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Индонезия намерена закупить у США истребители F-15EX наряду с американскими вертолётами «Блэк хоук»

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Индонезия намерена закупить у США истребители F-15EX наряду с американскими вертолётами «Блэк хоук»

Минобороны Индонезии заключило контракт с Boeing на поставку истребителей четвёртого поколения F-15EX для нужд ВВС своей страны, сообщает Defense News. Меморандум о взаимопонимании был подписан между главой Агентства оборонных программ индонезийского оборонного ведомства, вице-маршалом авиации Юсуфом Джаухари и вице-президентом американского концерна Марком Сирсом.


Подписание Меморандума состоялось на предприятии компании в городе Сент-Луис в штате Миссури в ходе визита в США главы военного ведомства Индонезии Прабово Субианто. По данным портала, речь идёт о закупке 24 таких самолётов.

Стоит отметить, что данный самолёт в этой азиатской стране получит название F-15IDN. По утверждению Boeing, F-15EX является наиболее усовершенствованной версией истребителя F-15, получившего электро-дистанционную систему управления, новую систему РЭБ, с наличием в нём «стеклянной кабины» лётчика с цифровым оборудованием для повышения ситуационной осведомлённости экипажа во время полёта.

Кстати говоря, контракт, заключённый в ходе меморандума, не является окончательным: его ещё предстоит одобрить руководству США.

Кроме этого, Джакарта намерена приобрести у Вашингтона и транспортно-служебные вертолёты Sikorsky S-70 Black Hawk («Чёрный ястреб»), выпускаемые американской авиастроительной компанией Sikorsky Aircraft, входящей в состав подразделения Lockheed Martin. О том, что индонезийская аэрокосмическая компания PT Dirgantara Indonesia подписала соответствующий контракт с вышеупомянутой американской военно-промышленной корпорацией, также объявило Министерство обороны Индонезии.



Что же касается количества «Чёрных ястребов», планируемых к поставке, то оно также составляет 24 единицы. В рамках контрактных обязательств PT Dirgantara Indonesia будет заниматься техобслуживанием и производством необходимых компонентов для данной боевой машины.

О стоимости сделки, равно как и других подробностях, не сообщается.

Стремление Джакарты пополнить свой авиационный и вертолётный парки вызвано необходимостью обеспечения защиты воздушного пространства 18 тыс. своих островов.
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6 комментариев
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  1. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Сегодня, 21:50
    0
    Учитывая, что "стеклянная кабина" там израильская, Elbit systems of america, если вопрос решится, то против Австралии, Сингапура, Индии, она "работать" не будет, только на своих островах и южно-китайское море?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 22:00
      0
      Стеклянная кабина вообще никак не связана с системой госопозновмния. Приэтом система свой-чужой может быть просто выключена пилотом и обстрелять он сможет абсолютно любую цель. У FighterBomber где то была подробная статья на эту тему.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:59
    0
    Богатая страна!
    Не всё население постоянно хорошо кушает, но на военку деньги обязательно найдутся. Особенно не на своё производство, а на Дядюшкино.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 22:04
    +1
    А, что здесь комментировать собственно говоря?
    Да, шляпа полная - капиталистические всякие там Блэк Хоки. И прочая дребедень.
    Мы щас на МИГ21- как дадим жару врагу!
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 22:31
    0
    Я так понимаю мы со своим оружием даже за пальмовое масло, как фанера над городом, где дети пресс-секретаря президента РФ живут, да?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 22:39
      0
      Кстати, у них вроде имеются в наличии и Су-30, и еще кой-чего советского/российского производства. Не готовят ли это кой-чего к отправке в/на?