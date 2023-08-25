«Копали яму, чтобы найти ключи»: задержанные в Севастополе при подготовке диверсии украинские граждане попытались нелепо оправдаться

Копали яму, чтобы найти ключи

Сотрудниками силовых структур в Севастополе были задержаны двое граждан Украины. Их подозревают в подготовке к осуществлению диверсии на стратегическом объекте, сообщает Telegram-канал Mash.Двоих подозрительных мужчин, копавших землю недалеко от узла водозаборной станции в Балаклавском районе, заметили сотрудники вневедомственной охраны. При проверке документов оказалось, что мужчины – граждане Украины.Далее сотрудниками вневедомственной охраны в смартфоне одного из задержанных была обнаружена карта с маршрутом по основным объектам инфраструктуры Балаклавского района. В выкопанной задержанными яме нашли странное устройство, отправленное на экспертизу.По словам самих задержанных, они якобы искали клад, но заблудились. В районе водозаборной станции они остановились «по нужде», но якобы у одного из них упали ключи.- попытался нелепо оправдаться один из украинцев.Правоохранители таким «отмазкам» на уровне начальной школы не поверили и доставили задержанных в полицию.Как известно, в последнее время российские спецслужбы задерживают все большее количество диверсантов, работающих на украинскую разведку. Среди них есть как украинские граждане, проникшие в Россию под видом «беженцев» или переселенцев, так и граждане Российской Федерации, в силу материальной корысти или идейных соображений согласившиеся сотрудничать с разведкой вражеского государства и готовить диверсии. Напомним, что за подготовку диверсии предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы.