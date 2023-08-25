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«Это вопрос месяцев, а не недель»: В Пентагоне заявили об отсутствии у Киева инфраструктуры для размещения истребителей F-16

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«Это вопрос месяцев, а не недель»: В Пентагоне заявили об отсутствии у Киева инфраструктуры для размещения истребителей F-16

Украина зря рассчитывает получить истребители уже в ближайшей перспективе, передача самолетов займет большее время. Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, это вопрос "месяцев, но не недель".


В американском военном ведомстве прошел очередной брифинг, посвященный Украине и военной помощи Киеву. На вопрос журналистов в отношении потенциальной поставки истребителей F-16, Райдер ответил утвердительно, но предупредил, что в ближайшее время Киев самолеты не получит, у Украины просто нет инфраструктуры для их размещения и не известно, когда она будет.

Также генерал заявил, что истребители передаются для укрепления военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, а не для обеспечения потребностей украинской армии в текущем контрнаступлении. На вопрос одного из представителей прессы, получит ли Киев самолеты в ближайшее время, Райдер ответил коротко и ясно: "нет".

Напомним, что США дали официальное разрешение на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС стран Европы. На сегодняшний день поделиться самолетами с Украиной выразили желание Нидерланды, Дания и Норвегия, пока больше желающих нет. Датчане отдадут Киеву 19 истребителей, но растянут поставки на 2023-2025 года, Нидерланды еще не определились с количеством потенциально украинских самолетов, так же как и Норвегия.

Начинается подготовка украинских пилотов, займет она, судя по заявления западных политиков, не менее года. Если слушать министра обороны Украины Резникова, то уже через полгода пилоты Воздушных сил ВСУ будут способны бороться за превосходство в воздухе с российскими летчиками. По его словам, у украинцев "высокая обучаемость".

Между тем, на Западе предупредили, что пока Украина не создаст необходимую инфраструктуру для размещения американских самолетов, ожидать их поставки не следует.
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39
    +5
    «Это вопрос месяцев, а не недель»: В Пентагоне заявили об отсутствии у Киева инфраструктуры для размещения истребителей F-16
    . Предположим, это ещё одна из многих проблем, о которых военные знают и понимают, что нивелировать их запросто не получится. Нужно время, бабки и серьёзные усилия для их преодоления.
    Кстати, не все зависит от них, некоторые проблемы могут прилететь с ожидаемой стороны и невелировать их очень не просто, к тому же, весьма дорого.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:34
      +1
      F-16 очень требователен к взлеткам, там плиты со швами не пойдут, да и топливо требуется качеством не украинским, разнести эту структуру и все, а будут с Польши взлетать объявит их соучастниками и тоже разнести.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:42
        -1
        Цитата: Silver99
        F-16 очень требователен к взлеткам, там плиты со швами не пойдут, да и топливо требуется качеством не украинским, разнести эту структуру и все, а будут с Польши взлетать объявит их соучастниками и тоже разнести.

        На Украине, если мне не изменяет память, 8 штук международных аэропортов с полосами по 3км длинной.
        Ну и базирование авиации не является агрессией. В конце концов на территории Беларуси тоже есть авиация участвующая в СВО, но сама Беларусь в СВО не участвует.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:53
      0
      У ихних пилотов высокий отсев в мир иной!Насчёт высокой обучаемости "она вон в полях в виде разбитой техники себя показала...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:40
    +3
    Также генерал заявил, что истребители передаются для укрепления военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, а не для обеспечения потребностей украинской армии в текущем контрнаступлении. На вопрос одного из представителей прессы, получит ли Киев самолеты в ближайшее время, Райдер ответил коротко и ясно: "нет".

    Хех, ну если это всё ооочень долго будет - то вообще будет кому эти Ф16 то передавать ?
    И раз не передадут в ближайшее время - получается Резников свистит по-полной что скоро получит эти самые самолёты.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: Nexcom
      получается Резников свистит по-полной что скоро получит эти самые самолёты.

      Резников и будет свистеть, лишь бы его не сняли с должности.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:55
      +2
      hi!
      Цитата: Nexcom
      Хех, ну если это всё ооочень долго будет - то вообще будет кому эти Ф16 то передавать ?

      Думается мне, что этот фактор Америкой учтён.
      Возможно, к тому времени, когда они "созреют", передавать будет некому и незачем. Пока для них самое умное - тянуть время и смотреть, что на фронте, как оно там всё разворачивается. Вот они и тянут.

      Кстати, передавая не свои, а голландские и прочие Фы-16, они тоже убивают двух зайцев.
      Во-первых, вместо Фы-16 они впарят тем же голландцам свои Фы-35.
      А во-вторых, передав "голландские", а не "свои" самолёты, они всегда смогут отболтаться, что "гранаты не той системы" или "дело было не в бобине, а в том, кто сидел в кабине". А сами по себе и Америка, и Фы-16 - в шоколаде.
  3. Ady66
    Ady66 Сегодня, 08:45
    +1
    у Украины просто нет инфраструктуры для их размещения и не известно, когда она будет.

    И не будет
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:46
    +2
    Украина зря рассчитывает получить истребители уже в ближайшей перспективе, передача самолетов займет большее время. Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, это вопрос "месяцев, но не недель".
    Так ведь разговор-то об "Абрамсах", о Фы-16 - это для американцев не о войне. Это о коммерции, о геополитике.
    Наши мужики, которые нанесли ощутимый удар сказке о тотальном превосходстве западного оружия, не думая о том, нанесли удар и по коммерции Америки. Потому, как говорил мой отец,
    Смерть причину найдёт
    в том плане, что не одно, так другое, но Америка найдёт тысячу причин, чтобы сделать то, что ей коммерческие выгодно и не делать того, что ей принесёт финансовые и репутационные убытки.

