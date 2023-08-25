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В Красноярском крае к 2035 году хотят построить первую малую атомную станцию

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В Красноярском крае к 2035 году хотят построить первую малую атомную станцию

В 2035 году в Красноярском крае может появиться первая малая атомная станция. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.


Станцию планируется построить в поселке Байкит в Эвенкии, на севере Красноярского края. На Восточном экономическом форуме региональные власти собираются подписать соответствующее рамочное соглашение с корпорацией «Росатом» о строительстве малой атомной станции.

Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии, в поселке Байкит. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии

- рассказал ТАСС Ананьев.

Сейчас регион вынужден вкладывать более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. Схожие суммы вкладываются и в теплоснабжение. Строительство малых атомных станций позволит значительно сократить данные расходы. Лучше всего для строительства малых атомных станций подходят территории северной части Красноярского края, считает Ананьев.

Кроме того, малую атомную станцию планируется построить в Усть-Янском райооне Якутии. Отличительные черты малых атомных станций – компактность, модульность, быстрота строительства и более дешевая стоимость эксплуатации.
Использованы фотографии:
Росатом
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19 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:18
    +3
    Американцы, когда наши били "по трансформаторам", говорили о поставках Киеву каких-то "мобильных АЭС".
    Насколько я, не являясь специалистом в энергетике, могу представить, "мобильные АЭС" - это, конечно, не прицеп, который к КамАЗу прицепить можно. Но, тем не менее, что-то такое, что относительно быстро, не в течении десятилетий, а в течении хотя бы месяцев (а лучше - недель) можно "из кубиков" собрать и, при необходимости, так же быстро разобрать и перевезти на другое место.

    В связи с этим цифру "2035" не понимаю. За это время обычную АЭС, без приписки "малая", построить можно.
    Впрочем, своё непонимание могу списать на указанное выше обстоятельство, что я не энергетик. Может быть "малая" - это когда не восемь энергоблоков, а один? И, может быть, сказали про одну станцию, а напланировали их до 2035-го года десяток-полтора поставить? Ну. тогда я вобще из статьи ничего не понял.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:44
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Американцы, когда наши били "по трансформаторам", говорили о поставках Киеву каких-то "мобильных АЭС".

      Американцы говорили про тепловые мобильные электростанции. Такие плавучие ТЭС строит Турция. Как правило это списанное судно, на котором монтируются котлы, турбогенераторы, ну и сопутствующее оборудование. Воду для конденсации пара берут из моря. Вот турки и должны были подогнать такую плавучую ТЭС к Измаилу.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Южноукраинец
        Цитата: Zoldat_A
        Американцы, когда наши били "по трансформаторам", говорили о поставках Киеву каких-то "мобильных АЭС".

        Американцы говорили про тепловые мобильные электростанции. Такие плавучие ТЭС строит Турция. Как правило это списанное судно, на котором монтируются котлы, турбогенераторы, ну и сопутствующее оборудование. Воду для конденсации пара берут из моря. Вот турки и должны были подогнать такую плавучую ТЭС к Измаилу.

        Ну, эта технология, если мне не изменяет мой склероз, уже давно не новость.
        А разговор шёл действительно о каких-то "мобильных АЭС". Причём Измаил там не упоминался совсем. Там шёл разговор о западе Украины и о Киеве. Ещё, помню, мысли циркулировали о том, что нацики говорили о "шестнадцати ядерных зарядах у Украины", имея в виду количество энергоблоков. Так вот эту "мобильную" АЭС подогнать к городу, который не жалко, подорвать и обвинить в ядерном терроризме "отгадайте, кого именно".
        Не про Измаил разговор был точно.

