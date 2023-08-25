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«Копали яму, чтобы найти ключи»: задержанные в Севастополе при подготовке диверсии украинские граждане попытались нелепо оправдаться

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«Копали яму, чтобы найти ключи»: задержанные в Севастополе при подготовке диверсии украинские граждане попытались нелепо оправдаться

Сотрудниками силовых структур в Севастополе были задержаны двое граждан Украины. Их подозревают в подготовке к осуществлению диверсии на стратегическом объекте, сообщает Telegram-канал Mash.


Двоих подозрительных мужчин, копавших землю недалеко от узла водозаборной станции в Балаклавском районе, заметили сотрудники вневедомственной охраны. При проверке документов оказалось, что мужчины – граждане Украины.

Далее сотрудниками вневедомственной охраны в смартфоне одного из задержанных была обнаружена карта с маршрутом по основным объектам инфраструктуры Балаклавского района. В выкопанной задержанными яме нашли странное устройство, отправленное на экспертизу.

По словам самих задержанных, они якобы искали клад, но заблудились. В районе водозаборной станции они остановились «по нужде», но якобы у одного из них упали ключи.

Копали яму, чтобы найти ключи

- попытался нелепо оправдаться один из украинцев.

Правоохранители таким «отмазкам» на уровне начальной школы не поверили и доставили задержанных в полицию.

Как известно, в последнее время российские спецслужбы задерживают все большее количество диверсантов, работающих на украинскую разведку. Среди них есть как украинские граждане, проникшие в Россию под видом «беженцев» или переселенцев, так и граждане Российской Федерации, в силу материальной корысти или идейных соображений согласившиеся сотрудничать с разведкой вражеского государства и готовить диверсии. Напомним, что за подготовку диверсии предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы.
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23 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:47
    +2
    Вообще то врать тоже нужно уметь! lol А эти буратины ляпнули тупость! fool Врали бы что хотят дыру до центра планеты прокопать wassat
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:04
      +1
      А эти буратины ляпнули тупость!
      Не копай яму, как говориться...)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:06
        +3
        А что эти деятели не про рыбалку натрындели? Типа "брат Митька помирает, ухи просит..." (с) Типа червей копали ? lol
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:14
          +2
          Цитата: Nexcom
          Типа "брат Митька помирает, ухи просит..." (с) Типа червей копали ?

          Вчерась траншею рыли
          Откопали две коньячные струи!
          Говорят, евреи воду отравили самогоном.
          Ну, а хлеб теперь — из рыбной чешуи!
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:12
      +1
      Надо было им сказать, что новое море копают)))

      А ещё.... Надо было бы их там и прикопать, безобразников.
    3. alex-defensor
      alex-defensor Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Бережливый
      Врали бы что хотят дыру до центра планеты прокопать

      Вот именно... Это бы хорошо стыковалось с тем, что когда-то их предки выкопали Черное море
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:42
      0
      Да на Украине всегда так делают! Уронил ключи - копай яму. Обычный украинский метод поиска.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 09:48
    +1
    Может это продолжение выкапывания моря древними Украми, а мы опять по рукам дали. Вы уж там разберитесь. А вообще надо "понять и простить" наверно.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 09:57
      0
      Ну после законной отсидки можно и простить.
  3. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 09:50
    +6
    Расстрел нужен таким копателям ям прямо на месте преступления, да и яма уже подготовлена.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: Egorovich
      да и яма уже подготовлена.

      Чтоб уконопатить в яму сравнимую с размером ключей долго утаптывать придётся. laughing
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:50
    0
    они якобы искали клад, но заблудились.
    Не исключено, что не врут. Кладмен прикоп сделал, а они сначала не нашли laughing , но на повторную покупку денег не было, вот и копали отчаянно.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: Болторез
      Не исключено, что не врут. Кладмен прикоп сделал, а они сначала не нашли , но на повторную покупку денег не было, вот и копали отчаянно.

