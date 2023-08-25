Президенты Украины и США по телефону обсудили ситуацию по поводу передачи Киеву истребителей F-16

Президенты Байден и Зеленский обсудили начало подготовки пилотов ВСУ к обучению управления F-16, равно как и договорились об обеспечении скорейшей выдачи разрешения другим странам на передачу Украине этих военно-воздушных судов. Всё это позволит укрепить обороноспособность этой страны

Президент США Джо Байден провёл накануне телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны коснулись темы отправки Киеву истребителей F-16. Данная информация следует из заявления, сделанного пресс-службой Белого дома. Как добавили в резиденции американского президента, помимо этого украинские пилоты пройдут и обучение по программе управления этими боевыми машинами.Вот что по этому поводу говорится в документе:Более того, отметили в Белом Доме, Россию следует «призвать к ответу за развязывание боевых действий на Украине».Поздравил глава американского государства украинского лидера и с днём независимости Украины, о чём также говорится в заявлении администрации президента Байдена.Кстати говоря, выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о начале обучения военнослужащих украинской армии управлению истребителями-бомбардировщиками F-16, что по его словам, произойдёт уже в октябре. Соответствующая подготовка будет проводиться на авиабазе в штате Аризона, однако перед этим им необходимо будет пройти курсы английского языка.Напомним, что на днях глава украинского государства сообщил о достижении консенсуса с Нидерландами в том, что касается отправки этой страной на Украину истребителей F-16 в количестве 42 единиц, назвав эту договорённость «перспективной». В то же время, было бы не лишним упомянуть в этом контексте и о готовности Дании передать Киеву 19 таких истребителей, 6 их которых прибудут в страну уже к концу нынешнего года. На данный момент в состав ВВС Дании входит 30 F-16, однако все они будут списаны к тому моменту, как на вооружение этого государства поступят более современные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35. Что касается Голландии, то у неё на данный момент 42 таких самолета.