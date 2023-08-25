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Военкор попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности ЧВК «Вагнер»

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Военкор попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности ЧВК «Вагнер»

После пока еще официально не подтвержденной гибели фактического военно-политического руководства Группы Вагнер прогнозировать дальнейшую судьбу этой военизированной организации довольно сложно, хотя некоторые эксперты в России и на Западе пытаются это сделать. Одно не вызывает сомнений даже у ярых противников и недругов «музыкантов», так это то, что российская частная военная компания за время своего существования зарекомендовала себя как высокоэффективная по любым меркам структура, способная решать сложнейшие боевые задачи по всему миру.


Российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности и успешности решения боевых задач ЧВК «Вагнер». Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале.

Прежде всего следует понимать, что «Вагнер» — это именно частная военная компания, построенная и управляемая по принципа бизнес-структуры, главной целью которой является извлечение прибыли. В данном случае под «прибылью» понимается максимально быстрое и эффективное решение поставленных командованием (руководством фирмы) задач и достижение целей.

Для этого из организации выкинуто все лишнее, процессы взаимодействия и принятия решений максимально упрощены и ускорены на всех уровнях и во всех плоскостях. Любой ресурс, необходимый для достижения цели, доставляется немедленно: будь то оборудование, оружие или даже нужный специалист. При этом и сама структура организации не формализована, она может быть перестроена в любой момент, если этого требуют обстоятельства.

Кстати, американская армия построена именно как бизнес-корпорация. У нас нет. Если у нас в армии навести дисциплину от солдата и до маршала — не было бы казуса в сравнении МО и ЧВК

— уверен Сладков.

Однако сравнивать структуру Министерства обороны РФ и ЧВК напрямую было бы неверно, продолжает военкор. Ведь наша армия — это порядка миллиона человек, причем не только военнослужащих. Это большой консервативный институт, в который входят военные училища и академии, существует огромный имущественный комплекс, размещенный как на территории страны, так и за ее пределами.

Кроме того, Минобороны решает множество разнонаправленных сложнейших задач — от обеспечения безопасности в Арктике до космических военных программ, от воздушного и подводного патрулирования Атлантики до работы военных атташе по всему миру. На международном уровне министерство решает не только сугубо военные, но и геополитические задачи в рамках общегосударственной стратегии, включая вопросы ядерного сдерживания. В таких условиях консерватизм просто необходим, уверен Сладков.

МО не штурмует один город и не решает локальные задачи в Африке и на Востоке

— разъясняет военкор отличие государственного военного ведомства от частной военной компании.

Руководство ЧВК «Вагнер» сумело создать эффективную организацию за счет тончайших настроек, оперативного управления и внимания к каждой детали, каждому бойцу. Кроме того, «музыканты» спаяны единой корпоративной идеологией, что позволяет практически исключить элементы принуждения в процессе решения той или иной задачи. И да, завершает военкор, столь успешной может быть не каждая частная военная компания, в этом и состоит еще одна уникальность «Вагнера».
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27 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:54
    +4
    Железная дисциплина внизу и быстрая обратная связь наверху. Два главных слагаемых. А есть ещё масса второстепенных. Например, пресловутое снабжение теми же боеприпасами.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:12
      +9
      Цитата: Roma-1977
      Железная дисциплина внизу и быстрая обратная связь наверху. Два главных слагаемых. А есть ещё масса второстепенных. Например, пресловутое снабжение теми же боеприпасами.

      Ну и нет воровства судя по всему. А тут почитаешь про МО, то 1,5 миллиона комплектов форм украли, то собирают солдатам всей страной на экипировку итд. Я не слышал чтобы Вагнерам собирали гуманитарку, судя по всему всё оперативно закупается.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 14:21
        -5
        Я не слышал чтобы Вагнерам собирали гуманитарку, судя по всему всё оперативно закупается.
        да деньги на содержание шли из бюджета страны. Наши деньги. Деньги налогоплательщиков
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:25
          +7
          Цитата: Msi
          да деньги на содержание шли из бюджета страны. Наши деньги. Деньги налогоплательщиков

