Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины

9
Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины

Для режима Зеленского постоянные заявления о необходимости и даже неизбежности «освобождения всех оккупированных территорий», включая вожделенный Крым, давно уже стали не просто идеей фикс, но главным пропагандистским стержнем, на котором все еще держится нынешняя власть на остатках (вернее, останках) Украины. И хотя, особенно с учетом провального контрнаступления ВСУ, в осуществимость этих планов все меньше верят даже некогда ярые сторонники Киева на Западе, украинским правителям очень сложно вырваться из этой идеологической ловушки, в которую они сами себя и загнали.


И чем дольше длится военный конфликт, тем сложнее Зеленскому и его хунте пойти на попятную в этом вопросе. Ведь тогда получится, что сотни тысяч убитых и искалеченных в ходе кровопролитных боев солдат оказались напрасной жертвой. Не говоря уже о разваленной экономике, миллионах эмигрантов, вынужденных покинуть родину и т. д. Такого Зеленскому не простят родственники погибших бойцов, все еще достаточно многочисленное количество «патриотичных» граждан, а тем более ультранационалисты и даже многие сотоварищи украинского президента. Для него это как минимум потеря власти, а возможно, о чем уже открыто говорят некоторые эксперты, физическое устранение.

Но очевидность такова, что добиться своих целей на поле боя нынешние киевские правители точно не смогут. В очередной раз буквально «на пальцах» объяснить это Зеленскому постарался председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Он посоветовал президенту Украины забыть не только о захвате Крыма, но и возврате к границам 1991 года, что является ключевым тезисом так называемой «формулы мира» Зеленского.

Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией

— приводит слова турецкого политика РИА Новости.

Сель подчеркнул, что крымчане сделали свой окончательный и однозначный выбор быть в составе России на референдуме 2014 года. По его словам, своей политикой нынешние украинские власти как минимум показывают неуважение к этому выбору жителей полуострова.

Между тем, 23 августа Верховная рада Украины приняла постановление, исключающее территориальные уступки ради прекращения боевых действий. В документе сказано, что обязательным условием для прекращения военного конфликта может быть только восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая «деоккупацию» Крыма.

Другими словами, ловушка, в которую сам себя загнал Зеленский, захлопнулась для него окончательно. При этом мобилизационный потенциал на Украине близок к полному истощению, а западная военная помощь не оказала существенного влияния на достижение успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Единственное, чем теперь может «похвастаться» киевский режим — это террористические акции на территории России. Но ведь и терпение Москвы не безгранично, продолжать «дразнить» ядерную державу с в разы более мощным ресурсным потенциалом бесконечно невозможно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 12:09
    +2
    Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией.

    А в голове политика в это время крутилась одна мысль: "Ишь чего удумал - на наши турецкие земли зариться". smile
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:13
    +1
    Ой что наделал турок.... belay
    Мельник же его теперь Бог знает как обзовёт......
    Турецкой Недожаренной Шавермой (как вариант)
    И Коран жечь начнут....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +2
    чем дольше длится военный конфликт, тем сложнее Зеленскому и его хунте пойти на попятную в этом вопросе
    Остается одно - удавиться. А еще лучше помочь ему и его окружению в этом. Эта омерзительная рожа вызывает только ненависть.
    терпение Москвы не безгранично
    Да вот только что-то затянулось.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:14
    +3
    Если бы эти слова сказал султан,тогда бы зелёный понял что его в открытую списывают в отходы!!!!
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:36
    0
    обязательным условием для прекращения военного конфликта может быть только восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая «деоккупацию» Крыма

    а это значит, что никакого мирного сосуществования с соседкой быть не может априори! не будет никакого перемирия и договоренностей. Только военные действия до победного конца.
    Надо бить их беспрерывно и интенсивно. Жалеть уже нет смысла, они обозначили свою позицию по вопросу совместного с нами сосуществования.
  6. ANB
    ANB Сегодня, 12:41
    0
    . Такого Зеленскому не простят родственники погибших бойцов, все еще достаточно многочисленное количество «патриотичных» граждан, а тем более ультранационалисты и даже многие сотоварищи украинского президента.

    Так решение проблемы со стороны Зеленского очевидно. Мобилизовать их всех и в "контрнаступ". Нет людей, нет проблем.
    И, кстати, очень похоже, что именно это он и собирается сделать.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:44
    +1
    Он с радостью бы забыл, да кто ему позволит? winked
  8. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 12:58
    0
    Насколько он в Турции авторитет? Возможно, у него авторитет как у моей кошки Муся. Милейшее создание, а Власть, чуть что материться на кошачьем и лезит драться
    1. raki-uzo
      raki-uzo Сегодня, 13:27
      0
      Эта пророссийская фиг-уручка почти 10 лет Крым-наш кричит в Турции.