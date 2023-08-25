Трамп стал первым в истории США президентом, подвергнутым официальному аресту

Дональд Трамп стал первым из всех (действующих или бывших) президентов США, которого официально подвергли процедуре ареста. На основании судебного постановления, 45-й президент США был обязан явиться в тюрьму штата Джорджия для пусть и формальной, но тем не менее, официально утверждённой процедуры ареста по ряду уголовных дел, расследуемых в его отношении. Нужно подчеркнуть, что в США не принята формулировка «бывший президент». В отношении «эксов» обычно используется номер его президентства.На сайте суда, как и положено в таких случаях по американским законам, были опубликованы основные антропометрические данные арестованного – его рост и вес.Чтобы оказаться на свободе, Трампу пришлось внести залог в размере 200 тысяч долларов.Сам Трамп привычно назвал эти действия политическим преследованием и борьбой действующей администрации с оппонентами и опубликовал своё фото из тюремного помещения:Важно отметить и тот факт, что Джорджия не единственное место в США, где Трампа ожидает тюрьма. Также судебные процессы против 45-го президента США идут в штате Флорида, а также в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Джорджии против Трампа, напомним, выдвинуто обвинение «во вмешательстве в выборы» и именно там ему впервые пришлось вносить залог.Собравшиеся неподалёку от тюрьмы, куда Трамп временно доставлялся, его сторонники заявили, что сейчас происходит реальное вмешательство в выборы, «на которых Дональд Трамп – явный фаворит». Также отмечено, что оппоненты Трампа на нём пытаются ещё и заработать.На данный момент рейтинг Трампа в Республиканской партии превышает 60%. Он значительно опережает своего основного конкурента Рона Десантиса, губернатора Флориды. Президентский рейтинг Джо Байдена уже год не поднимается выше 37%. На фоне событий с пожарами на Гавайских островах рейтинг действующего президента США упал до 35,5%.