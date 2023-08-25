Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ»

Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах (...) министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет

Греция намерена отказаться от обслуживания российских зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении греческой армии, контракт с Россией будет расторгнут. Об этом сообщает портал pronews со ссылкой на документ военного ведомства, созданный для парламента.По данным греческого портала, Минобороны Греции планирует расторгнуть контракт на обслуживание ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ", стоящих на вооружение греческой армии уже более 20 лет. Данные зенитные комплексы установлены на островах Эгейского моря. ЗРК "Тор-М1" считаются хоть устаревшими, но очень надежными комплексами, способными перехватывать все воздушные цели, включая крылатые ракеты.Отказ от обслуживания ЗРК означает их постепенный вывод из эксплуатации и снятие с вооружения, вот только чем будут заменять российские ЗРК, пока не понятно. С большой вероятностью, после снятия с вооружения комплексы отправятся на Украину, Киев на них давно облизывается, особенно на фоне дефицита ЗРК.- пишет портал.На сегодняшний день на вооружении греческой армии стоит 21 зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 комплексов "Оса-АК/АКМ". Оба ЗРК малой дальности. Подчеркивается, что на учениях российские комплексы показывали эффективность поражения воздушных целей от 92 до 98%, чем не могут похвастаться западные ЗРК.