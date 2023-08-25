Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины

Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией

Для режима Зеленского постоянные заявления о необходимости и даже неизбежности «освобождения всех оккупированных территорий», включая вожделенный Крым, давно уже стали не просто идеей фикс, но главным пропагандистским стержнем, на котором все еще держится нынешняя власть на остатках (вернее, останках) Украины. И хотя, особенно с учетом провального контрнаступления ВСУ, в осуществимость этих планов все меньше верят даже некогда ярые сторонники Киева на Западе, украинским правителям очень сложно вырваться из этой идеологической ловушки, в которую они сами себя и загнали.И чем дольше длится военный конфликт, тем сложнее Зеленскому и его хунте пойти на попятную в этом вопросе. Ведь тогда получится, что сотни тысяч убитых и искалеченных в ходе кровопролитных боев солдат оказались напрасной жертвой. Не говоря уже о разваленной экономике, миллионах эмигрантов, вынужденных покинуть родину и т. д. Такого Зеленскому не простят родственники погибших бойцов, все еще достаточно многочисленное количество «патриотичных» граждан, а тем более ультранационалисты и даже многие сотоварищи украинского президента. Для него это как минимум потеря власти, а возможно, о чем уже открыто говорят некоторые эксперты, физическое устранение.Но очевидность такова, что добиться своих целей на поле боя нынешние киевские правители точно не смогут. В очередной раз буквально «на пальцах» объяснить это Зеленскому постарался председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Он посоветовал президенту Украины забыть не только о захвате Крыма, но и возврате к границам 1991 года, что является ключевым тезисом так называемой «формулы мира» Зеленского.— приводит слова турецкого политика РИА Новости Сель подчеркнул, что крымчане сделали свой окончательный и однозначный выбор быть в составе России на референдуме 2014 года. По его словам, своей политикой нынешние украинские власти как минимум показывают неуважение к этому выбору жителей полуострова.Между тем, 23 августа Верховная рада Украины приняла постановление, исключающее территориальные уступки ради прекращения боевых действий. В документе сказано, что обязательным условием для прекращения военного конфликта может быть только восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая «деоккупацию» Крыма.Другими словами, ловушка, в которую сам себя загнал Зеленский, захлопнулась для него окончательно. При этом мобилизационный потенциал на Украине близок к полному истощению, а западная военная помощь не оказала существенного влияния на достижение успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Единственное, чем теперь может «похвастаться» киевский режим — это террористические акции на территории России. Но ведь и терпение Москвы не безгранично, продолжать «дразнить» ядерную державу с в разы более мощным ресурсным потенциалом бесконечно невозможно.