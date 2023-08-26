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Программа строительства фрегатов типа «Констеллейшн» в США вызывает всё больше вопросов

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Программа строительства фрегатов типа «Констеллейшн» в США вызывает всё больше вопросов

Эта программа анонсировалась как современный вариант фрегата "Оливер Х. Перри", недорогой, многочисленный, для выполнения второстепенных задач. Теперь программа фрегатов типа "Констеллейшн" вызывает всё больше вопросов, причём и в самих США.


Последние сообщения из США говорят о том, что дешевой она уже точно не будет. На строительство 20 кораблей, в период до 2034 года, предполагается потратить 21,8 млрд. долларов, т .е. более миллиарда на каждый. Но, учитывая то, что все американские программы имеют тенденцию к удорожанию, в процессе исполнения, вполне возможно, что даже в эти рамки "уложиться" не получится. Тогда как изначально предполагался относительно недорогой корабль по цене ориентировочно в 600-700 млн. долларов. за единицу.

Понятно, что и стоимость "Бьорков" изрядно "подросла", последние Блок III идут уже по 2,2 млрд. долларов, в первую очередь из - за подорожания РЭО и ЗУР. Однако 35 - 40 %, по сравнению с изначально запланированной стоимостью, это явный перебор. Либо цена была изначально занижена для получения контракта, либо никто серьезных расчетов не делал в надежде на то, что вашингтонское лобби и так сможет "продавить" нужный результат. Оно его и продавливает как это часто бывает с американским военно-промышленным комплексом.
Использованы фотографии:
Fincantieri Marine Group.
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3 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:59
    +2
    И продавят, получат прибыль, а там: хоть трава не расти.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:00
    -2
    Последние сообщения из США говорят о том, что дешевой она уже точно не будет.

    Тратьте! Тратьте больше! Рано или поздно, но ваш ВПК лопнет от обжорства и таки будет ОЧЕНЬ крупный бунт в США.
  3. Stoler
    Stoler Сегодня, 10:42
    +1
    Радует прям! Как у них все плохо и загнивает!!" На строительство 20 кораблей, в период до 2034 года, предполагается потратить 21,8 млрд. долларов, т .е. более миллиарда на каждый." !! ХОРОШО ЧТО У НАС ТАКИХ ВОПРОСОВ НЕ ВОЗНИКАЕТ!!! good yes lol