В Красноярском крае к 2035 году хотят построить первую малую атомную станцию

Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии, в поселке Байкит. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии

В 2035 году в Красноярском крае может появиться первая малая атомная станция. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.Станцию планируется построить в поселке Байкит в Эвенкии, на севере Красноярского края. На Восточном экономическом форуме региональные власти собираются подписать соответствующее рамочное соглашение с корпорацией «Росатом» о строительстве малой атомной станции.- рассказал ТАСС Ананьев.Сейчас регион вынужден вкладывать более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. Схожие суммы вкладываются и в теплоснабжение. Строительство малых атомных станций позволит значительно сократить данные расходы. Лучше всего для строительства малых атомных станций подходят территории северной части Красноярского края, считает Ананьев.Кроме того, малую атомную станцию планируется построить в Усть-Янском райооне Якутии. Отличительные черты малых атомных станций – компактность, модульность, быстрота строительства и более дешевая стоимость эксплуатации.