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Посетившие Киев американские сенаторы дали понять Зеленскому, что в 2024 году на Украине должны пройти выборы

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Посетившие Киев американские сенаторы дали понять Зеленскому, что в 2024 году на Украине должны пройти выборы

Прояснились некоторые пункты общения посетивших Киев сенаторов. Напомним, что официально визит сенатора-русофоба Линдси Грэма и двоих его коллег «по цеху» обозначался как «визит выражения поддержки Украины в день её независимости». Однако встреча с президентом Зеленским оказалась не такой безоблачной, как тому бы хотелось.


Сообщается, что в ходе разговора с Зеленским американские сенаторы тому однозначно дали понять, что в 2024 году обязательно должны состояться выборы всех уровней, включая президентские. Напомним, что несколькими неделями ранее из офиса главы киевского режима послышались заявления о «невозможности проведения выборов в военное время». Добавлялось, что выборы «будут проведены после окончания войны».

Однако у Вашингтона иное мнение. Будут ли идти в 2024 году боевые действия или не будут, Киев, по мнению политических элит США, обязан провести выборы.

По итогам встречи с Зеленским об этом прямо заявил Линдси Грэм.

Американский сенатор:

Пришло время сделать следующий шаг в становлении демократии на Украине - провести выборы в 2024 году.

И ведь сенаторы вовсе не рассматривают такого рода заявления как «вмешательства во внутренние дела суверенного государства». Особенно цинично директива от Грэма и других сенаторов прозвучала в «День независимости» Украины.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:25
    0
    Американские сенаторы дали понять Зеленскому, что в 2024 году на Украине должны пройти выборы

    ***
    — А он не понял ...
    ***
    1. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 12:41
      +1
      Ему напомнят! А могут и ...... "Списать"
  2. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 12:27
    +3
    На фоне войны можно показать миру "абсолютную" поддержку народом нужного - наиболее воинственного и русофобского кандидата. Предвыборная компания превратится в своего рода соревнование на звание лучшего БАНДРОВЦА.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +1
    Это очень хороший вариант свалить, по аналогии с Яцеником, при этом не вставлять свою кандидатуру на выборы.
    Дуракин , что подписался на президента, дважды дуракин, если окажется от проведения выборов.
    Типа ты проводи выборы, а признавать или не признавать результаты все равно будем мы (запад).
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:36
    +2
    Имеют право: Зеленский и К° не более чем их содержанка.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 12:37
    0
    "Провести выборы в 2024", а бедного Зелинского не хотят жалеть
    "Надсмотрщица" велела:"выборам быть"!
    И это называется женщина! Нет, чтоб приголубить, по материнский пожалеть, а она кричит:"проводи выборы! "
    Боюсь, Зеленский плакать станет
  6. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:37
    0
    И на выборах этих победит... Путин!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +1
    «визит выражения поддержки Украины в день её независимости»
    Кому, как не американским сенаторам-русофобам поддержать Украину в "день независимости" от самой себя и перехода под англосаксонский протекторат. А для того, чтобы все выглядело, как в настоящей стране намекнули, что неплохо бы провести выборы в установленные сроки, которые американцы конечно поддержат, признают "демократичными" и состоявшимися. Вот только на выборах Зеля может и пролететь, но сенаторов это судя по всему не волнует, а значит уже рассматриваются другие кандидатуры на этот пост.
  8. seamen2
    seamen2 Сегодня, 12:39
    +2
    Да, Линдси не скажешь -*Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то*.
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:39
    +2
    Выборы - это ладно! Это дело хо хлов и их хозяев!
    Меня интересует другое.
    Зе когда нибудь стирает свою футболку? Или от него прет старым, вонючим козлом? laughing
  10. mavrus
    mavrus Сегодня, 12:53
    0
    Цитата: Волшебник ЗОЖ
    И на выборах этих победит... Путин!

    Тогда проведут третий тур. И "победит" Байден :)))
  11. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 12:54
    0
    Все правильно они сказали. По сути боевые действия на территории Украины ведутся с 2014 года. Но это никогда не было существенной помехой для проведения выборов.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:06
    -1
    Выборы в государстве, которое не контролирует часть территорий, на которые претендует, всегда будут вызывать недоверие к легитимности тех, кто в это время пришёл! Жаль что об этом не знал кремлёвский сиделец, который мог этим воспользоваться, но вместо этого теперь рассказывает про обман, признав и не отозвав вовремя своё признание о легитимности киевских террористов. fool