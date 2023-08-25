Германская пресса назвала расширение БРИКС «личным фиаско» руководителей Еврокомиссии Ляйен и Борреля

Принятое по итогам саммита БРИКС решение о расширении этой организации является личным поражением для таких европейских политических деятелей как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет Рамон Шак в статье, опубликованной в германской газете Berliner Zeitung.Напомним, что на прошедшем в Йоханнесбурге саммите БРИКС было принято решение с 1 января 2024 года принять в состав организации, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, еще шесть новых участников – Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Хотя в Европе делают вид, что расширение БРИКС – «внутреннее дело» этой организации и входящих в нее государств, в действительности для ЕС и западного мира в целом это – очевидное фиаско.Как пишет немецкий обозреватель, скоро почти половина населения Земли будет входить в состав БРИКС. Причем речь идет о наиболее развивающихся экономиках. К БРИКС тяготеют страны Азии, Африки и Латинской Америки, недовольные политикой «коллективного Запада», стремлением западных стран к сохранению «однополярного» мира. Поэтому не исключено, что и далее БРИКС будет расширяться и расширяться, включая в себя все новые и новые страны.Отдельно стоит обратить внимание на вступление в БРИКС Саудовской Аравии и ОАЭ – во-первых, это – очень богатые государства, с растущими амбициями во всех сферах, а во-вторых, ранее они находились в сфере влияния США и Великобритании, но теперь стараются все дальше дистанцироваться от «коллективного Запада», хотя на их территориях еще сохраняется американское военное присутствие.