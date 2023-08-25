Ложь об истинных целях нашей военной операции и ее причинах, об истинных виновниках гибели гражданских лиц от действий размещаемой в жилых кварталах украинской ПВО. Ложь о постановках и провокациях, типа Бучи, Краматорска или Мариупольского драмтеатра. Ложь о якобы похищаемых нами украинских детях, которых мы на самом деле спасаем

В настоящее время Запад выступает в качестве прямого соучастника преступлений украинского националистического режима, который не стесняется действовать откровенно террористическими методами. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.По словам российского дипломата, Запад не просто помогает Киеву оружием и боеприпасами, содействуя тем самым гибели мирных людей, но и прикрывает его «чудовищную ложь» - и о себе, и о России.- отметил Небензя.Украина – государство, где открыто проводится дискриминация по религиозному признаку, что мало отличает ее от ближневосточных террористических образований, заметил российский дипломат. Кроме того, украинское государство действует теми же методами, что и террористы, например – использует «втемную» ничего не подозревающих мирных граждан, превращает их в «смертников», проводит теракты против гражданских объектов.По словам постпреда России, многие страны уже видят, к чему приводит слепое следование Западу в своей политике. Василий Небензя заявил, что пример Украины и украинского конфликта станет уроком для других государств и пожелал, чтобы украинская трагедия более никогда не повторялась.