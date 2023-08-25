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В британской разведке уверены в «непростых временах» для ЧВК «Вагнер» после потери Евгения Пригожина

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В британской разведке уверены в «непростых временах» для ЧВК «Вагнер» после потери Евгения Пригожина

Российскую ЧВК "Вагнер" ждут непростые времена, с большой долей вероятности деятельность компании претерпит изменения. К такому выводу пришла британская разведка, комментируя гибель в авиакатастрофе основателя и куратора ЧВК Евгения Пригожина.


По мнению британских аналитиков, гибель Пригожина окажет дестабилизирующее воздействие на ЧВК "Вагнер", поскольку он был одним из главных действующих лиц компании. Возможный преемник Пригожина должен обладать такими же качествами, чтобы за ним пошли люди. Еще одной причиной, которая повлияет на деятельность компании, является гибель ее полевого командира Дмитрия Уткина и начальника тыла Валерия Чкалова.

(...) личные качества куратора ЧВК - гиперактивность, исключительная смелость, стремление к результату и крайняя жестокость вряд ли могут найтись у какого-либо преемника

- пишут британские аналитики.

В Лондоне считают, что несмотря на отсутствие доказательств нахождения Пригожина на борту разбившегося самолета и до сих пор не прозвучавшего официального подтверждения его гибели, куратор "Вагнера" все же погиб. Однако имеется небольшой шанс, что все это могло быть инсценировкой.

Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно мертв

- заявили в разведке.

Ранее ряд российских ресурсов сообщал, что в ЧВК "Вагнер" имеется специальный план на случай гибели руководства, включая Пригожина. Он предусматривает передачу управления компанией в руки преемников. По неподтвержденной информации, бизнес Евгения Пригожина переходит к его сыну, а основное командование "Оркестром" - к командиру с позывным "Лотос". Отсутствие каких-либо заявлений со стороны ЧВК "Вагнер" говорит о том, что компания продолжает работать, передача полномочий проводится в рабочем порядке.
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16 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:20
    +4
    Не вижу смысла в инсценировке. Кто придёт на смену - мы не знаем, но наверняка у Вагнера есть достойные преемники Уткина и Пригожина.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:36
      +2
      у Вагнера есть достойные преемники Уткина и Пригожина.

      Не уверен. В военном плане - да.
      Но ЧВК - коммерческая структура. Там нужны специфические навыки. У Пригожина они были.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:37
        +2
        Ну вот отсмотрел все видео доступные в сети. Самолет был уничтожен! Так самолеты из за отказа АТ не падают, на этой высоте стингером не собьешь, вариант сбить исключается, остается взрыв на борту, а уж тут невероятное количество версий и домыслов, видимо останется завеса тайны на долго....
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 12:43
        +1
        Не уверен. В военном плане - да.
        Но ЧВК - коммерческая структура. Там нужны специфические навыки. У Пригожина они были.
        Я думаю, время ЧВК (не только Вагнера) только начинается. У нас после окончания войны будет просто невероятное количество ветеранов(какого не было никогда со времен ВОВ) и наверняка многие не найдут себя на гражданке.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:05
      +3
      Цитата: Румaтa
      Не вижу смысла в инсценировке.

      Да смысл есть... Слишком большие задачи сейчас должен решить "Вагнер" и создание такого "тумана" помогло бы ему на первом этапе.
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: svp67
        Да смысл есть.

        Смысл любой инсценировки в будущем исключить покушения
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:30
    +2
    Цитата: Румaтa
    Не вижу смысла в инсценировке. Кто придёт на смену - мы не знаем, но наверняка у Вагнера есть достойные преемники Уткина и Пригожина.

    Противостояние разведок, подобно сказке "Алиса в Зазеркалье", никогда нк знаешь ничего наверняка. Хотя с Вами я согласен: скорее мёртв, чем жив., приёмники есть. А вот повышенное внимание Британской разведки к смерти Пригожина вызывает подозрения.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Противостояние разведок, подобно сказке "Алиса в Зазеркалье", никогда нк знаешь ничего наверняка.

      Лет 10 назад один (как всегда экс без фамилии) британских разведслужб сказал - «сколько мы ( запад) в 90-е годы, заслали своих агентов на территорию России, и многие они спящие до нужного времени. Они разных ведомств и стран и он все адаптированы в России, но в нужное время руководящий центр их разбудит.»
      1. Shumi2010
        Shumi2010 Сегодня, 13:25
        0
        надо бы Шотландию с Белфастом разбудить!!
  3. космонафт
    космонафт Сегодня, 11:36
    +2
    британские аналитики пусть не переживают.у нас не один такой оркестр.хватит и на Африку,и на британских аналитиков
  4. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 11:38
    +1
    Не нужно быть британским аналитиком или разведчиком, чтобы писать вышеизложенное. Очевидные вещи которые понятны обычному человеку и ничего нового не раскрывают.
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:38
    0
    По мнению британских аналитиков, гибель Пригожина окажет дестабилизирующее воздействие на ЧВК "Вагнер",


    Британцы скорее всего руку и приложили для этой дестабилизации. А теперь мнения высказывают. Клоуны. sad
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    +2
    Опять гадание, так ещё и стенания какие то...
    Дело серьёзное, смена руководства действующей структурой, но не настолько она велика, что б это стало заметной/значительной проблемой.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:09
      +2
      Цитата: rocket757
      Дело серьёзное, смена руководства действующей структурой, но не настолько она велика, что б это стало заметной/значительной проблемой.

      Они там, на Западе, опять Карлейля с Ницше читать начали? В 30-х годах прошлого века у них там один начитался - ни к чему хорошему это не привело.

      Да, любая потеря харизматичного лидера для любой структуры - тяжёлый удар. Заменить, может, и некем. Но достаточно устойчивая структура удар выдержит и "родит" другого. Смерть Ленина. например, Советская Россия пережила, хотя тоже казался незаменимым. А вот смерть Сталина - не очень. И привело это постепенно к Горбатой Собаке и Свердловскому Пьянице.

      Для нас. кстати, в этом смысле окончание президентства ВВП будет проверкой на прочность. Либо он незаменим и у нас всё посыпется, либо система достигла уровня саморегуляции и вопрос с преемником будет решён правильно.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:09
    0
    Теперь эта проблема руководства компании,хочется верить что там смогут и дальше продолжать выполнять свою работу.....
  8. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 12:11
    0
    1) На вору шапка горит.
    2) Спарта и Сомали уже через это прошли.