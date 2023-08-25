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Мобильная пусковая установка дрона-камикадзе «Ланцет» позволяет совершать пуски с любой выбранной точки

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Мобильная пусковая установка дрона-камикадзе «Ланцет» позволяет совершать пуски с любой выбранной точки

Российские дроны-камикадзе "Ланцет", названные в Киеве одной из самых больших опасностей для украинской армии, получили мобильные пусковые установки. Судя по распространяемому на российских и украинских ресурсах видео, катапульту для БПЛА разместили в легковом прицепе.


Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" получили большую мобильность и теперь могут применяться с любой выбранной точки, оперативно меняя позиции. На Украине уже обратили внимание, что один из самых опаснейших дронов-камикадзе российской армии получил мобильную пусковую установку. Внедорожник с прицепом был засечен разведывательными беспилотниками ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения, но поразить его не удалось, он быстро сменил позицию.

Пусковая установка "Ланцета" представляет собой катапульту, установленную на легковом прицепе. Является ли это промышленной разработкой, или это результат труда российских военнослужащих, склепавших пусковую "на коленке", пока не известно. В Сети имеется видео пуска дрона с такой установки, а также кадры украинкой аэроразведки, но сказать точно, что это одна и та же машина, возможности нет.


Пусковая установка "Ланцета", снятая БПЛА ВСУ


На сегодняшний день "Ланцет" объявлен Киевом одним из самых опасных боеприпасов, доставляющих множество проблем ВСУ. В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации российскими войсками. Дрон уже прошел две модернизации с учетом применения в боевых действиях, последняя версия способна гарантированно поражать тяжелую бронетехнику на дальности 40 км, находясь в воздухе до одного часа.

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11 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    0
    На сегодняшний день "Ланцет" объявлен Киевом одним из самых опасных боеприпасов, доставляющих множество проблем ВСУ.
    Таки шо, и желающих не будет называть своих новорожденных именем "Ланцет"? laughing А так, очень даже красивенькое было бы имя! wassat
    1. Msi
      Msi Сегодня, 09:55
      0
      А так, очень даже красивенькое было бы имя! wassat

      Вы правы. Для Израиля, например подойдёт.
      1. umah
        umah Сегодня, 10:20
        0
        А до этого "Ланцеты" что, с рук что-ли запускали? Не понял я новость. И "Орланы", и "Ланцеты" с катапульт запускают. Может фишка в том, что катапульта в прицепе?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:13
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      желающих не будет называть своих новорожденных именем "Ланцет"?

      Мдааа...! Папа-Скальпель...Мама-Клипса...сын-Ланцет ...адрес регистрации-психбольница !
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:43
    +1
    Идеальный вариант это на базе Газели грузовой такую пусковую смонтировать. Только кабину поставить бронированную,и 4х местную. И желательно чтобы кузов был с будкой с раскладными стенами,произвели пуск,кузов закрылся быстро а за это время машина сменила позицию. Кстати,в кузове Газели две катапульты легко станут,по очереди можно будет два дрона быстро к целям отправить.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Бережливый
      Идеальный вариант это на базе Газели грузовой такую пусковую смонтировать.

      Не обязательно ! Я как-то предлагал на одном из сайтов в качестве "базы" под мобильные пусковые установки для "ланцетов" бронемашины "Тигр" и МТ-ЛБ...
    2. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 10:39
      0
      Как по мне, наиболее идеальный вариант - лёгкий прицеп. Можно цеплять к совершенно любой технике, прост в изготовлении, при изготовлении не зависит от поставок кучи ненужных сложных узлов и комплектующих (типа двс, штампованных кузовных деталей т.п.).
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 09:50
    +1
    Когда начнут производить новую модель Ланцета которую можно из ТПК запускать? А то не дело, крылья не складываются(не знаю может разбираются при перевозке, но в таком случае надо перед запускам их устанавливать), нужна катапульта для запуска и прицеп для мобильности.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      крылья не складываются(не знаю может разбираются при перевозке, но в таком случае надо перед запускам их устанавливать),

      "Ланцеты" перевозят в "кофрах" со сложенными крыльями...после извлечения из "упаковки" и помещения на установку крылья раскладываются в ручную...также и складываются...Есть модификации,где при упаковке "изделия" крылья пакуются отдельно ; а после размещения на пусковую установку , "пристёгиваются" вручную...
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 09:52
    0
    и сколько ланцетов поместится на этом прицепе?
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:10
    0
    По телеку показывали установку производителя получше. Работает по принципу РСЗО. Выстреливается из контейнера на четыре "Ланцета", в полёте автоматом раскрывает крылья и вперёд на цель. Можно ставить на любой транспорт, вплоть до квадроцикла. soldier