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Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ»

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Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ»

Греция намерена отказаться от обслуживания российских зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении греческой армии, контракт с Россией будет расторгнут. Об этом сообщает портал pronews со ссылкой на документ военного ведомства, созданный для парламента.


По данным греческого портала, Минобороны Греции планирует расторгнуть контракт на обслуживание ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ", стоящих на вооружение греческой армии уже более 20 лет. Данные зенитные комплексы установлены на островах Эгейского моря. ЗРК "Тор-М1" считаются хоть устаревшими, но очень надежными комплексами, способными перехватывать все воздушные цели, включая крылатые ракеты.

Отказ от обслуживания ЗРК означает их постепенный вывод из эксплуатации и снятие с вооружения, вот только чем будут заменять российские ЗРК, пока не понятно. С большой вероятностью, после снятия с вооружения комплексы отправятся на Украину, Киев на них давно облизывается, особенно на фоне дефицита ЗРК.

Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах (...) министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет

- пишет портал.

На сегодняшний день на вооружении греческой армии стоит 21 зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 комплексов "Оса-АК/АКМ". Оба ЗРК малой дальности. Подчеркивается, что на учениях российские комплексы показывали эффективность поражения воздушных целей от 92 до 98%, чем не могут похвастаться западные ЗРК.
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21 комментарий
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  1. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 12:51
    +4
    "Отказ от обслуживания ЗРК означает их постепенный вывод из эксплуатации и снятие с вооружения" - значит скоро поедут на Украину.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 12:53
      +1
      Да, передадут Украине. Думаю, и турецкие С-300 тоже по итогу там окажутся.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:05
        0
        вот только чем будут заменять российские ЗРК, пока не понятно.
        Эрдоган поможет....Отдаст С-400 ! laughing
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:01
      0
      Греция давеча участвовала в репетициях (военных играх) «Проворный дух» - в Грузии.

      23.08.2023
      В Грузии стартовали учения стран—членов НАТО и партнеров «Проворный дух 2023»
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:08
      +2
      Власти Греции задержали 69 поджигателёй греческих лесов.Не оскудела греческая земля пироманами.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:51
    +4
    На сегодняшний день на вооружении греческой армии стоит 21 зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 комплексов "Оса-АК/АКМ".

    С большой вероятностью, после снятия с вооружения комплексы отправятся на Украину, Киев на них давно облизывается

    Американцы Греции три "Патриота" пообещали?
    Ну-ну...
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:53
    +1
    Вот и ещё одни прогнулись под хозяина, вот вся грязь вылезает из под красивых слов о партнёрстве, все же война немного очистит мировосприятие у многих!
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: Вадим С
      Вот и ещё одни прогнулись под хозяина, вот вся грязь вылезает из под красивых слов о партнёрстве, все же война немного очистит мировосприятие у многих!

      Так они уже много лет в НАТО, чего вы от них ещё ожидали?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    0
    Греки бы сказали - хорошо это или плохо для нас ? Наверно на сервисное обслуживание мы давно забили в Греции.А как будете с Эрдоганом разбираться,если что.Как считалась Греция рассадником ЛГБТ движения ,так она и продолжает держать марку.Да сгорит она пропадом!
  5. monetam
    monetam Сегодня, 12:57
    +5
    в сложные становится ясно, кто раньше общался с чистой душой, а кто держал за спиной нож.
    православные греки вовсю снабжают оружие наших врагов - что ж, можем пожелать и лесных пожаров, землетрясения, и удачи в бою турецким войскам.
    А венгры, которых раньше не особенно то и за друзей считали. так неожиданно показали , что такое настоящее достоинство, и настоящая, а не выдуманная независимость.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:10
      0
      Венгры по уровню цивилизационного развития выше греков.
      Греки питаются падалью, а венгры распробовали вкус свежего мяса и не хотят отказываться.
      Думаю, этим всё и объясняется. А вовсе не любовью к России.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    +2
    Это как в том анекдоте - ударить по башке, чтоб выучить английский язык, при этом есть риски - забыть русский, а английский так и не выучить. Султан только одобрит....
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +3
    Греция намерена отказаться от обслуживания российских зенитных ракетных комплексов
    Отказаться от обслуживания и скорее всего с последующей передачей Киеву "подсказали" старшие товарищи. Греция сама выбирает свой путь и этот путь ее к добру не приведет.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:02
    +1
    Понапродавали вооружения на Запад, и скорее-всего без закладок, теперь нашем же салом, да нам...
  9. HAM
    HAM Сегодня, 13:15
    0
    Эрдогану необходимо воспользоваться моментом: эти списали,новые ещё не получили и не освоили......как там со спорными месторождениями?? Надо брать!! А греки они и в Греции греки....
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:19
    0
    В свете последних событий, на нашу технику поставляемую в другие страны, надо ставить защиту, которая при отказе от неё должна приходить в негодность сразу, после того как будут нарушены условия контракта или закончится срок его действия. Это, кстати, защитит и наших военных, в случае если это вооружение будет направлено против россии. Жаль, что нашим кб никто заранее не ставил и не ставит такой задачи, а ведь это уже давно назрело. feel
  11. spirit
    spirit Сегодня, 13:22
    -2
    Интересно бы почитать что там в контракте о передаче оружия третьим странам написано.Или там вообще это не прописывалось,лишь бы продать.Бравады по ТВ сколько мы продавали оружия за рубеж уже нам прилетело в лоб бумерангом обратно.Апогеем будет когда "дружбан" Цезаря С400 отдаст незалежной на какой нибудь обмен, как они выторговали себе модернизацию ф16.
  12. Escariot
    Escariot Сегодня, 13:24
    0
    У Греции 25 установок Тор-М1 и 38 штук Оса-АКМ
    Есть ещё 12 пусковых установок С-300ПМ1
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:26
    0
    Буржуины во все свои сложные технологические "фиговины" как правило ставят "закладки".
    Интересно, а есть ли что-то подобное в оружии, экспортированного СССР/Россией в потенциально вражеские страны?
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:32
    0
    А сколько у Греков ракет к этим комплексам, особенно Торов?
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:33
    0
    Вслед за "списанными" БМП-1 поедут в руину. Ведь и дураку понятно, где все это скоро окажется.
    Там, по ходу, с ПВО совсем беда. Партнерские мухобойки за большие деньги не справляются.
    Теперь армии РФ придется свои системы утилизировать оружием и кровью.
    Это к вопросу продаж оружия всякой швали.
    Надо делать дистанционные выключатели, "партнер" списал технику, отключил от обслуживания и она превратилась просто в кучку железа, можно вызывать гастарбайтеров для разборки на чертный и цветмет. Стрелять больше не будет никогда.
    Так было бы правильнее. По крайней мере, при продаже "заклятым" друзьям.