          Так МО тоже деньги идут из бюджета страны, причём куда большие. Вот только если рядовому вагнеровцу нужен мавик он у него будет, а если мобилизованному, это вряд ли, надо обращаться к волонтёрам которые деньги собирают по всей стране.
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 14:33
            +7
            Критерий эффективности страны , отсутствие СМС сборов на лечение детей, тогда будет за что воевать и защищать. А пока так, тут эффективность уже от другого зависит. За что депутатам платят по 5000000, да еще им неприкосновенность нужна (кому они нужны неприкосновенные наши)? Если я знаю, что моих детей вылечит государство, я за него пойду и буду защищать, а так как всегда коммерческий интерес, опять же для лечения детей, парадокс.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 14:42
          +3
          Наши деньги. Деньги налогоплательщиков

          Я горжусь, что и мои деньги пошли на финансирование Вагнера.
      2. Msi
        Msi Сегодня, 14:25
        -12
        то собирают солдатам всей страной на экипировку итд
        собирали и будем собирать дальше. Без вашего нытья обойдёмся.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:26
          +9
          Цитата: Msi
          собирали и будем собирать дальше. Без вашего нытья обойдёмся.

          Так а разве МО не должно всем необходимым обеспечить? У нас как бывает, детям на лечение всей страной, солдатам на обмундирование всей страной, "а где деньги зин?"
        2. ДушаРоссии87
          ДушаРоссии87 Сегодня, 14:29
          +4
          чем гордитесь? тем что позволяете на своем финансовом горбу выезжать кучке воров из МО? Пока вы по 100 рублей скидываетесь на броники солдатам, эти недоумки из кремлевской колониальной адмнистрации тратят миллионы на замену тротуарной плитки!
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 14:49
            +1
            тратят миллионы на замену тротуарной плитки!
            Не тратят, а осваивают и не только на тротуарной плитке, а в обще на всем чем только можно. Конечно есть определение еще конкретней.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 15:19
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:54 Новый
      +4

      Железная дисциплина внизу и быстрая обратная связь наверху. Два главных слагаемых.

      Вранья нет. Поэтому принятие решений основывается на реальной боевой обстановке, а не на неоднократно приукрашенной.
      Плюс, быстрая и адекватная реакция командования на изменение боевой обстановки.
      Ну и ещё масса слагаемых.
  2. Комментарий был удален.
  3. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 13:57
    +2
    1. Туда идут мотивированные люди.
    2. Жесткая дисциплина. Выпил - расстрел, струсил и сбежал - расстрел, сдался в плен - тебя выкупят и кувалдой по голове.
    Плюс опытные кадры из военных структур
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 15:21
      0
      Могу и согласиться и нет. По чему не согласиться, мотивации бывают отличные от вашей , а согласиться в том, что мотивацию наше МО должно продвигать и все это должно быть грамотно, а вы я понял и на линии боевого соприкосновения вряд ли были, не судите строго о чем не имеете представления.
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:01
    +11
    Секрет Вагнера в его изоллированости и недоступности для орд предателей, агентов влияния, воров, хапуг и просто дураков и формализаторов из МО!
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:11
    +9
    МО не штурмует один город-конечно,армию готовили для парадов а не войн. Пришла война а в мо воевать никто не умеет. Вот и позвали ЧВК основа которой профессионалы своего дела,а то что написал Сладков мура настоящая.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 14:23
      -5
      МО не штурмует один город-конечно,армию готовили для парадов а не войн. Пришла война а в мо воевать никто не умеет
      А кто держит протяжённый фронт по Вашему сейчас? А кто уничтожил около 400 тыс. нацистов? Несколько тысяч единиц техники?
      1. Скифф
        Скифф Сегодня, 15:46
        0
        Мать ты какой модный, а какой ценой? Те.е платят что-ли?
  6. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 14:32
    +5
    Кстати, американская армия построена именно как бизнес-корпорация. У нас нет. Если у нас в армии навести дисциплину от солдата и до маршала — не было бы казуса в сравнении МО и ЧВК

    — уверен Сладков.


    А что простите, мешает так сделать ? Если это эффективно, то нужно менять структуру/подход к армии, т.к. самое главное результат.

