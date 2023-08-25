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Южная Корея поставила польской армии первую пусковую установку РСЗО K239 Chunmoo

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Южная Корея поставила польской армии первую пусковую установку РСЗО K239 Chunmoo

Польская армия получила на вооружение первую пусковую установку мультикалиберной РСЗО K239 Chunmoo, поставку осуществила южнокорейская компания Hanwha Defense. Об этом сообщило польское Минобороны со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Мариуша Блащака.


Первая южнокорейская РСЗО была доставлена в Польшу 21 августа морским путем, разгрузка судна была произведена в одном из польских портов, подробности не раскрываются. Возможно, что вместе с установкой прибыло и другое вооружение, но об этом в сообщении ничего не говорится.

Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она была установлена на польском грузовике Jelcz

- заявил Блащак добавив, что основные поставки РСЗО начнутся ближе к концу этого года.

В июне делегация польского Минобороны посетила Южную Корею, где ознакомилась с ходом выполнения заказа по производству военной техники для войска Польского. Тогда же специалисты компании Hanwha Defense, производящей вооружения для Варшавы, показали полякам три первые РСЗО K239 Chunmoo, размещенные на шасси польских грузовых автомобилей Jelcz 8×8.

Всего Польша заказала 288 РСЗО, из которых 218 будет собрано в Южной Корее, а остальные 70 – в Польше. Началом поставок назван 2023 год, окончанием - 2027. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, южнокорейские боевые системы очень современные и легко интегрируются с американскими, которые стоят на вооружении польской армии.

Первые РСЗО K239 Chunmoo поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии ("Железная дивизия"). Мультикалиберная РСЗО Chunmoo способна вести огонь тактическими ракетами калибра 600 мм, 239-мм управляемыми ракетами или другими видами боеприпасов.
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:18
    -5
    Нам кстати тоже нужно заняться созданием мультикалиберных рзсо,и не тянуть с их разработкой.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:32
      +3
      Бережливый может финансы поберечь, ведь береженого Бог бережет.
    2. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 13:02
      0
      Зачем? "Торнадо" И "Искандер" решают задачи параллельно тем самым в разы увеличивая ресурсы противника на противостояние, опять же нет необходимости подгонять ТТХ ракеты под контейнер.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:03
    0
    Это корейский аналог Himars.
    Точное оружие.
    Обратите внимание на количество : 288 штук. Каждая стоит 3 млн. долларов
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:09
    0
    Южная Корея поставила польской армии первую пусковую установку РСЗО K239 Chunmoo
    . Милитаристский угар набирает обороты, это видно... кто за это платить будет, это вопрос.
    Оно понятно, что это не наш вопрос...