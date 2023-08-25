Российский эксперт-историк рассуждает об истоках и последствиях миграционного кризиса в РФ

Это без пяти минут гражданская война. Я не знаю, как еще это можно назвать

Это очень опасный и тревожный симптом

Это армия для мобилизации преступности, организованной и не очень, в том числе для стихийной уличной

Наши враги — не мигранты, а те капиталисты, которые готовы предать собственную страну ради трехсот процентов прибыли

Российский эксперт-историк Клим Жуков разместил в своем видеоблоге подкаст, в котором анализирует проблемы с мигрантами в нашей стране, истоки их возникновения и последствия, к которым может привести бесконтрольное отношение к этому вопросу со стороны государства.Поводом для этих рассуждений стал очередной несанкционированный митинг-шествие представителей мусульманских общин, который прошел 21 августа в центре Москвы. Поводом к митингу стал плановый рейд сотрудников спецподразделения «Гром» в молельном доме (мечети) в Котельниках 7 июля, где правоохранители не стали разуваться, как того требовала мусульманская традиция.При этом правоохранительные органы столицы никак не вмешивались в незаконные действия протестующих. Хотя, подчеркивает эксперт, налицо было грубое нарушение закона, никто из протестующих задержан не был. Получается, продолжает Жуков, что никто отвечать за нарушение сразу нескольких законодательных норм не будет.И это при том, что в России даже за одиночные пикеты могут арестовать, не говоря уже о несанкционированным массовых протестных мероприятиях. Примеров тому множество, подчеркнул эксперт.Он обратил внимание, что данное «мероприятие» было организовано иностранными спецслужбами, которые призывали мусульман к протестам через телеграм-каналы. Скорее всего, замешан в этом и небезызвестный украинский ЦИПсО (центр информационно-психологических спецопераций – пропагандистское украинское подразделение ВСУ). По сути, это была попытка повторить сценарий массовых протестов мигрантов, некоторое время назад охвативших Францию, считает эксперт.— подчеркнул Жуков, отметив, что на этот раз ситуация не стала столь драматичной, но все может повториться, в том числе в других городах России.По поводу этих событий много вопросов к правоохранителям возникло как у обычных российских граждан, лидеров общественных мнений, так и у законодателей. Непонятно, почему власти никак не реагируют на такие угрозы, которые могут как минимум расшатать ситуацию в стране, а как максимум привести к событиям, даже более худшим, чем во Франции.— считает историк.Он обращает внимание, что во многих городах уже существуют так называемые «гетто» мигрантских диаспор, которые сформировались в течение последних нескольких лет. Но этот процесс не мог происходить сам по себе, уверен Жуков.Все началось с того, что в нашу страну безо всякого контроля и регулирования могут въезжать жители южных государств, бывших советских республик, уровень жизни в которых после распада СССР оказался намного хуже, чем в современной России. В результате огромное количество граждан этих стран оказалось у нас, причем и здесь ими по сути никто не занимается. Большинство из них становятся нелегалами и работают фактически на полурабских условиях, не имея никаких прав и даже возможности нормального проживания.Мигранты, лишенные контроля и внимания государства, стараются выживать самостоятельно, собираясь в общины, живя в асоциальных условиях. Это становится благодатной почвой для тех, кто может спровоцировать массу сплоченных маргиналов, большинство из которых молодежь, и легко настроить их против существующих властей под предлогом «борьбы за свои права». Главной идеологией в этом случае становится мусульманский экстремизм.Жуков задается вопросом, кто стоит за всем этим потоком нелегалов, кому выгодно их пребывание в нашей стране в полуподпольном состоянии. Очевидно, что выгодно это нашему крупному бизнесу, для которого мигранты очень долго были и остаются дешевой рабочей силой. При этом государство никак не контролирует этот процесс, более того, потакало ему, в том числе ради улучшения демографических показателей.Теперь эти скученные в«гетто», сплоченные по национальным и религиозным мотивам практически асоциальные элементы, лишенные внимания и контроля государства, превратились в настоящий «питательный бульон» для западных спецслужб, желающих, а главное имеющих такой опыт, развалить Россию изнутри.— объясняет эксперт.При этом и сейчас ситуация не меняется, крупный российский бизнес продолжает массово завозить граждан из южных стран, естественно, не самых образованных. Ситуация превращается в своего рода снежный ком, который может перерасти в настоящую социальную бомбу.Все станет еще хуже, продолжает Жуков, если российские граждане, возмущенные «мигрантским беспределом», начнут сами решать эту проблему теми же силовыми методами. Это уже будут погромы, которым, естественно, станут активно сопротивляться сплоченные и разозленные те самые жители южных стран.— заключает эксперт.