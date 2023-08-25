«Это вопрос месяцев, а не недель»: В Пентагоне заявили об отсутствии у Киева инфраструктуры для размещения истребителей F-16

Украина зря рассчитывает получить истребители уже в ближайшей перспективе, передача самолетов займет большее время. Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, это вопрос "месяцев, но не недель".В американском военном ведомстве прошел очередной брифинг, посвященный Украине и военной помощи Киеву. На вопрос журналистов в отношении потенциальной поставки истребителей F-16, Райдер ответил утвердительно, но предупредил, что в ближайшее время Киев самолеты не получит, у Украины просто нет инфраструктуры для их размещения и не известно, когда она будет.Также генерал заявил, что истребители передаются для укрепления военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, а не для обеспечения потребностей украинской армии в текущем контрнаступлении. На вопрос одного из представителей прессы, получит ли Киев самолеты в ближайшее время, Райдер ответил коротко и ясно: "нет".Напомним, что США дали официальное разрешение на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС стран Европы. На сегодняшний день поделиться самолетами с Украиной выразили желание Нидерланды, Дания и Норвегия, пока больше желающих нет. Датчане отдадут Киеву 19 истребителей, но растянут поставки на 2023-2025 года, Нидерланды еще не определились с количеством потенциально украинских самолетов, так же как и Норвегия.Начинается подготовка украинских пилотов, займет она, судя по заявления западных политиков, не менее года. Если слушать министра обороны Украины Резникова, то уже через полгода пилоты Воздушных сил ВСУ будут способны бороться за превосходство в воздухе с российскими летчиками. По его словам, у украинцев "высокая обучаемость".Между тем, на Западе предупредили, что пока Украина не создаст необходимую инфраструктуру для размещения американских самолетов, ожидать их поставки не следует.