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Постпред России Небензя назвал Запад соучастником преступной политики киевского режима

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Постпред России Небензя назвал Запад соучастником преступной политики киевского режима

В настоящее время Запад выступает в качестве прямого соучастника преступлений украинского националистического режима, который не стесняется действовать откровенно террористическими методами. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.


По словам российского дипломата, Запад не просто помогает Киеву оружием и боеприпасами, содействуя тем самым гибели мирных людей, но и прикрывает его «чудовищную ложь» - и о себе, и о России.

Ложь об истинных целях нашей военной операции и ее причинах, об истинных виновниках гибели гражданских лиц от действий размещаемой в жилых кварталах украинской ПВО. Ложь о постановках и провокациях, типа Бучи, Краматорска или Мариупольского драмтеатра. Ложь о якобы похищаемых нами украинских детях, которых мы на самом деле спасаем

- отметил Небензя.

Украина – государство, где открыто проводится дискриминация по религиозному признаку, что мало отличает ее от ближневосточных террористических образований, заметил российский дипломат. Кроме того, украинское государство действует теми же методами, что и террористы, например – использует «втемную» ничего не подозревающих мирных граждан, превращает их в «смертников», проводит теракты против гражданских объектов.

По словам постпреда России, многие страны уже видят, к чему приводит слепое следование Западу в своей политике. Василий Небензя заявил, что пример Украины и украинского конфликта станет уроком для других государств и пожелал, чтобы украинская трагедия более никогда не повторялась.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:43
    -2
    Мне вспомнился фильм Кубрика "Доктор Стрейнджлав,или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу"..А Небензе слабо учинить что нибудь такое,что учинил советский посол в этом фильме?
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:56
    0
    Американская Европа движется по указке гегемона в нужном для гегемона направлении.Чем хуже в Европе, тем лучше в США.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +2
    Запад выступает в качестве прямого соучастника преступлений украинского националистического режима
    От того какое определение будет дано сегодня Западу во главе с Сша конечно ни что не изменится. Но их просто необходимо на международных площадка постоянно тыкать рылом в их же дерьмо. Других возможностей у дипломатов, в отличии от военных, по их статусу нету.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но их просто необходимо на международных площадка постоянно тыкать рылом в их же дерьмо.

      Тыкать их можно и нужно. Только вот беда их в том, что для них "своё дерьмо не пахнет". И понимают они только тогда, когда больно.
      А посему, как это ни печально признать, в нашем общении с Западом сегодня влияние нашего МИДа сведено практически к никакому - всё "общение" зависит от Министерства обороны и наших Вооружённых Сил.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:05
    0
    "А Запад слушает да ест".
    До тех пор, пока огонь войны не начнёт полыхать в их городах, а смерть не станет угрожать жизням их политиков, они так и не проснутся и не услышат. Им хоть ссы в глаза, всё божья роса.