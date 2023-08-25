Военное обозрение
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Шведская оппозиция призывает правительство передать Украине истребители Saab JAS 39 «Грипен»

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Шведская оппозиция призывает правительство передать Украине истребители Saab JAS 39 «Грипен»

Оппозиция Швеции, представленная в парламенте Социал-демократической рабочей партией, призывает правительство передать истребители Saab Jas 39 «Грипен» для нужд ВСУ. Данное заявление, сделанное председателем этого политформирования, а в прошлом – премьер-министром страны Магдаленой Андерссон, накануне на пресс-конференции прозвучало на фоне анонсирования несколькими государствами-членами ЕС (Нидерландами, Данией), а также Норвегией о передаче Киеву своих истребителей F-16.


Получение Украиной этих истребителей [Saab Jas 39 «Грипен»] окажет большое влияние на ход конфликта в этой стране, поскольку мы не можем позволить России одержать победу в этой войне

– отметила глава шведского кабмина, добавив при этом, что в случае, если Киев преуспеет в своём контрнаступлении, воздушное пространство Украины будет усилено.

В то же время, признала Андерссон, поставки ВСУ вышеупомянутых самолётов не должны приводить к ослаблению обороноспособности Швеции, а потому, данную ситуацию следует сначала тщательно проанализировать. Как уточнила глава левоцентристской партии страны, не стоит забывать и о том, что Стокгольм ещё стремится вступить в НАТО.

С экс-председателем шведского кабмина солидарен и бывший министр обороны Швеции, а ныне – действующий глава парламентского комитета по обороне русофоб Петер Хультквист, считающий, что для начала нужно определиться с тем, какое количество истребителей будет в состоянии предоставить Стокгольм.

Думаю, что наиболее верным решением в этой ситуации было приступить к этой работе уже сейчас, нежели дожидаться одобрения заявки нашей страны на членство в НАТО. Данный вопрос [о передаче истребителей] является важным, однако к нему следует подходить весьма рационально

– подчеркнул экс-глава шведского оборонного ведомства.

Что же касается позиции самого кабмина страны в этом отношении, то на данном этапе ясно одно: он явно не готов предпринять какие-либо шаги в этом направлении. Правительство в данном случае ссылается на необходимость обеспечения защиты Швеции в текущей ситуации.
Этого же твёрдо придерживается и член Умеренной коалиционной партии, действующий глава Минобороны страны Пауль Юнсон, озвучивший данную позицию от имени шведского исполнительного органа ещё весной прошлого года. Но всё течёт, всё меняется... И позиция шведского правительства сегодня одна, а завтра она может измениться на 180 градусов.
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17 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:50
    +3
    Они прямо выпрашивают ядерную войну на территории Европы. Очень её хотят, как могут требуют....

    Забыли, как выглядит, наверное, ядерный взрыв, расслабились.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:00
      +3
      Шведы хорошо разбогатели на поставках железа в Германию в ПМВ и ВМВ.
      Шведы - наши давние заклятые враги.
      Кончать их надо. am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    0
    В скандинавских странах самые бешеные, это бабы политики fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:55
      0
      там не бабы. там бабо-кони. ширококостные, крупные в основном. лошадки в общем.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:04
      0
      В скандинавских странах самые бешеные, это бабы политики
      ...ну дай бог им пару сотен брейвиков, ну и в нагрузку пару мультей бежнезов из азии и африки....а так что...посбиваем....лайно а не самолёт
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:51
    0
    Ага, а самое главное пусть сюрстрёмминг в виде пайка шароварным поставят. good будет. lol

    зы эх, ублюются, бедняжки, от такой эуропейской еды...... yes
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:52
    0
    Социал-демократической рабочей партией
    Вот такой вот "III Интернационал.."
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:56
      +2
      Национал-социалистическая немецкая рабочая партия...вспоминаете ?
    2. zombirusrev
      zombirusrev Сегодня, 12:12
      +1
      Немецкие Социал-демократы тоже поддакивали нацикам в 1933 году, чем кончилось известно..
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:00
    0
    Андерссон
    ....ух ты...это случаем не то что я подумал!!!...то есть сказочника Андерсона клонировали всё ж...только по гендерному....замечательно...да ещё вопрос...в кабине грипена будет 4 места или как...а то как то не по шведски
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    +1
    мы не можем позволить России одержать победу в этой войне
    Как все в мире перевернулось. Социал-демократы активно поддерживают бандеровский режим и желают ему победы. Шведы "не могут позволить России победить" и это еще не вступив в НАТО. А как же их понесет по кочкам после вступления? Оборзели до основания.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:17
      0
      А как же их понесет по кочкам после вступления?
      .....ну к словам А.С. Пушкина добавить практически не чего
      Отсель грозить мы будем шведу,
      Здесь будет город заложен
      На зло надменному соседу.
      Природой здесь нам суждено
      В Европу прорубить окно,
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:09
        0
        В Европу прорубить окно,
        Вот только если возникнет такая необходимость, то придется не "окно прорубать", а противоположную стену напрочь сносить вместе с "жильцами".
  7. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 12:11
    0
    Еще одни "Социал-предатели" их скоро надо будет переименовать в Национал-социалистическую партию Швеции ... "Верной дорогой идёте товарищи"(с)
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    0
    Хоть бы их султан в нато не пропускал ещё пару лет минимум...
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:12
    0
    Там моднюче на МО и МИД начначать тупых баб. Просто феерия какая то.
  10. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:31
    0
    "Оппозиция Швеции, представленная в парламенте Социал-демократической рабочей партией" я так понимаю, это что-то типа нашей КПРФ, вроде и оппозиция, но с каждым годом слабеющая, много говорящая и ничего не делающая.. да тьфу на их заявления..