    Традиции конечно тоже важны, но самое главное ВС РФ должны уметь решать поставленные задачи, если они это не могут сделать то нужны изменения. Да и вообще, то что ЧВК Вагнер пригласили участвовать в СВО, и поставили задачи, которые должна решать армия, это нонсенс...

    + не стоит забывать, что именно Вагнер спасли ситуацию, в момент перегруппировок ВС РФ на Харьковском и Краснолиманском направлениях, и оттянули силы ВСУ на себя, а уж сколько они ВСУшников в Артемовске перемолотили.... т.е. это очень эффективная организация, с грамотными кадрами, и которая может решать задачи любой сложности... и ВС РФ стоит многому у них поучиться.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:50
      +1
      А что простите, мешает так сделать ?
      Кто. «У каждой ошибки есть имя и фамилия» Иосив Сталин.
      1. HefeДМБ69
        HefeДМБ69 Сегодня, 15:34
        0
        Ладно врать-то. Не Иосиф, а Лазарь. Не Сталин, а Каганович. "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".

  7. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 14:39
    +1
    Более всего важно, расследуют ли катострофу самолета или так и останется, типа "Он упал"?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:43
    +3
    Сладков очень точно определил разницу между ЧВК и МО.
    ЧВК:
    максимально быстрое и эффективное решение поставленных командованием (руководством фирмы) задач и достижение целей.
    Для этого из организации выкинуто все лишнее, процессы взаимодействия и принятия решений максимально упрощены и ускорены на всех уровнях и во всех плоскостях. Любой ресурс, необходимый для достижения цели, доставляется немедленно: будь то оборудование, оружие или даже нужный специалист.

    МО (Министерство ОБОРОНЫ)
    Это большой консервативный институт, в который входят военные училища и академии, существует огромный имущественный комплекс, размещенный как на территории страны, так и за ее пределами. ...

    Это если не считать того, что командуют не те, кто лучше умеет, а те, у кого больше звезд. Причем количество звезд не всегда пропорционально количеству серого вещества.
    Вывод: ЧВК воюют, а МО - вопросы имущественного комплекса решают.
    p.s. Несогласным рекомендую сравнить результаты боевых действий Народных милиций Донецкой и Луганских республик, "Вагнеровцев", "Ахматовцев" с прочими (исключив действия десантников в феврале-марте 2022, которые показали всем, что "Войска дяди Васи" до сих пор с честью выполняют свой девиз: "Никто, кроме нас").
  9. Roust
    Roust Сегодня, 14:51
    +1
    Ответ прост. Воля. Воля в мыслях, словах, действиях. Воля для осуждённых, выбравших Волю с оружием в руках, чем зону . Воля До и Воля После. Они, Воины Оркестра - Свободны! Теперь Им нужен Хороший Командир, такой как Евгений Пригожин...
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:07
    0
    Весь секрет в том, что это частная организация. Дальше можно статью было не писать. laughing
  11. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 15:18
    -2
    "Тончайшие настройки", "корпоративная идеология" - ржунимагууууу!

    "частная военная компания, построенная и управляемая по принципа бизнес-структуры, главной целью которой является извлечение прибыли"
    "Если у нас в армии навести дисциплину от солдата и до маршала — не было бы казуса в сравнении МО и ЧВК"
    Это чё ваще за бред?
  12. Скифф
    Скифф Сегодня, 15:43
    0
    Вобщем, если обобщить, там просто нет воров. Сказали сделать, сделали...
    А вот если скрепно, то раз инстанция, два, три, четыре ....., а что надо делать то? И тут как мем, прости Юра мы всё прое.....ли...
    А, да, ещё дочь кожугетовича надо на прибыльную должность устроить..
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:53
    0
    «Вагнер» — это именно частная военная компания, построенная и управляемая по принципа бизнес-структуры, главной целью которой является извлечение прибыли. В данном случае под «прибылью» понимается максимально быстрое и эффективное решение поставленных командованием (руководством фирмы) задач и достижение целей.
    foolЧушь. Не прибыль, а результат с минимальными затратами. Вот в армии затраты не считают, в этом все и дело. request