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Трамп стал первым в истории США президентом, подвергнутым официальному аресту

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Трамп стал первым в истории США президентом, подвергнутым официальному аресту

Дональд Трамп стал первым из всех (действующих или бывших) президентов США, которого официально подвергли процедуре ареста. На основании судебного постановления, 45-й президент США был обязан явиться в тюрьму штата Джорджия для пусть и формальной, но тем не менее, официально утверждённой процедуры ареста по ряду уголовных дел, расследуемых в его отношении. Нужно подчеркнуть, что в США не принята формулировка «бывший президент». В отношении «эксов» обычно используется номер его президентства.


На сайте суда, как и положено в таких случаях по американским законам, были опубликованы основные антропометрические данные арестованного – его рост и вес.

Чтобы оказаться на свободе, Трампу пришлось внести залог в размере 200 тысяч долларов.

Сам Трамп привычно назвал эти действия политическим преследованием и борьбой действующей администрации с оппонентами и опубликовал своё фото из тюремного помещения:



Важно отметить и тот факт, что Джорджия не единственное место в США, где Трампа ожидает тюрьма. Также судебные процессы против 45-го президента США идут в штате Флорида, а также в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Джорджии против Трампа, напомним, выдвинуто обвинение «во вмешательстве в выборы» и именно там ему впервые пришлось вносить залог.

Собравшиеся неподалёку от тюрьмы, куда Трамп временно доставлялся, его сторонники заявили, что сейчас происходит реальное вмешательство в выборы, «на которых Дональд Трамп – явный фаворит». Также отмечено, что оппоненты Трампа на нём пытаются ещё и заработать.

На данный момент рейтинг Трампа в Республиканской партии превышает 60%. Он значительно опережает своего основного конкурента Рона Десантиса, губернатора Флориды. Президентский рейтинг Джо Байдена уже год не поднимается выше 37%. На фоне событий с пожарами на Гавайских островах рейтинг действующего президента США упал до 35,5%.
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16 комментариев
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  1. михаил3
    михаил3 Сегодня, 07:51
    -2
    Американская власть бесстрашно рушит американскую власть)) Уничтожая основные идеи, заложенные в фундамент американского государства, эти люди ведут дело к сепарации страны на штаты. Что на самом деле происходит, в открытые источники не попадет никогда. Моя версия - весельчаки из банды Обама-Клинтоны уничтожили настоящую власть США, которая никогда не избиралась, и никогда не действовала открыто.
    Этих людей не было много, так что их попросту убили. После того, как суперпрофи, приведшие страну на первое место нашей туповатой планеты, исчезли, США вошли в разнос, в пике. Банде это становится все яснее. А жить то хочется, а ножки тонкие... И они не находят ничего лучшего, чем замутить глобальный хаос, в котором им будет легко скрыться. Ну, это они так думают...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:54
      +1
      Трампу надо уехать в штат, где не только сильные позиции республиканцев, но и где судебная система под контролем их партии.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 08:10
        +1
        Стесняюсь спросить...юкрэйн.. wassat ...лучше в область пусть едет...Ростовскую laughing
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:04
      +1
      Напоминает "три мушкетера" судья предлагает ему посидеть 50 лет, а он в ответ я уже сижу в Джорджии. 700 лет общего срока это сколько же ему будет когда он откинется с кичи ?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: михаил3
      Американская власть бесстрашно рушит американскую власть)) Уничтожая основные идеи, заложенные в фундамент американского государства

      Основные идеи этого государства, заложенные изначально - грабить другие государства и народы, все свободы в государстве англосаксам, США превыше всего. Даже территориально национальное деление не как у людей, а какие то выдуманные "штаты".
    4. Msi
      Msi Сегодня, 09:37
      -1
      Какой взгляд...
      Держись Трампуша!!!! Нужно потерпеть, нужно дожимать. Документы наградные уже подписаны, необходимая сумма переведена через Сбер, домик на Дону (как ты просил) на тебя оформили. Ждём с Победой!!!!
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:13
    +2
    Ну станет он опять президентом США, а толку-то, страной управляют спецслужбы - ЦРУ в частности и они не позволят вносить какие-нибудь существенные изменения.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +1
    И американцы еще пытаются определять в какой стране выборы прошли на "демократической основе", а в какой нет. После чего высокомерно объявляют признают они выборы в этой стране или нет. Сами у себя творят, что хотят.
    Дональд Трамп стал первым из всех (действующих или бывших) президентов США, которого официально подвергли процедуре ареста.
    Главное начать, а потом пойдет, как по маслу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: rotmistr60
      Дональд Трамп стал первым из всех (действующих или бывших) президентов США, которого официально подвергли процедуре ареста.
      Главное начать, а потом пойдет, как по маслу.

      Они же, те которые правят США, англосаксы и преемники британской империи. Всю историю в Британии шла кровавая борьба за власть за
      и титул короля, когда брат убивал брата, сын убивал отца. Ну а тут всего лишь один Чумадед, хочет избавится от другого Рыжегодеда.
  4. УАТ
    УАТ Сегодня, 08:22
    0
    Автор, как-то неэлегантно сравнивать рейтинг Трампа в его партии и рейтинг самоходного деда в целой стране. Поскольку считается, что штаты поделены пополам, хорошая оценка текущего рейтинга Трампа в стране - это 60% : 2=30%, что заметно меньше 35,5% Бидона. Что ж так передергиваем?
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:43
    0
    Этому уроду в тюрьме самое место , это оно строительство СП-2 блокировало и оружие хохлоте начало передавать.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:54
    0
    Дональд Трамп стал первым из всех (действующих или бывших) президентов США, которого официально подвергли процедуре ареста.

    Смотрите люди и завидуйте, вот она "американская демократия" !!!
    Статуя Свободы плачет кровавыми слезами, "Билл о правах человека" растоптан, один конкурент убирает другого, всё как во времена Гитлера, когда он рвался к власти.
    Ничего не меняется в зверином мире империализма.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:11
      -1
      Статуя Свободы плачет кровавыми слезами
      В таком случае, хорошо что она в Америке, а не в какой нибудь одной другой стране.
  7. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 10:14
    0
    Чудны дела твои господи, особенно в америке. laughing Где можно получить срок по любому поводу. Не так посмотрел и всё, в тюрьму. Особенно нравятся дела, где поднимают вопросы тридцатилетней давности, когда подержать женщину за коленку не считалось зазорным, а потом, через тридцать лет, законы меняются и тебя за это сажают, опять таки в тюрьму. laughing Молодцы, так держать.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 10:20
    0
    Трамп ,нет худа без добра!Тебя хоть бы по закону по судам таскают.А могли бы в самолёте взорвать(я слышал так Африканские диктаторы делают).Так что не отчаивайся drinks
  9. vet
    vet Сегодня, 10:24
    0
    Демократия в США - штука очень тонкая. И суды в США работают по принципу:
    "Закон что дышло - как повернешь, так и вышло".