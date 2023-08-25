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Военкоры: Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке на Запорожском направлении

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Военкоры: Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке на Запорожском направлении

В районе села Работино на Запорожском направлении украинским формированиям удалось закрепиться, после чего они начали попытки наступления на Новопрокоповку. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


По информации WarGonzo, Новопрокоповка в настоящее время находится под постоянными обстрелами. Кроме того, ВСУ пытаются с запада пройти в тыл линиям обороны ВС РФ в районе Вербового. Масштабные бои идут и у Новопокровки. Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке, чтобы затем начать продвижение к Токмаку и далее к Азовскому морю, то есть реализовать главную цель контрнаступления на Ореховском участке фронта. Российская артиллерия в ответ ведет обстрелы мест размещения личного состава и техники ВСУ в Орехове, Новоданиловке, Егоровке.

Как сообщают российские военные, на Запорожском направлении, в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянка украинскими формированиями был применен фосфор. Наши бойцы быстро обратились за медицинской помощью, анестезиологи провели эвакуацию и санитарную обработку пострадавших.


На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются продолжить наступление у Приютного и в сторону Старомлыновки, но успеха здесь пока добиться не удается. Российские авиация и артиллерия бьют по местам скопления боевиков и техники ВСУ в Благодатном, Урожайном, Шахтерском, Угледаре.

Продолжаются бои в Марьинке и на южных подступах к Авдеевке. ВС РФ атаковали в районе Новомихайловки. Но продвижений пока нигде не наблюдается. Наша артиллерия обстреливает позиции противника в Антоновке, Красногоровке, Степном и других населенных пунктах.

Наконец, на Артемовском направлении российские войска отражают атаки украинских формирований в районах Клещеевки и Курдюмовки, а сами проводят контратаки у Веселого. Под обстрелами – позиции ВСУ в Ивановском, Роздоловке, Ступочках, Спорном и других населенных пунктах.

На Херсонском направлении малая десантная группа ВСУ пыталась высадиться в районе восточнее Голой Пристани. Но наши бойцы уничтожили ее артиллерийским огнем.

Украинские источники сообщают также о ночных ракетных атаках ВС РФ. Судя по всему, «прилеты» были в Кировоградской области.
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26 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:29
    -2
    А кто меня ругал? Наши своевременно отошли из под Работино, дабы не попасть в окружение в случае прорыва противника под Урожайным!
    Таким образом реализуется мой любимый голландский принцип - заставить противника штурмовать укрепления в выбранной мной последовательности.
    С Уважением
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:41
      +1
      Да, кто вас ругал , и как ? вы уж напомните, а то эти самые ругатели сами не проявятся.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:09
        +1
        Всякие " крымские партизаны" в работе на врага обвиняют...
        С Уважением
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 09:15
          0
          А вы не унывайте и не падайте духом. А работайте, работайте и работайте.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:01
      -2
      Да Вы из ГШ пишите,не иначе! bully belay +++++±++
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:10
        -1
        Не из ГШ, но ЦВС рядом... А он по важнее ГШ!!!
        С Уважением
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:30
    -3
    По нам применяют белый фосфор, а мы в ответ делаем заверения о готовности к миру??? А не пора ли применить ЯО?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:00
      +1
      Сдался вам этот ядерный удар по Вашингтону.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:30
    -8
    Если они немедленно не контратакуют в районе последних украинских наступлений, Россия проиграет войну. Это может увидеть любой.Контратаку нельзя откладывать, ее надо действовать немедленно, введя в действие резервы, всю огневую мощь, сосредоточенную авиацию, все необходимое.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:34
      -1
      Противник именно на такой сценарий и расчитывал...
      С Уважением
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:01
      0
      АУГ в Днепр запустить срочно!!!111адынадынадын
    3. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 09:04
      +2
      Все готово. Только вас ждут, когда вы возглавите контратаку на своем боевом диване, с вашего позволения я с креслом буду на правом фланге. Действуем немедленно. Кто готов показать тамошним воякам как надо воевать?
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:10
        0
        Человек переживает, а вы со своими смехуечками.
    4. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 09:11
      +3
      Минусаторы продолжают минусовать! Минусовали при потере Старомайорского, Урожайного. Теперь Работино! А потом фланговые удары и мы потеряем Новопрокоповку и Токмак. ( про села выше тоже говорили что это так, ерунда) А потом радовались о том что взяли до сих пор не взятую Синьковки! Откройте же глаза! И где же наши резервы, которые как нам говорили сформированы и которые проверял Шойгу! Или вы до сих пор верите, что ситуация под контролем! Пока мы ведём борьбу со своими( Стрелков, Суровикин, Пригожин) враг делает своё дело!
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 09:18
        -2
        Стакан на половину пуст или наполовину полон? Я не понял чего делать то? Плюсовать? То где и кому. Я не понял у нас сегодня день жалоб?
      2. Alexej
        Alexej Сегодня, 09:39
        -3
        Цитата: Сид2014
        Минусовали при потере Старомайорского, Урожайного. Теперь Работино! А потом фланговые удары и мы потеряем Новопрокоповку и Токмак.

