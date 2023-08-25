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Советник президента ЦАР: Гибель Евгения Пригожина – печальная новость, но на сотрудничество с Россией не повлияет

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Советник президента ЦАР: Гибель Евгения Пригожина – печальная новость, но на сотрудничество с Россией не повлияет

Произошедшая 23 августа гибель в авиакатастрофе куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является печальным событием. Об этом заявил советник президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика в интервью The Financial Times.


В свое время ЧВК «Вагнер» победили действовавшие в стране террористические группировки и, тем самым, помогли защитить существующую в ЦАР политическую систему. Инструкторы «Вагнера» внесли огромный вклад в обучение центральноафриканских вооруженных сил и национальной полиции.

Это печальная новость, он спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас в плане сотрудничества с Россией это абсолютно ничего не меняет

- подчеркнул советник президента ЦАР.


По словам центральноафриканского политика, у ЦАР действует официальное соглашение с Российской Федерацией. Это соглашение позволяет продолжать дальнейшее присутствие и работу российских военных инструкторов в республике.

Вероятно, будет продолжена работа инструкторов «Вагнера» и в других африканских государствах, в первую очередь – в Мали, которое сейчас находится в центре событий, связанных с Нигером, где 27 июля произошел антифранцузский военный переворот. Не исключено, что в случае вторжения в Нигер интервентов из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), знания и навыки бойцов «Вагнера» потребуются и малийским, и уже нигерским властям.
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8 комментариев
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  1. leks
    leks Сегодня, 11:00
    -5
    Это зависит от того, кто будет курировать это направление. Пригожин всё таки был очень харизматичным и не брезговал заниматься делами, где можно было бы и погибнуть.
    Жаль конечно "Вагнер-Групп" без костяка
    (погиб именно основной костяк) эта структура потихоньку исчезнет или реорганизуют и отойдёт под крыло МОРФ, а это значит, что люди которые бежали из МО в Вагнер, начнут уходить.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:14
      +4
      Цитата: leks
      конечно "Вагнер-Групп" без костяка

      Мы ничего не знаем про костяк. После гибели Уткина и Пригожина в Питере срочно собирался Совет Командиров.
      1. leks
        leks Сегодня, 11:40
        -1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: leks
        конечно "Вагнер-Групп" без костяка

        Мы ничего не знаем про костяк. После гибели Уткина и Пригожина в Питере срочно собирался Совет Командиров.

        Совет командиров до сих пор не собирался, так как многие ещё с Африки не вернулись. Одно дело полевые командиры другое дело руководство компании это разные вещи так-то.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:25
      +3
      Цитата: leks
      Это зависит от того, кто будет курировать это направление. Пригожин всё таки был очень харизматичным и не брезговал заниматься делами, где можно было бы и погибнуть.
      Жаль конечно "Вагнер-Групп" без костяка
      (погиб именно основной костяк) эта структура потихоньку исчезнет или реорганизуют и отойдёт под крыло МОРФ, а это значит, что люди которые бежали из МО в Вагнер, начнут уходить.

      Да, Е. Пригожин был харизматичен, но, кто-нибудь слышал о нем и его причастности к ЧВК "Вагнер" с 2014 года до второго квартала 2022 года?
      Присутствие ЧВК Вагнер в Сирии, в Африке было обеспечено (контракты, выделение мест базирования, снабжение, обучение, выполнение БЗ, охрана, сопровождение) не Е. Пригожиным, а кураторами от государства (России).
      В настоящее время, в составе т.н. руководства ЧВК за рубежом находятся кураторы.
      1. leks
        leks Сегодня, 11:39
        -2
        С 2015 года так то постоянно был в новостях в том числе на ВО. Если вы это пропустили, то это не значит, что никто не слышал. Кураторы только давали то или иное задание, а чвк Вагнер действовало уже на своё усмотрение.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:14
    +2
    Спи спокойно, Воин!!! Гордимся тобой. Ты соль земли русской hi
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:06
    0
    Лишь бы внутри руководства Вагнера грызни не было!Хотелось бы быть уверенным что Вагнер не канет в историю как то незаметно а и дальше будет играть свою скрипку! soldier hi
    1. spirit
      spirit Сегодня, 12:37
      +1
      Их уже отправили в утиль.Бойцов переманивает "редут", об этом открыто говорили в самом Вагнере, их вытесняют из Африки замещая ими.В Белорусии у них только Стрелкова и то ограничена.Так что не смотря на заслуги, думаю их полностью расформируют.Несогласные поедут в гости к Суровикину на "хату". Такова реальность,с уважением hi