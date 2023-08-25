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Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

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Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

В настоящее время у Индии нет «чрезмерной зависимости» от какой-либо страны в плане поставок нефти или газа. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.


По утверждению Пури, Индия в последнее время диверсифицировала поставки топлива и закупает нефть уже не у 27, а у 39 государств. В числе поставщиков нефти индийский министр назвал Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Министр, в то же время, признал, что Индия получала дисконт при покупке российской нефти, но отметил, что скидки предоставлялись и другими поставщиками.

Сейчас Индия представляет собой третьего импортера энергоносителей в мире. Более 80% используемой в Индии нефти закупается на внешних рынках. Главными поставщиками нефти в Индию в июле 2023 года были страны Персидского залива и Россия.

Спрос на российскую нефть со стороны индийских компаний увеличился после того, как она стала продаваться с дисконтом из-за отказа от нее Европы. Доля российской нефти в индийском нефтяном импорте составляет около 40%.

Министр нефти и газа Индии отметил, что сейчас в мире есть достаточное количество «черного золота». Реальной проблемой является не нехватка нефти на мировом рынке, а нехватка денег или ресурсов у очень многих государств, чтобы за это топливо платить. Для десятков развивающихся стран приобретение большого количества топлива становится невозможным в силу отсутствия денежных средств на это.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nikhil B
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17 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:11
    +1
    То есть он сделал на этом акцент? Как бы оставляя открытую дверь для заданных господ "мы не с Россией"? Индия вообще ооочень сложный партнёр в делах, неудивительно что они постоянно переобуваються.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:16
      +2
      Зависимости у них нет. а вот закономерное желание покупать нашу нефть за рупии, которые потом фактически блокируются на счетах в индийских банках - есть. Нефть в обмен на пустые бумажки - это же так здорово! Для покупателя.
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:14
    +1
    Смысл БРИКСа, если каждый сам за себя.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:20
      -1
      Цитата: Гардамир
      Смысл БРИКСа, если каждый сам за себя.

      Индия и Китай имеют давний территориальный спор. Временами там на границе настоящие рукопашные сражения. Плюс Индия входит в недоальянс QUAD, который противостоит Китаю.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:14
    +1
    Да все стараются свой интерес соблюдать. Кроме нас.... Постоянно для "дорогих партнеров" идёт подмахивание.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России
    . Наводить тень на плетень, это профессиональное умение политиков, чиновников.
    Он сказал, то что сказал, а додумывать, это сами, сами, в меру своей фантазии.
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 10:16
    0
    Ну да. Вот у Индии есть рупии, которыми она уже заплатила РФ за нефть , примерно на 40млрд$. Только как потратить эти рупии сейчас гораздо большая головная боль, чем как доставить нефть в Индию.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:20
    0
    Ну сказал и сказал...
    Американцы вон вообще ввели эмбарго на российскую нефть, а потом пришлось это эмбарго спускать на тормозах, оказалось внезапно, что цена на из заправках от этого пошла в бурный рост, пытались саудитов на увеличение добычи раскрутить - вигвам!
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:20
    0
    Индус Америку открыл? Индия импортирует нефть танкерами из любой точки мира. Проблема не в этом, а в том, что Индия - хронически энергодефицитная страна. Именно поэтому она и покупает российскую нефть даже к неудовольствию Запада. Хотела бы не покупать, но это себе дороже.
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:22
    0
    Как то служил с индусами. Глупые создания..
  9. Вовик
    Вовик Сегодня, 10:23
    +2
    может я не очень разбираюсь в экономике, но по моему понятие зависимость от поставки топлива противоречит как рыночной экономике так и здравому смыслу. Независимая страна просто смотрит на свою выгоду какое топливо дешевле то и покупает, вот когда начинают покупать чтото подороже в угоду комуто то вот это уже зависимость. По этому показателю сейчас наверно можно отслеживать истинную независимость страны. Покупаеш что дешевле и выгодней независим, покупаеш что то дороже но в угоду кому то значит както зависиш от тех кто тебе подороже продает.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:36
      0
      вот когда начинают покупать чтото подороже в угоду комуто то вот это уже зависимость.

      Или продавать в убыток в угоду кому то . hi
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:30
    0
    Покупать у 40 стран нефть-а все эти страны свою нефть продают? fool
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:30
    -1
    Доля российской нефти в индийском нефтяном импорте составляет около 40%

    ***
    — Всего ничего! ...
    ***
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    0
    Реальной проблемой является не нехватка нефти на мировом рынке, а нехватка денег или ресурсов у очень многих государств
    Из всего сказанного индийским министром можно понять одно - Индия покупает российскую нефть потому, что она дешевле и у Индии есть деньги. Когда денег не будет, то для дорогих западных партнеров и к их удовольствию эти закупки прекратятся. Одним словом некоторые хотят поиметь с России, как можно больше и при этом делать вид для "западных друзей", что не очень то это и нужно.
  13. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:37
    0
    Министр нефти и газа Индии Эко он на моторолле катается
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:39
    -1
    Ну вот, а то всё БРИКС да БРИКС.""""""