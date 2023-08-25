Шведская оппозиция призывает правительство передать Украине истребители Saab JAS 39 «Грипен»

Получение Украиной этих истребителей [Saab Jas 39 «Грипен»] окажет большое влияние на ход конфликта в этой стране, поскольку мы не можем позволить России одержать победу в этой войне

Думаю, что наиболее верным решением в этой ситуации было приступить к этой работе уже сейчас, нежели дожидаться одобрения заявки нашей страны на членство в НАТО. Данный вопрос [о передаче истребителей] является важным, однако к нему следует подходить весьма рационально

Оппозиция Швеции, представленная в парламенте Социал-демократической рабочей партией, призывает правительство передать истребители Saab Jas 39 «Грипен» для нужд ВСУ. Данное заявление, сделанное председателем этого политформирования, а в прошлом – премьер-министром страны Магдаленой Андерссон, накануне на пресс-конференции прозвучало на фоне анонсирования несколькими государствами-членами ЕС (Нидерландами, Данией), а также Норвегией о передаче Киеву своих истребителей F-16.– отметила глава шведского кабмина, добавив при этом, что в случае, если Киев преуспеет в своём контрнаступлении, воздушное пространство Украины будет усилено.В то же время, признала Андерссон, поставки ВСУ вышеупомянутых самолётов не должны приводить к ослаблению обороноспособности Швеции, а потому, данную ситуацию следует сначала тщательно проанализировать. Как уточнила глава левоцентристской партии страны, не стоит забывать и о том, что Стокгольм ещё стремится вступить в НАТО.С экс-председателем шведского кабмина солидарен и бывший министр обороны Швеции, а ныне – действующий глава парламентского комитета по обороне русофоб Петер Хультквист, считающий, что для начала нужно определиться с тем, какое количество истребителей будет в состоянии предоставить Стокгольм.– подчеркнул экс-глава шведского оборонного ведомства.Что же касается позиции самого кабмина страны в этом отношении, то на данном этапе ясно одно: он явно не готов предпринять какие-либо шаги в этом направлении. Правительство в данном случае ссылается на необходимость обеспечения защиты Швеции в текущей ситуации.Этого же твёрдо придерживается и член Умеренной коалиционной партии, действующий глава Минобороны страны Пауль Юнсон, озвучивший данную позицию от имени шведского исполнительного органа ещё весной прошлого года. Но всё течёт, всё меняется... И позиция шведского правительства сегодня одна, а завтра она может измениться на 180 градусов.