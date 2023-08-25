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Новое руководство Нигера разрешило армиям Буркина-Фасо и Мали действовать на территории страны в случае нападения на неё

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Новое руководство Нигера разрешило армиям Буркина-Фасо и Мали действовать на территории страны в случае нападения на неё

Вооруженные силы Буркина-Фасо и Мали смогут войти на территорию Нигера и действовать там, если страна подвергнется иностранному вооруженному нападению. Соответствующее распоряжение подписал руководитель новых властей Нигера - Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (НАП).


Ранее руководитель переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн провел встречу в столице страны Ниамее с министрами Мали и Буркина-Фасо. Из Мали приехали министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп и министр экономики и финансов Альфуссейни Сану, из Буркина-Фасо - министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и министр-делегат при министре иностранных дел Карамоко Жан-Мари Траоре, который отвечает за сотрудничество со странами Сахеля.

Власти Мали и Буркина-Фасо готовы оказать Нигеру содействие в борьбе с экстремизмом и с иностранным вторжением в случае его начала. Три государства Сахеля готовы сотрудничать для достижения общих целей. Планируется, что Нигер, Мали и Буркина-Фасо будут обмениваться разведывательными данными, проводить совместные операции против террористов и экстремистов, помогать друг другу в случае любых террористических атак или иностранных военных вторжений.

Ранее страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) допустили возможность вооруженного вторжения в Нигер с целью восстановления власти прежнего режима, свергнутого военными 27 июля 2023 года. ЭКОВАС действует в интересах Запада, поскольку новые власти Нигера блокировали поставки урана и золота Франции и потребовали вывести из страны французские войска.
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:23
    +5
    Ну, дай Бог им устоять. А там и дальше пойдет вытеснение "партнеров" из Африки.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 08:41
      +3
      Дай Бог выстоять и устоять против политики колонизации и ограбления Запада.
      Положить этому конец.
      А остальным странам Африки будет пример большой.
      Ну и выкинуть с Африки всех марионеток Запада.
      А между собой страны Африки договорённости новые напишут.
      Главный враг всегда был Англосаксонский мир и есть шанс порвать этот круг.
    2. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    0
    Вооруженные силы Буркина-Фасо и Мали смогут войти на территорию Нигера и действовать там
    Правильное решение нового правительства Нигера. Это прямой посыл ЭКОВАС - мы не одни и прежде чем развязывать войну подумайте.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    0
    Наверно с решением этого вопроса летал в последний раз Пригожин в Мали.Вагнер входит в Нигер или остаётся в Мали прикрывать тылы от джихадистов.*
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:02
    -1
    Цитата: Егоза
    Ну, дай Бог им устоять. А там и дальше пойдет вытеснение "партнеров" из Африки.
    ++++++Это было понятно когда Путин и Траоре устроили публичные обнимашки.Будет у них и зерно и оружие и консультанты.. «Мы хотим изменения в нашей политике. Некоторые наши традиционные партнеры поворачивается к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг, а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать сегодня», – отметил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. ( Путин всё расписал как по нотам.) Власти Мали и Буркина-Фасо готовы оказать Нигеру содействие в борьбе с экстремизмом и с иностранным вторжением в случае его начала.
  5. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:05
    +2
    "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться." (В.И. Ленин)
    Хочется верить, что умеет и неплохо. Так как вторжение в Нигер странами ЭКОВАС под давлением Запада - вопрос времени
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:06
    +1
    Новое руководство Нигера разрешило армиям Буркина-Фасо и Мали действовать на территории страны в случае нападения на неё
    . А что, это вполне себе вариант, что б противостоять внешним УГРОЗАМ необходимо это делать сообщив, вместе с союзниками...
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:21
    0
    Надо завалить эфелифу башню бпла. И все успокоятся.
    А то друзья макарона пуляют по москве.
    И че?