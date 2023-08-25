Советник президента ЦАР: Гибель Евгения Пригожина – печальная новость, но на сотрудничество с Россией не повлияет

Это печальная новость , он спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас в плане сотрудничества с Россией это абсолютно ничего не меняет

Произошедшая 23 августа гибель в авиакатастрофе куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является печальным событием. Об этом заявил советник президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика в интервью The Financial Times.В свое время ЧВК «Вагнер» победили действовавшие в стране террористические группировки и, тем самым, помогли защитить существующую в ЦАР политическую систему. Инструкторы «Вагнера» внесли огромный вклад в обучение центральноафриканских вооруженных сил и национальной полиции.- подчеркнул советник президента ЦАР.По словам центральноафриканского политика, у ЦАР действует официальное соглашение с Российской Федерацией. Это соглашение позволяет продолжать дальнейшее присутствие и работу российских военных инструкторов в республике.Вероятно, будет продолжена работа инструкторов «Вагнера» и в других африканских государствах, в первую очередь – в Мали, которое сейчас находится в центре событий, связанных с Нигером, где 27 июля произошел антифранцузский военный переворот. Не исключено, что в случае вторжения в Нигер интервентов из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), знания и навыки бойцов «Вагнера» потребуются и малийским, и уже нигерским властям.