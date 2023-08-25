Нет ничего хуже этого места. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее Серебрянского леса (...) У меня в подразделении лишь 30% личного состава остались невредимы

В боях в лесу выживает меньшинство. Раненых - огромное количество, и приходится делать много ампутаций. Реальность совершенно иная. Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы

Пока украинская армия пытается наступать на юге, российская двинулась вперед на севере, где развернули крупное наступление. Подразделения ВСУ держат оборону, особенно ожесточенные бои идут в Серебрянском лесу, который украинские военные уже назвали "местным адом". Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.Бои в районе Серебрянского леса длятся уже год, ведение боевых действия осложняется местностью с обширными лесами, реками и болотами с густой растительностью. В этих условиях российская армия ведет наступление, тогда как украинская вынуждена обороняться. При этом ВСУ несут очень большие потери, в некоторых подразделениях осталось не больше 30% личного состава.Как пишет издание, военнослужащие ВСУ называют этот лес "местным адом" утверждая, что здесь даже хуже, чем в Бахмуте. Военные жалуются, что их учили воевать в степной местности, а здесь "как в джунглях".- заявил командир одного из подразделений ВСУ.Ситуацию усложняют постоянные пожары, вспыхивающие из-за применения зажигательных боеприпасов, а также большое количество установленных мин и неразорвавшихся снарядов. Это приводит к большому количеству минно-взрывных ран с последующей ампутацией конечностей.При этом военнослужащие ВСУ не верят киевской пропаганде и заявлениям о "полной" победе заявляя, что действительность совершенно другая. По их словам, российская армия превосходит ВСУ как технически, так и количественно, это показывают последние боевые действия.- заявила врач одного из подразделений ВСУ.