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На Родину-мать в Киеве надели что-то похожее на саван или смирительную рубашку

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На Родину-мать в Киеве надели что-то похожее на саван или смирительную рубашку

В Киеве местные власти, не ограничившись заменой герба СССР на щите монумента Родина-мать на украинский трезубец, в честь так называемого "дня независимости Украины" обернули скульптуру белой тканью, которая по всей видимости должна символизировать подобие сарафана, однако больше напоминает смирительную рубашку или саван.


Традиция "обряжать" памятники чужой для современной Украины и бесспорно более развитой цивилизации в некое подобие "вышиванок" получила распространение после произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота.

Таким образом постмайданный режим пытается продемонстрировать принадлежность воздвигнутых во времена Российской империи и СССР монументов к заполонившей исконно русские города, волей случая оказавшихся на подконтрольных украинским националистам территориях, к некой "украинской культуре". Тканью, символизирующей украинскую вышитую рубашку, в разное время "обряжали" памятники Пушкину, Ленину, Екатерине II и Дюку де Ришелье.

Главенствующая на подконтрольных киевскому режиму территориях официальная идеология предполагает отказ от всех достижений общего с Россией прошлого и насаждение чуждой для подавляющего населения городов сугубо архаичной лубочно-сельской квазикультуры с "вышиванками", "мазанками" и прочей атрибутикой.

Однако, вся эта псевдопатриотическая мишура имеет преимущественно наносной характер и не пользуется широкой популярностью среди населения, как в этом можно убедиться на освобожденных российской армией территориях.

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16 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 13:10
    +12
    Бог окончательно решил наказать 404 и лишил её жителей разума.
    1. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: самый главный
      Бог окончательно решил наказать 404 и лишил её жителей разума.


      В результате смирительные рубашки понадобятся жителям габонии. Заодно сами спросят что такое шизофрения
  2. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 13:11
    +8
    А что вы хотели от страны-дурдома? Вот наглядный результат.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:12
    +5
    В голову только приходит "Чудны дела твои Господи " каких только .............. не увидишь на свете. Вроде уже удивляться разучился, а тут бац и снова.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:13
    +3
    Шоу ряженных продолжается, как неотъемлемый атрибут майдана. - почему нет кастрюли на голове?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:14
    +5
    Реально на саван похоже...
    Косу в руку ей приладить будет очень показательно, можно сказать... прямое указание на то, какая перспектива ждёт зелебобиков и скакуасов.
  6. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:17
    +2
    Как дети малые.
    И зачем их только из дурдома выпустили?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +2
    На Родину-мать в Киеве надели что-то похожее на саван или смирительную рубашку
    Каждый сходит с ума по своему, вот и эти выбрали свой путь слетать с катушек с упором в национализм и откровенный фашизм. Поэтому изощряются как могут и для рагуль время рулить. Самое противное заключается в том, что даже не понимают, как это мерзко выглядит со стороны.
  8. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 13:20
    0
    Писец полный:маразм крепчает.
    Интересно,что в следующий раз придумают feel
  9. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:21
    0
    это конечно их дело, но её же стирать нужно будет. не практично как-то
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:23
    0
    Наварят вышиванку и покрасят в желтосиний, на большее фантазии нехватит.
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:25
    +1
    Интересный у скаклов герб, похожий на ершик от чистки унитазов, который прямо характеризует будущее Украины и ее народа... wink
  12. HAM
    HAM Сегодня, 13:25
    0
    "Там мёртвые с косами в саване стоять.! ....и тишина!"...".брехня! всего лишь одна баба!..." "ето пока!"..(С)
  13. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 13:26
    0
    Цитата: antiaircrafter
    Как дети малые.
    И зачем их только из дурдома выпустили?

    Так в том то и дело,что у недостраны нет дурдомов.
  14. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:28
    0
    Единственное, что дал постмайданный режим миру это большое обилие новых диагнозов в психиатрии. В этом у них бесспорная перемога. Убогие клоуны
  15. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:29
    0
    Интересно, они каждую неделю на ней рубашку менять будут, или через месяц-другой, когда дожди пойдут, мать будет стоять в грязной рванине? wassat