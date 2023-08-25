Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский эксперт-историк рассуждает об истоках и последствиях миграционного кризиса в РФ

17
Российский эксперт-историк рассуждает об истоках и последствиях миграционного кризиса в РФ

Российский эксперт-историк Клим Жуков разместил в своем видеоблоге подкаст, в котором анализирует проблемы с мигрантами в нашей стране, истоки их возникновения и последствия, к которым может привести бесконтрольное отношение к этому вопросу со стороны государства.




Поводом для этих рассуждений стал очередной несанкционированный митинг-шествие представителей мусульманских общин, который прошел 21 августа в центре Москвы. Поводом к митингу стал плановый рейд сотрудников спецподразделения «Гром» в молельном доме (мечети) в Котельниках 7 июля, где правоохранители не стали разуваться, как того требовала мусульманская традиция.

При этом правоохранительные органы столицы никак не вмешивались в незаконные действия протестующих. Хотя, подчеркивает эксперт, налицо было грубое нарушение закона, никто из протестующих задержан не был. Получается, продолжает Жуков, что никто отвечать за нарушение сразу нескольких законодательных норм не будет.



И это при том, что в России даже за одиночные пикеты могут арестовать, не говоря уже о несанкционированным массовых протестных мероприятиях. Примеров тому множество, подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что данное «мероприятие» было организовано иностранными спецслужбами, которые призывали мусульман к протестам через телеграм-каналы. Скорее всего, замешан в этом и небезызвестный украинский ЦИПсО (центр информационно-психологических спецопераций – пропагандистское украинское подразделение ВСУ). По сути, это была попытка повторить сценарий массовых протестов мигрантов, некоторое время назад охвативших Францию, считает эксперт.

Это без пяти минут гражданская война. Я не знаю, как еще это можно назвать

— подчеркнул Жуков, отметив, что на этот раз ситуация не стала столь драматичной, но все может повториться, в том числе в других городах России.

По поводу этих событий много вопросов к правоохранителям возникло как у обычных российских граждан, лидеров общественных мнений, так и у законодателей. Непонятно, почему власти никак не реагируют на такие угрозы, которые могут как минимум расшатать ситуацию в стране, а как максимум привести к событиям, даже более худшим, чем во Франции.

Это очень опасный и тревожный симптом

— считает историк.

Он обращает внимание, что во многих городах уже существуют так называемые «гетто» мигрантских диаспор, которые сформировались в течение последних нескольких лет. Но этот процесс не мог происходить сам по себе, уверен Жуков.



Все началось с того, что в нашу страну безо всякого контроля и регулирования могут въезжать жители южных государств, бывших советских республик, уровень жизни в которых после распада СССР оказался намного хуже, чем в современной России. В результате огромное количество граждан этих стран оказалось у нас, причем и здесь ими по сути никто не занимается. Большинство из них становятся нелегалами и работают фактически на полурабских условиях, не имея никаких прав и даже возможности нормального проживания.

Мигранты, лишенные контроля и внимания государства, стараются выживать самостоятельно, собираясь в общины, живя в асоциальных условиях. Это становится благодатной почвой для тех, кто может спровоцировать массу сплоченных маргиналов, большинство из которых молодежь, и легко настроить их против существующих властей под предлогом «борьбы за свои права». Главной идеологией в этом случае становится мусульманский экстремизм.

Жуков задается вопросом, кто стоит за всем этим потоком нелегалов, кому выгодно их пребывание в нашей стране в полуподпольном состоянии. Очевидно, что выгодно это нашему крупному бизнесу, для которого мигранты очень долго были и остаются дешевой рабочей силой. При этом государство никак не контролирует этот процесс, более того, потакало ему, в том числе ради улучшения демографических показателей.

Теперь эти скученные в«гетто», сплоченные по национальным и религиозным мотивам практически асоциальные элементы, лишенные внимания и контроля государства, превратились в настоящий «питательный бульон» для западных спецслужб, желающих, а главное имеющих такой опыт, развалить Россию изнутри.