    Разговаривал с сыном - они там и к Фы-16, и "Абрамсам" готовы. Теперь всё зависит только от Америки. Будем посмотреть, что у них перевесит - "охота денег" и "любой ценой вредить России" или "а вдруг обделаемся".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    Сначала разговор шел об отборе лучших украинских пилотов для обучения, потом вспомнили, что необходимо знать английский язык и наконец очередь дошла и до инфраструктуры для F-16 (хотя о ней могли были подумать и раньше). Какой будет следующий предлог отсрочки поставок самолетов Киеву?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:15
      0
      пока Украина не создаст необходимую инфраструктуру для размещения американских самолетов
      ..
      очередь дошла и до инфраструктуры для F-16 (хотя о ней могли были подумать и раньше). Какой будет следующий предлог отсрочки поставок самолетов Киеву?
      ....запросто ..она уже давно озвучена....трава...выыысокая трава...пока не скосят...инфраструктуры не будет...ни джакузи ни шкафчиков......ни стервятников...тут у хунты два варианта...или косить траву на поляне, или дождатся зимы когда трава пожухнет и сляжет....короче хрен редьки не слаще
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:52
    +1
    ...а с учетом того, что ВКС и ВМФ РФ будут периодически ушатывать "инфраструктуру" это вопрос не месяцев и не недель...а годов wink
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:23
      -1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      ...а с учетом того, что ВКС и ВМФ РФ будут периодически ушатывать "инфраструктуру" это вопрос не месяцев и не недель...а годов wink

      ВКС и ВМФ ушатывают инфраструктуру для Су-24 уже полтора года, однако воз и ныне там
      1. Комментарий был удален.
  7. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 09:04
    0
    Военкоры пишут, что враг применяет авиацию и по сей день. Непонятная ситуация, почему у врага ещё есть впп и аэродромы? Удалось надёжно прикрыть? Значит потенциал принятия натовских самолётов есть. При взаимодействии с натовским ДРЛО, ф-16 может оказать несомненное влияние на ход СВО!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:27
      0
      Непонятная ситуация, почему у врага ещё есть впп и аэродромы?
      ...вполне вероятно с натовских аэродромов, а на территории хунты только аэродромы "подскока"....хенераль же ясно сказал
      что пока Украина не создаст необходимую инфраструктуру
      ...то есть Патрик знает что у хунты инфоры просто уже нет..кому как ни ему знать эту байду...он же кукловод
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:45
        -1
        Цитата: Крымский партизан 1974
        Непонятная ситуация, почему у врага ещё есть впп и аэродромы?
        ...вполне вероятно с натовских аэродромов, а на территории хунты только аэродромы "подскока"..

        А что мешает точно так же использовать F-16
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:55
          -1
          А что мешает точно так же использовать F-16
          ...как что...это ж предельно ясно...ДЭНГИ.ДЕНГИ ДЕНЮЖКИ.......надеюсь что я не открою тебе секрет что взамен страны передавшие свой авиахлам хунте получат взамен "пингвинов" на халяву....а сколько стоит один "пингвин"...вот то то и оно
          1. orionvitt
            orionvitt Сегодня, 10:26
            0
            Цитата: Крымский партизан 1974
            страны передавшие свой авиахлам хунте получат взамен "пингвинов" на халяву...

            Да щас, американцы кому то, что то дадут на халяву. Сдерут по полной программе три шкуры.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:11
    0
    Также генерал заявил, что истребители передаются для укрепления военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, а не для обеспечения потребностей украинской армии в текущем контрнаступлении.

    Так у сторон сделки совершенно противоположные планы на эти самолёты!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:27
    +1
    Цитата: Nexcom
    Также генерал заявил, что истребители передаются для укрепления военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, а не для обеспечения потребностей украинской армии в текущем контрнаступлении. На вопрос одного из представителей прессы, получит ли Киев самолеты в ближайшее время, Райдер ответил коротко и ясно: "нет".

    Хех, ну если это всё ооочень долго будет - то вообще будет кому эти Ф16 то передавать ?
    И раз не передадут в ближайшее время - получается Резников свистит по-полной что скоро получит эти самые самолёты.

    Резников вещает на внутреннюю аудитррю; он не военный и не инженер.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:04
      0
      Резников вещает на внутреннюю аудитррю; он не военный и не инженер.
      ...как у Аварии и Баскова
      ФАНТАЗЁР...ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА..ФАНТАЗЁР...А МЫ С ТОБОЮ НЕ ПАРА..ДАВАЙ СНАЧАЛА
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 09:49
    0
    Американцы всегда заявляют о своих больших трудностях
    и прочих проблемах с поставками вооружений Киеву.
    А потом делают неприятные (для России) сюрпризы.
  11. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 10:23
    0
    пока Украина не создаст необходимую инфраструктуру
    Какие месяцы, какие недели? Если кто сталкивался с авиацией, то знает, что инфраструктура создаётся годами. Я так понимаю, что господа с запада всячески отнекиваются. Или другой вариант, можно поставить что не жалко (всякий хлам), но как "байрактары", то есть на один вылет.