Пришло время сделать следующий шаг в становлении демократии на Украине - провести выборы в 2024 году.

Прояснились некоторые пункты общения посетивших Киев сенаторов. Напомним, что официально визит сенатора-русофоба Линдси Грэма и двоих его коллег «по цеху» обозначался как «визит выражения поддержки Украины в день её независимости». Однако встреча с президентом Зеленским оказалась не такой безоблачной, как тому бы хотелось.Сообщается, что в ходе разговора с Зеленским американские сенаторы тому однозначно дали понять, что в 2024 году обязательно должны состояться выборы всех уровней, включая президентские. Напомним, что несколькими неделями ранее из офиса главы киевского режима послышались заявления о «невозможности проведения выборов в военное время». Добавлялось, что выборы «будут проведены после окончания войны».Однако у Вашингтона иное мнение. Будут ли идти в 2024 году боевые действия или не будут, Киев, по мнению политических элит США, обязан провести выборы.По итогам встречи с Зеленским об этом прямо заявил Линдси Грэм.Американский сенатор:И ведь сенаторы вовсе не рассматривают такого рода заявления как «вмешательства во внутренние дела суверенного государства». Особенно цинично директива от Грэма и других сенаторов прозвучала в «День независимости» Украины.