Индонезия намерена закупить у США истребители F-15EX наряду с американскими вертолётами «Блэк хоук»

Минобороны Индонезии заключило контракт с Boeing на поставку истребителей четвёртого поколения F-15EX для нужд ВВС своей страны, сообщает Defense News. Меморандум о взаимопонимании был подписан между главой Агентства оборонных программ индонезийского оборонного ведомства, вице-маршалом авиации Юсуфом Джаухари и вице-президентом американского концерна Марком Сирсом.
Подписание Меморандума состоялось на предприятии компании в городе Сент-Луис в штате Миссури в ходе визита в США главы военного ведомства Индонезии Прабово Субианто. По данным портала, речь идёт о закупке 24 таких самолётов.
Стоит отметить, что данный самолёт в этой азиатской стране получит название F-15IDN. По утверждению Boeing, F-15EX является наиболее усовершенствованной версией истребителя F-15, получившего электро-дистанционную систему управления, новую систему РЭБ, с наличием в нём «стеклянной кабины» лётчика с цифровым оборудованием для повышения ситуационной осведомлённости экипажа во время полёта.
Кстати говоря, контракт, заключённый в ходе меморандума, не является окончательным: его ещё предстоит одобрить руководству США.
Кроме этого, Джакарта намерена приобрести у Вашингтона и транспортно-служебные вертолёты Sikorsky S-70 Black Hawk («Чёрный ястреб»), выпускаемые американской авиастроительной компанией Sikorsky Aircraft, входящей в состав подразделения Lockheed Martin. О том, что индонезийская аэрокосмическая компания PT Dirgantara Indonesia подписала соответствующий контракт с вышеупомянутой американской военно-промышленной корпорацией, также объявило Министерство обороны Индонезии.
Что же касается количества «Чёрных ястребов», планируемых к поставке, то оно также составляет 24 единицы. В рамках контрактных обязательств PT Dirgantara Indonesia будет заниматься техобслуживанием и производством необходимых компонентов для данной боевой машины.
О стоимости сделки, равно как и других подробностях, не сообщается.
Стремление Джакарты пополнить свой авиационный и вертолётный парки вызвано необходимостью обеспечения защиты воздушного пространства 18 тыс. своих островов.