        На стадии разговоров всё это тогда и закончилось. Видимо, американцы всё же сообразили, что если не мы ударим по ним, то нацисты точно сами подорвут.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:49
      -1
      Нам вообще в идеале о наших планах больше чем на ближайшие полгода лучше не говорить,чтобы не смешить Бога...
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:19
    -7
    при нашем отношении к технике, уровне инженерных решений сегодня, количестве техногенных аварий - мы, задумываемся о последствиях такого решения?
    или главное рапортовать?
    1. fiv
      fiv Сегодня, 09:34
      +5
      Ваше отношение к технике, при всем уважении, не имеет отношения к атомной энергетике. Можете вспомнить, когда была последняя авария на объектах Росатома? А малая аэс может быть построена на основе реактора для флота, отлично обкатанного и надежного
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 09:38
      +4
      Цитата: Дедок
      при нашем отношении к технике

      Вы из Японии вещаете?
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:55
      -1
      Ну, так это "новость" из серии : "может", "будет", "планируется" и пр. Типа: "может появиться, а может и не появиться". Ну, такое...
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:24
    -3
    Сам Красноярск ещё углём отапливают . 21 век . Нефть и газ качаем , качали вернее зарубеж . Уже пора , пора о своих гражданах задуматься!
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 09:41
      +2
      Красноярск ещё углём отапливают . 21 век .

      От угля ещё никто не отказывался и это тоже энергоноситель как и в некоторых западных странах развивающих зелёную энергетику. А некоторое даже увеличивают использование угля.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:53
      +2
      Цитата: kaufman
      Сам Красноярск ещё углём отапливают . 21 век . Нефть и газ качаем , качали вернее зарубеж . Уже пора , пора о своих гражданах задуматься!

      А почему бы и не отапливать!? В Красноярском крае огромный Канско-Ачинский угольный бассейн, где уголь добывают открытым способом! Дешево и логистика удобная и дешевая!
    3. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 10:00
      +1
      Выше Красноярска стоит вторая в России ГЭС по мощности. Рядом с городом есть атомные реакторы способные вырабатывать электричество.
      Почему бы не отказаться от угля и не перевести всё отопление на электроэнергию. В дни черного неба в Красноярске дышать нечем. Потом закрыть алюминиевый завод, а автомобили перевести на газ. soldier
      1. Msi
        Msi Сегодня, 10:09
        0
        Потом закрыть алюминиевый завод, а автомобили перевести на газ. soldier

        Ага и людей с завода оставить без работы. Гениально....
  4. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 09:31
    +1
    Какая дорогая логистика получится, слабо верится, что это реализуемо, за более или менее адекватные деньги. Учитывая, что энергетические проекты в самом Красноярске не двигаются по 20 лет. Метро роют уже в третий раз с 80х годов эпопея.
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 09:34
    0
    Отличительные черты малых атомных станций – компактность, модульность, быстрота строительства и более дешевая стоимость эксплуатации.

    Я бы в такое время больше уделил внимание действительно мобильным установкам на кораблях или тяжёлых вагонах.
    Энергетика мира меняется и быстро и оперативно при наличии энергоустановок можно в любую точку мира доставить довольно мощную систему чистую по экологии.
    Единственно их нужно обезопасить от влияния террористов.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:43
    +2
    В Байкит ходил штурманом на судне. Сейчас в Байките около 3 тысяч жителей, промышленности никакой. До ближайших населённых пунктов от 500 до 1000 км.
    Завоз продуктов. водки, спичек, топлива раз в год в навигацию Предложение поставить там малую атомную станцию это бред сумасшедшего. Чего только не придумают политтехнологи к выборам губернатора края. soldier
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 10:07
      +1
      Бред то бредом, но пилорама получится очень даже не малая.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:10
    0
    Это наверно еще один способ попилить бюджет.
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:15
    0
    Я вот не понимаю, объясните знающие: почему мы, являясь лидерами в разработках ядерной энергетики, строим АЭС по всему миру но только не у себя? В Америке больше 30ти АЭС, вся Джапания ими утыкана, а у нас их сколько на огромную страну? У нас все на гидро держится. Почему мы у себя не строим, не развиваем?