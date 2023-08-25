Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

В настоящее время у Индии нет «чрезмерной зависимости» от какой-либо страны в плане поставок нефти или газа. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.По утверждению Пури, Индия в последнее время диверсифицировала поставки топлива и закупает нефть уже не у 27, а у 39 государств. В числе поставщиков нефти индийский министр назвал Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Министр, в то же время, признал, что Индия получала дисконт при покупке российской нефти, но отметил, что скидки предоставлялись и другими поставщиками.Сейчас Индия представляет собой третьего импортера энергоносителей в мире. Более 80% используемой в Индии нефти закупается на внешних рынках. Главными поставщиками нефти в Индию в июле 2023 года были страны Персидского залива и Россия.Спрос на российскую нефть со стороны индийских компаний увеличился после того, как она стала продаваться с дисконтом из-за отказа от нее Европы. Доля российской нефти в индийском нефтяном импорте составляет около 40%.Министр нефти и газа Индии отметил, что сейчас в мире есть достаточное количество «черного золота». Реальной проблемой является не нехватка нефти на мировом рынке, а нехватка денег или ресурсов у очень многих государств, чтобы за это топливо платить. Для десятков развивающихся стран приобретение большого количества топлива становится невозможным в силу отсутствия денежных средств на это.