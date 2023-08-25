Военное обозрение
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Президенты Украины и США по телефону обсудили ситуацию по поводу передачи Киеву истребителей F-16

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Президенты Украины и США по телефону обсудили ситуацию по поводу передачи Киеву истребителей F-16

Президент США Джо Байден провёл накануне телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны коснулись темы отправки Киеву истребителей F-16. Данная информация следует из заявления, сделанного пресс-службой Белого дома. Как добавили в резиденции американского президента, помимо этого украинские пилоты пройдут и обучение по программе управления этими боевыми машинами.


Вот что по этому поводу говорится в документе:

Президенты Байден и Зеленский обсудили начало подготовки пилотов ВСУ к обучению управления F-16, равно как и договорились об обеспечении скорейшей выдачи разрешения другим странам на передачу Украине этих военно-воздушных судов. Всё это позволит укрепить обороноспособность этой страны

Более того, отметили в Белом Доме, Россию следует «призвать к ответу за развязывание боевых действий на Украине».

Поздравил глава американского государства украинского лидера и с днём независимости Украины, о чём также говорится в заявлении администрации президента Байдена.

Кстати говоря, выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о начале обучения военнослужащих украинской армии управлению истребителями-бомбардировщиками F-16, что по его словам, произойдёт уже в октябре. Соответствующая подготовка будет проводиться на авиабазе в штате Аризона, однако перед этим им необходимо будет пройти курсы английского языка.

Напомним, что на днях глава украинского государства сообщил о достижении консенсуса с Нидерландами в том, что касается отправки этой страной на Украину истребителей F-16 в количестве 42 единиц, назвав эту договорённость «перспективной». В то же время, было бы не лишним упомянуть в этом контексте и о готовности Дании передать Киеву 19 таких истребителей, 6 их которых прибудут в страну уже к концу нынешнего года. На данный момент в состав ВВС Дании входит 30 F-16, однако все они будут списаны к тому моменту, как на вооружение этого государства поступят более современные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35. Что касается Голландии, то у неё на данный момент 42 таких самолета.
Использованы фотографии:
Соцсети/Зеленский
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:56
    0
    Нужно было не просить а требовать именно ф35,ибо через некоторое время окажется что именно эти самолёты и есть искомое вундерваффе lol
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: Бережливый
      Нужно было не просить а требовать именно ф35,ибо через некоторое время окажется что именно эти самолёты и есть искомое вундерваффе lol

      F-35 только за деньги. А вот лишних F-16 в авиапарка Запада сотни. Перевооружение авиации на самолёты 5 поколения идёт полным ходом.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:30
      0
      Нужно было не просить а требовать именно ф35,
      ..зе просто тупица..надо требовать Сейбры..потому как они всё равно на свалках стоят, а они почти полностью из магния...ценный материал...война чсё равно проиграна...а пополнить кубышку возможность проще пареной репы
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:02
    +3
    Президент США Джо Байден провёл накануне телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским
    Интересно - Байден понял, с кем он разговаривал? Может, он только в новостях и увидел, что провёл с кем-то "телефонный разговор" и что-то там "сообщил и обсудил"?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:11
    0
    Так то понятно, наворачивать словеса, заверения, одно на другое, это они умеют и пользуются без ограничений...
    Посмотрим, как у них получится наворачивать реальные дела, одно на другое???
    Занимательные "бутерброд" у них должен получится recourse
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:12
    0
    Два невменяемых и оба "без пяти минут" трупы - один по старости, другой по дурости.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:19
    0
    По телефону и передачу делать будут, чтобы не запалиться
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:37
      0
      По телефону и передачу делать будут, чтобы не запалиться
      ...да не...на три д принтере...что б реалистичней было
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:20
    0
    Президенты Украины и США по телефону
    ...как говорил мой начальник--хочешь завалить дело, то реши его по телефону---золотые слова...по телефону можно только согласовать встречу что б детально обсудить вопрос или проблему, но не решать
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    Одному не терпится получить очередную "вундерваффе", а другому в очередной раз пообещать "ключ к победе". А на деле из каких-то соображений оттягивают этот долгожданный момент. Ну и естественно в очередной раз "порадовал" американский цинизм
    Россию следует «призвать к ответу за развязывание боевых действий на Украине».
    У них призывалка скоро отвалится, а они все за старое. Недавно заявили, что "разморозят" российские активы после того, как Россия возместит Украине нанесенный ущерб. Война продолжается набирая обороты.