      Тогда уж клад нужно закладкой называть.
  5. Msi
    Msi Сегодня, 09:52
    +5
    , в последнее время российские спецслужбы задерживают все большее количество диверсантов, работающих на украинскую разведку.
    по возможности нужно убивать на месте. Оформлять попытку вооружённого сопротивления. И всё...количество диверсий уменьшится. Очень хороший воспитательный эффект будет.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:01
    +3
    В районе водозаборной станции они остановились «по нужде», но якобы у одного из них упали ключи.

    Они остановились чтобы потерять ключи от клада на который они сходили по нужде. good
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:13
    +1
    Как известно, в последнее время российские спецслужбы задерживают все большее количество диверсантов, работающих на украинскую разведку. Среди них есть как украинские граждане, проникшие в Россию под видом «беженцев» или переселенцев, так и граждане Российской Федерации, в силу материальной корысти или идейных соображений согласившиеся сотрудничать с разведкой вражеского государства и готовить диверсии.

    С периода воссоединения Крыма с Россией, началом войны на Донбассе, разве с 2014 года, затем с началом СВО на Украине был массовый наплыв беженцев с Украины? Какое основное правило контрразведки и правоохранительных органов? Доверяй, но обязательно перепроверяй. В неразберихе первого года Великой Отечественной войны в рядах вышедших из окружения ил отступавших в/частей, эвакуированного гражданского населения проводились фильтрационные мероприятия. Сейчас разве такие меры не проводятся, или верим, либо не демократично подозревать и проверять?
    Более 1,5 лет ведем СВО, а на территории РФ задерживаются 2 гражданина Украины. Получается обнаглели до такой степени, что не озаботились получением российского гражданства. Ранее, если не ошибаюсь, гражданин Украины мог находиться на территории РФ не более 90 дней.
  8. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 10:18
    0
    Надеюсь спецслужбы их допросят как положено, с пристрастием, чтобы всё выложили в подробностях, явки, пароли и т. д.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:18
    +1
    Отлично! яма уже выкопана. Осталось только этих хмырей зарыть
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:23
    0
    Ну, так надо поверить и проверить- провести следственный эксперимент, в ходе которого вполне может произойти обрушение стенок ямы на этих копателей. Да так и оставить.
  11. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 10:31
    +1
    в силу материальной корысти или идейных соображений
    Я могу понять слабость людей в материальном плане. Но идейные соображения? Понятно жители Львова и Хмельницкого, но чем может увлечь рядового россиянина идеология Бандеры и Шухевича? Или по типу "Баба Яга против".
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    0
    Копали яму, чтобы найти ключи
    Наверное все таки обстановка рано или поздно, но наконец заставит власть закапывать на месте таких "копателей" не тратя время на суды и средства на их последующее содержание. Уж слишком много нечисти развелось.
  13. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 10:41
    +1
    Напомним, что за подготовку диверсии предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

    Даа, грустно. Похоже, это всё, что мы можем предложить переселенцам и беженцам на сегодня ... в стране, в которой, чтобы купить квартиру честному человеку, нужно идти в рабство к еврейским банкам на всю жизнь.
    И не факт, что её хватит и что не придётся закладывать в залог жизни своих детей.
    Пока в России живёт кто угодно как угодно отвратительно, а русскому человеку не прожить, будет только хуже. Здесь тот же геноцид, что и на Украине сейчас - нас изводят под корень. Еврейским банкирам мы больше в России не нужны. Они завозят сюда Кавказ и Азию - кого угодно, лишь бы их самих не попёрли вон.
    Полагаю, вот сегодня, ничего не изменилось. Поэтому "украинских шпионов" в России среди честных людй только прибавилось.
    Дальнейшие выводы очень просты.
  14. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:44
    +1
    Хейярр ! Пиратский клад ! Ориентировались по деревьям и водонапорным трубам .
    Надо было сказать что один из них захотел пос*ать , но будучи культурными молодыми людьми ,он просто не смог сделать этого без ямки достаточной глубины. И в конце добавить что-нибудь про природу и экологию, в духе Греты .