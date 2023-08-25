В Киеве местные власти, не ограничившись заменой герба СССР на щите монумента Родина-мать на украинский трезубец, в честь так называемого "дня независимости Украины" обернули скульптуру белой тканью, которая по всей видимости должна символизировать подобие сарафана, однако больше напоминает смирительную рубашку или саван.Традиция "обряжать" памятники чужой для современной Украины и бесспорно более развитой цивилизации в некое подобие "вышиванок" получила распространение после произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота.Таким образом постмайданный режим пытается продемонстрировать принадлежность воздвигнутых во времена Российской империи и СССР монументов к заполонившей исконно русские города, волей случая оказавшихся на подконтрольных украинским националистам территориях, к некой "украинской культуре". Тканью, символизирующей украинскую вышитую рубашку, в разное время "обряжали" памятники Пушкину, Ленину, Екатерине II и Дюку де Ришелье.Главенствующая на подконтрольных киевскому режиму территориях официальная идеология предполагает отказ от всех достижений общего с Россией прошлого и насаждение чуждой для подавляющего населения городов сугубо архаичной лубочно-сельской квазикультуры с "вышиванками", "мазанками" и прочей атрибутикой.Однако, вся эта псевдопатриотическая мишура имеет преимущественно наносной характер и не пользуется широкой популярностью среди населения, как в этом можно убедиться на освобожденных российской армией территориях.