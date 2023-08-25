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«Хуже, чем в Бахмуте»: Украинские военные заявляют о тяжёлой ситуации в районе Серебрянского леса

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«Хуже, чем в Бахмуте»: Украинские военные заявляют о тяжёлой ситуации в районе Серебрянского леса

Пока украинская армия пытается наступать на юге, российская двинулась вперед на севере, где развернули крупное наступление. Подразделения ВСУ держат оборону, особенно ожесточенные бои идут в Серебрянском лесу, который украинские военные уже назвали "местным адом". Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.


Бои в районе Серебрянского леса длятся уже год, ведение боевых действия осложняется местностью с обширными лесами, реками и болотами с густой растительностью. В этих условиях российская армия ведет наступление, тогда как украинская вынуждена обороняться. При этом ВСУ несут очень большие потери, в некоторых подразделениях осталось не больше 30% личного состава.

Как пишет издание, военнослужащие ВСУ называют этот лес "местным адом" утверждая, что здесь даже хуже, чем в Бахмуте. Военные жалуются, что их учили воевать в степной местности, а здесь "как в джунглях".

Нет ничего хуже этого места. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее Серебрянского леса (...) У меня в подразделении лишь 30% личного состава остались невредимы

- заявил командир одного из подразделений ВСУ.

Ситуацию усложняют постоянные пожары, вспыхивающие из-за применения зажигательных боеприпасов, а также большое количество установленных мин и неразорвавшихся снарядов. Это приводит к большому количеству минно-взрывных ран с последующей ампутацией конечностей.

При этом военнослужащие ВСУ не верят киевской пропаганде и заявлениям о "полной" победе заявляя, что действительность совершенно другая. По их словам, российская армия превосходит ВСУ как технически, так и количественно, это показывают последние боевые действия.

В боях в лесу выживает меньшинство. Раненых - огромное количество, и приходится делать много ампутаций. Реальность совершенно иная. Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы

- заявила врач одного из подразделений ВСУ.

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9 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:55
    +1
    ""При этом военнослужащие ВСУ не верят киевской пропаганде и заявлениям о "полной" победе заявляя, что действительность совершенно другая.""
    Какой ужас, они не верят, но в тоже время покорно участвуют в этом описанное лесном ужасе. Они так сильно не верят(от чего нам тут должно быть хорошо от таких новостей), что никто оружие не складывает, а если в плен попадают, то только после расстрела боекомплекта.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:56
    +2
    Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы
    Это хорошо, что и среди ВСушников раздаются голоса об эфемерности "обещанной победы" и понимания технического превосходства российской армии. Это способствует снижению морального духа наступающих.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:57
      0
      среди ВСушников раздаются голоса об эфемерности "обещанной победы"
      Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.
  3. Световит
    Световит Сегодня, 13:57
    +4
    Ну раз у них в провалах виноваты кусты, то что уж говорить про лес..request
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:08
    +2
    Коли так всё гадко,чего же они тогда воюют,не разбежались по хатам,не сдаются массово?
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 14:30
      0
      тоже вот это не понятно... А так то разбегаются, только или в деревянных ящиках или на костылях, покудо свои руки/ноги целые - голова не работает правильным образом.
    2. zombirusrev
      zombirusrev Сегодня, 14:34
      +1
      Хотят на месте России море имени Шухевича выкопать и украинские горы имени Бандеры насыпать из вырученной земли. А российская пропаганда всех обманывает..море выкопать вот цель за которую и жизнь положить щирого хохла в радость.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 14:56
        +1
        Хотят на месте России море имени Шухевича выкопать и украинские горы имени Бандеры насыпать из вырученной земли. А российская пропаганда всех обманывает..море выкопать вот цель за которую и жизнь положить щирого хохла в радость.

        Это вообще к чему было? fool Может, похмелиться надо, а?! drinks
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:43
          0
          Цитата: aakvit
          Это вообще к чему было? Может, похмелиться надо, а?!

          При приеме кокса, похмелья не бывает, бывает только привыкание.