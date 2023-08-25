Военкоры: Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке на Запорожском направлении

В районе села Работино на Запорожском направлении украинским формированиям удалось закрепиться, после чего они начали попытки наступления на Новопрокоповку. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.
По информации WarGonzo, Новопрокоповка в настоящее время находится под постоянными обстрелами. Кроме того, ВСУ пытаются с запада пройти в тыл линиям обороны ВС РФ в районе Вербового. Масштабные бои идут и у Новопокровки. Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке, чтобы затем начать продвижение к Токмаку и далее к Азовскому морю, то есть реализовать главную цель контрнаступления на Ореховском участке фронта. Российская артиллерия в ответ ведет обстрелы мест размещения личного состава и техники ВСУ в Орехове, Новоданиловке, Егоровке.
Как сообщают российские военные, на Запорожском направлении, в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянка украинскими формированиями был применен фосфор. Наши бойцы быстро обратились за медицинской помощью, анестезиологи провели эвакуацию и санитарную обработку пострадавших.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются продолжить наступление у Приютного и в сторону Старомлыновки, но успеха здесь пока добиться не удается. Российские авиация и артиллерия бьют по местам скопления боевиков и техники ВСУ в Благодатном, Урожайном, Шахтерском, Угледаре.
Продолжаются бои в Марьинке и на южных подступах к Авдеевке. ВС РФ атаковали в районе Новомихайловки. Но продвижений пока нигде не наблюдается. Наша артиллерия обстреливает позиции противника в Антоновке, Красногоровке, Степном и других населенных пунктах.
Наконец, на Артемовском направлении российские войска отражают атаки украинских формирований в районах Клещеевки и Курдюмовки, а сами проводят контратаки у Веселого. Под обстрелами – позиции ВСУ в Ивановском, Роздоловке, Ступочках, Спорном и других населенных пунктах.
На Херсонском направлении малая десантная группа ВСУ пыталась высадиться в районе восточнее Голой Пристани. Но наши бойцы уничтожили ее артиллерийским огнем.
Украинские источники сообщают также о ночных ракетных атаках ВС РФ. Судя по всему, «прилеты» были в Кировоградской области.