        До Токмака более 10 км. пока дойдут - еще минус пару бригад.
      3. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:46
        -2
        Минусаторы продолжают минусовать

        это не минусаторы, это "успокоители": нельзя панику разводить и раскачивать лодку! Слава Богу, Белгород пока наш!
      4. Бледар
        Бледар Сегодня, 10:04
        -1
        Откройте же глаза!

        О господе! Ты прав! Всё пропало! Выводим войска из 404, населению бывшего РФ срочно штурмовать Верхний Ларс
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:38
    +2
    Пусть в кучку соберутся и пересчитаются
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    -2
    Военкоры: Украинские формирования пытаются прорваться к Новопрокоповке на Запорожском направлении
    . Судя по всему, забугорные хозяева на давили продав ли свои задумки, решения... зелебобик вынужден идти в а банк, иначе ему головы не сносить.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: rocket757
      Судя по всему, забугорные хозяева на давили продав ли свои задумки, решения... зелебобик вынужден идти в а банк, иначе ему головы не сносить.

      Село Работино оставлено нашей армией. Противник вчера вечером выдвинул из Орехова огромную колонну из 85 единиц тяжелой техники в сторону Работино - Новопрокоповки. Параллельно при поддержке артиллерии они стремятся продвинуться в районе Вербового, пытаясь выйти в тыл оборонительным линиям ВС РФ с запада. Ожесточённые встречные бои у Новопокровки. Главная задача противника - дойти до Токмака и перерезать железную дорогу. /voenhronika.ru/
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:15
    +2
    Давние новости что враг сдулся и резервы его на исходе, то новости что враг атакует и бросает в бой новые людские ресурсы и технику.
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:24
    +3
    "На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются продолжить наступление у Приютного и в сторону Старомлыновки, но успеха здесь пока добиться не удается."
    Что значит "пока"? Автор за врага переживает?
  8. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:31
    +2
    Только ж писали что Работино под контролем! Враньё очередное было . Укры там уже несколько дней назад флаг повесили .
    Уже по Токмаку прилетает. Так что видимо многократно убитый залужный правду говорит что они на пороге прорыва обороны. Как раз к выборам видимо «обрадуют»
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:40
    +3
    Да уж. .При немецком прорыве на Курской дуге Жуков вводил резервные армии. Где наши резервы, где в разы выросшее ВПК? Может хватит уже "затягивать в огневой мешок", как периодически рассказывают? Вот развести в стране либеральную помойку, по причине которой на территории РФ подвергаются нападениям и гибнут знаковые персоны это у Путина хорошо получилось
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 10:03
      0
      При немецком прорыве на Курской дуге Жуков вводил резервные армии.

      Ротмистров наступать собирался... Под Прохоровкой встречное сражение было. Под Токмаком оно мне не нужно! Мне нужны мобильные патрули Россгвардии, которые будут жалить коммуникации противника.
      С Уважением