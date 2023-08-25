Военкор попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности ЧВК «Вагнер»

Кстати, американская армия построена именно как бизнес-корпорация. У нас нет. Если у нас в армии навести дисциплину от солдата и до маршала — не было бы казуса в сравнении МО и ЧВК

МО не штурмует один город и не решает локальные задачи в Африке и на Востоке