Это армия для мобилизации преступности, организованной и не очень, в том числе для стихийной уличной

— объясняет эксперт.

При этом и сейчас ситуация не меняется, крупный российский бизнес продолжает массово завозить граждан из южных стран, естественно, не самых образованных. Ситуация превращается в своего рода снежный ком, который может перерасти в настоящую социальную бомбу.

Все станет еще хуже, продолжает Жуков, если российские граждане, возмущенные «мигрантским беспределом», начнут сами решать эту проблему теми же силовыми методами. Это уже будут погромы, которым, естественно, станут активно сопротивляться сплоченные и разозленные те самые жители южных стран.

Наши враги — не мигранты, а те капиталисты, которые готовы предать собственную страну ради трехсот процентов прибыли

— заключает эксперт.

Использованы фотографии:
Соцсети
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 12:27
    +4
    Гражданская война с мигрантами и поддерживающими их местными исламскими националистами будет, это дело времени,не нужно быть слишком умным, чтобы по происходящему не увидеть что идём к этому семимильными шагами.
    1. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 12:43
      +1
      Золотые слова! Так и будет, уже происходит. Нам страшен не внешний враг, не НАТЫ и прочее, враг уже у нас кругом, на любую стройку даже не гляньте, прислушайтесь.....
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:00
        +1
        капиталисты, которые готовы предать собственную страну ради трехсот процентов прибыли
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:21
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          капиталисты, которые готовы предать собственную страну ради трехсот процентов прибыли

          Если коммунисты предали страну, то капиталисты продадут не задумываясь.
  2. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 12:28
    +3
    Чтобы "раскачать лодку" и получить от буржуинов "одно не наказание"..т.е. чтобы не отобрали наворованное .. некоторые дети перестройки могут пойти на многие гадости..
  3. lwxx
    lwxx Сегодня, 12:30
    +2
    Клим во многом прав ,но .... Не только "Наши враги — не мигранты, а те капиталисты, которые готовы предать собственную страну ради трехсот процентов прибыли" , но и наши чинуши. Им тоже крайне выгодно нахождение у нас неподконтрольных мигрантов.В первую очередь надо запретить все диаспоры. Любая диаспора это ОПГ.Причем с уклоном прохождения во власть. Особенно это видно на примере сибирских регионах.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:35
    +1
    Клим Саныч, как марксист, как то сказал главное. У действующего правящего класса капиталистов есть опора среди населения и консенсус внутри себя, а у любой оппозиции, хоть левой или правой, её нет и шансов нет на её появление. Поэтому все его подобные видео, очень грустные на самом деле, это просто констатация факта, без каких либо предложений, рецептов, как изменить текущее положение.
    И очень странно видеть его здесь. Тут обычно более бравурные поставщики новостей.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Копчёный
      это просто констатация факта, без каких либо предложений, рецептов, как изменить текущее положение.

      Но он и его выступление заточены на констатацию фактов, он их скомпоновал и довел до нас, и до верхов. А рецепты и предложения должно делать правительство и Совет Безопасности Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич везде клеймит позором своими крутыми постами. Вот как раз по нему такое дело, пусть соберет команду экспертов, правоохранителей, разработает и на подпись президенту, поднимет общественность народные массы.
      Под лежачий камень вода не течет.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:49
    0
    У нас уже миллионы мигрантов, и их не выгнать, то есть никакими законными и юридическими методами ситуацию не исправить, правильно говорит огромный ком накопился, тихо мирно это по-любому не решить. Вот что страшно! Осознаешь что однажды этот гнойник лопнет и будет очень больно и кроваво многим, но только так это решится! Других путей нет, власти они нужны, сами не уедут, а терпение у людей не бесконечное. Достаточно глянуть в "их" праздник какая река заполняет все улицы района вокруг мечети, аж передёргивает, а если им в этот момент прикажут что настал час резать неверных?!.....
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:59
      +2
      Цитата: Вадим С
      то есть никакими законными и юридическими методами ситуацию не исправить

