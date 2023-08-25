Новое руководство Нигера разрешило армиям Буркина-Фасо и Мали действовать на территории страны в случае нападения на неё

Вооруженные силы Буркина-Фасо и Мали смогут войти на территорию Нигера и действовать там, если страна подвергнется иностранному вооруженному нападению. Соответствующее распоряжение подписал руководитель новых властей Нигера - Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (НАП).Ранее руководитель переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн провел встречу в столице страны Ниамее с министрами Мали и Буркина-Фасо. Из Мали приехали министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп и министр экономики и финансов Альфуссейни Сану, из Буркина-Фасо - министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и министр-делегат при министре иностранных дел Карамоко Жан-Мари Траоре, который отвечает за сотрудничество со странами Сахеля.Власти Мали и Буркина-Фасо готовы оказать Нигеру содействие в борьбе с экстремизмом и с иностранным вторжением в случае его начала. Три государства Сахеля готовы сотрудничать для достижения общих целей. Планируется, что Нигер, Мали и Буркина-Фасо будут обмениваться разведывательными данными, проводить совместные операции против террористов и экстремистов, помогать друг другу в случае любых террористических атак или иностранных военных вторжений.Ранее страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) допустили возможность вооруженного вторжения в Нигер с целью восстановления власти прежнего режима, свергнутого военными 27 июля 2023 года. ЭКОВАС действует в интересах Запада, поскольку новые власти Нигера блокировали поставки урана и золота Франции и потребовали вывести из страны французские войска.