому нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК „Вагнер“ была нужна нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди. И конечно убить двух зайцев — отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России — желанная цель. Тем более, война на Украине не задалась для нашего западного противника. Надо хорошенько подумать, кому это выгодно. Однозначно не Путину, не руководству страны»,
    — сказал Алаудинов"