      вы не правы, и законными и юридическими можно, проблема в том, что этого не делают, мигранты особенно в ситуации не совсем законного прибывания в стране выгодна строительным воротилам, они же отстегивают тем кто должен ЗАКОННЫМИ методами их(мигрантов) выдворять
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:59
      0
      Ну, получайте охотбилет, потом если нет противопоказаний, оформляйте охотничье разрешение и покупайте помповое или полуавтоматическое гладкоствольное оружие, сделайте запас патронов, купите хорошую японскую двухдиапазонную рацию и следите за обстановкой в стране. У нас же не только мигранты, у нас теперь размывается монополия на насилие у государства, появляются частные вооруженные формирования, создаются в регионах вооруженные подразделения территориальной обороны. Много интересного увидеть придётся, а у нас пионеров было так "Будь готов!".
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Вадим С
      власти они нужны

      власти они не нужны, они нужны тем кто на них зарабатывает
    4. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: Вадим С
      У нас уже миллионы мигрантов, и их не выгнать,

      Закройте рынки, где они торгуют на за наличку, не плотя налогов, и мигранты сами уедут. Не надо эти рейды, маски-шоу. Просто закройте и все.
      Со строительными компаниями та же история. Уклоняется компания от уплаты налогов, нанимает мигрантов - посадить хозяина за решётку. Работают на муниципальным объекте нелегалы - мэра в тюрьму.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 13:04
    -3
    Докатилось ВО... Статьи откровенных нацистов публикуют.
    Негодование по поводу наезда не мечеть понять можно. Что там СОБРу надо было в пятницу - непонятно. Почему все вопросы нельзя было решить с руководством мечети в другой день? Или встретить контингент на улице?
    Мы осуждаем шведов, которые сжигают Коран, а сами совершает поступки не лучше.
    Все знают как работает СОБР. Претензий к нему масса. У меня, например, ворвались к соседу, на глазах у детей убили собаку, которая была не цепи.
    А по поводу самой проблемы... В первую очередь надо бороться с нелегальной занятостью. Здоровый трудовой коллектив воспитает любого мигранта.
    Рынки, овощебазы и т.д., где торгуют за наличку надо закрывать. Открывать нормальные магазины и распределительные центры. Да будет дороже, но вы в какой стране хотите жить...
    Неверно, что нелегалы нужны крупному бизнесу. Они нужны криминальным структурам, различным мелким подрядчикам, которые выигрывают тендеры за копейки, не платят налоги.
    Крупному бизнесу нужны старательные работники с паспортом РФ или видом на жительство, медицинской страховкой и хорошо знающие русский язык
    Отдельная тема строительство. Все подрядные организации должны в белую работать. Тогда и не будет этнических бригад.
    Ну и про молельные дома. Нету их ни в Таджикистане, ни в Узбекистане. Большинство мигрантов оттуда приезжают к нам атеистами, на религию они подсаживаются уже благодаря нашими "братьям с Кавказа".
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:11
      0
      Я так понял, это образец ципсо наоборот.
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 13:30
      0
      Все знают как работает СОБР. Претензий к нему масса. У меня, например, ворвались к соседу, на глазах у детей убили собаку, которая была не цепи.
      Вы утверждаете, что СОБР просто так, для профилактики, ворвался к соседу? Убили собаку? Собаку жаль, конечно, но она представляла угрозу.
      Здоровый трудовой коллектив воспитает любого мигранта.
      Если учесть, что в большинстве своем, трудовые коллективы состоят в основном из мигрантов, то Ваше утверждение крайне спорно.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:19
    +1
    Кто постарше, тот помнит статью Юрия Щекочихина «Лев готовится к прыжку», опубликованную в «Литературке» до развала Советского Союза в 1988 году, которая потрясла общественность и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но власти на нее отреагировали негативно. Потом уже была статья "Лев прыгнул", это публикации Юрия Щекочихина. Но уже было поздно что то предпринимать. Сейчас всё точь в точь, как тогда (кто читал тот знает). Времен уже почти что не осталось на раздумье.
    Юрий Щекочихин погиб при невыясненных обстоятельствах в возрасте 53 года.