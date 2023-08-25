В британской разведке уверены в «непростых временах» для ЧВК «Вагнер» после потери Евгения Пригожина

(...) личные качества куратора ЧВК - гиперактивность, исключительная смелость, стремление к результату и крайняя жестокость вряд ли могут найтись у какого-либо преемника

Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно мертв

Российскую ЧВК "Вагнер" ждут непростые времена, с большой долей вероятности деятельность компании претерпит изменения. К такому выводу пришла британская разведка, комментируя гибель в авиакатастрофе основателя и куратора ЧВК Евгения Пригожина.По мнению британских аналитиков, гибель Пригожина окажет дестабилизирующее воздействие на ЧВК "Вагнер", поскольку он был одним из главных действующих лиц компании. Возможный преемник Пригожина должен обладать такими же качествами, чтобы за ним пошли люди. Еще одной причиной, которая повлияет на деятельность компании, является гибель ее полевого командира Дмитрия Уткина и начальника тыла Валерия Чкалова.- пишут британские аналитики.В Лондоне считают, что несмотря на отсутствие доказательств нахождения Пригожина на борту разбившегося самолета и до сих пор не прозвучавшего официального подтверждения его гибели, куратор "Вагнера" все же погиб. Однако имеется небольшой шанс, что все это могло быть инсценировкой.- заявили в разведке.Ранее ряд российских ресурсов сообщал, что в ЧВК "Вагнер" имеется специальный план на случай гибели руководства, включая Пригожина. Он предусматривает передачу управления компанией в руки преемников. По неподтвержденной информации, бизнес Евгения Пригожина переходит к его сыну, а основное командование "Оркестром" - к командиру с позывным "Лотос". Отсутствие каких-либо заявлений со стороны ЧВК "Вагнер" говорит о том, что компания продолжает работать, передача полномочий проводится в рабочем порядке.