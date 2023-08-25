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Штурмовые группы ВСУ, которым удалось достичь первой линии российской обороны в районе Работино, полностью уничтожены

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Штурмовые группы ВСУ, которым удалось достичь первой линии российской обороны в районе Работино, полностью уничтожены

Населенный пункт Работино на протяжении последних нескольких дней остается одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления. Минувшей ночью противник в честь так называемого "дня независимости" Украины, не жалея своих военнослужащих, бросил значительные силы на прорыв российской обороны.


Ценой колоссальных потерь среди живой силы и военной техники боевикам киевского режима удалось достигнуть первой линии российских оборонительных инженерных заграждений. Вследствие этого, оставшиеся даже без поддержки артиллерии штурмовые подразделения ВСУ, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа, были полностью уничтожены.

Ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения, безусловно, остается напряженной. Украинское военное командование не успевает восполнять потери своей живой силы и военной техники, задействованных в наступлении на позиции российской армии.

ВСУ уже более двух месяцев продолжают обстреливать из артиллерийских систем и совершать попытки штурмов Работино. В населенном пункте уже не осталось ни одного целого строения. Таким образом украинские боевики планируют открыть себе дорогу на город Токмак.

Главком ВСУ Залужный в своем очередном отчете американским кураторам заявил, что украинская армия в настоящее время находится "на пороге прорыва фронта", видимо полагаясь на успешные действия штурмовых подразделений ВСУ в районе Работино.
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27 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:27
    -4
    Я так понимаю это признание того, что Работино уже за ВСУ?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:34
      -2
      Понимайте как думаете "богоизбранный". В отличии от "уря-патриотов", которых стало на сайте как грязи, и даже больше... Не волнуйтесь. Будет срок- и с Голанскими высотами разберемся. Пока не до этого.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:07
        -2
        Цитата: bandabas
        Понимайте как думаете "богоизбранный". В отличии от "уря-патриотов", которых стало на сайте как грязи, и даже больше... Не волнуйтесь. Будет срок- и с Голанскими высотами разберемся. Пока не до этого.

        Спасибо "богоносец". hi Голаны говорите?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 15:42
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Голаны говорите?

          Какой-то вы образ для ответа выбрали... некошерный request laughing
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 16:10
            0
            Цитата: Репеллент
            Цитата: Арон Заави
            Голаны говорите?

            Какой-то вы образ для ответа выбрали... некошерный request laughing

            Очень с большим уважением отношусь к этим продуктам. tongue
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:35
      +9
      Об этом ещё вчера было известно.80 дней понадобилось ВСУ ,чтобы в одной точке пройти предполье и дойти до первой линии обороны.Но понятное дело что к первой линии обороны надо выходить широким фронтом,иначе биться на узком участке фронта о стену без возможности маневрирования безнадёжное дело.Просто будут попадать в огневые мешки собственно что уже и происходит судя по сообщению.

      Ценой колоссальных потерь среди живой силы и военной техники боевикам киевского режима удалось достигнуть первой линии российских оборонительных инженерных заграждений. Вследствие этого, оставшиеся даже без поддержки артиллерии штурмовые подразделения ВСУ, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа, были полностью уничтожены.


      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:42
        +4
        Ну теперь понятно, почему они сюда перебрасывают резервы, дошли до первой линии, планируют ударить...

        Ну что же, стойкости нашим парням!
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:47
        -10
        были полностью уничтожены.

        кто в это поверит спустя полтора года ? вспоминаю, как "уничтожали полностью" диверсантов в брянской области, катера десантников высаживающихся в крыму... список длинный...
      3. Задира
        Задира Сегодня, 15:20
        +2
        Но понятное дело что к первой линии обороны надо выходить широким фронтом,иначе биться на узком участке фронта о стену без возможности маневрирования безнадёжное дело.Просто будут попадать в огневые мешки собственно что уже и происходит судя по сообщению

        А вы не на сообщение ориентируйтесь, а на карту, которую сами разместили. Найдите там нп Работино, Новопрокоповка, Новопокровка, Вербовое. Тогда будет хотя примерно ясна картина: ВСУ одновременно жмет на юго-запад - Новопрокоповка, на восток - Новопокровка, на юго-восток - Вербовое. Горлышко расширяется и в этом нет ничего хорошего
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:36
      +5
      Да,атаки идут на Новопрокоповку.Как то так...
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:41
      0
      Арон,,а когда наши генералы говорили правду?Всё завуалированно то бегство назвали "перегруппировкой ",то страшные по своей бездарности "жесты доброй воли ",то остановки боевых действий на сутки фиг знает зачем...
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:43
      +7
      Цитата: Арон Заави
      Я так понимаю это признание того, что Работино уже за ВСУ?

      "Село Работино оставлено нашей армией. Противник вчера вечером выдвинул из Орехова огромную колонну из 85 единиц тяжелой техники в сторону Работино - Новопрокоповки. Параллельно при поддержке артиллерии они стремятся продвинуться в районе Вербового, пытаясь выйти в тыл оборонительным линиям ВС РФ с запада. Ожесточённые встречные бои у Новопокровки. "
      /voenhronika.ru/
    6. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 15:05
      0
      Работино уже несколько дней как сдано, зачем врут совершенно непонятно.
    7. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:08
      0
      Работино не под ВСУ! Северную и центральную часть занял украинец, который там сидит по подвалам и дохнет под нашей артой. За нами сейчас южная часть села.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:34
    0
    Вот и славно: кладбище в Киеве почти готово, а если что; русская земля гостеприемна, многие миллионы пришедших с мечом приняла в себя...
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:39
    -12
    Залужный в своем очередном отчете американским кураторам заявил, что украинская армия в настоящее время находится "на пороге прорыва фронта"

    странно, но почему то таким заявлениям больше доверяешь, чем сами знаете кому на букву К.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:46
      +10
      Цитата: Владимир80
      странно, но почему то таким заявлениям больше доверяешь, чем сами знаете кому на букву К.

      Можно доверять К, можно и не доверять К, а вот врагу Залужному, не только доверять, но читать противно, как и поляков.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:48
        -9
        а я не читаю вражеские источники, просто здесь выше в статье привели... и к великому (!) сожалению, их прогнозы и заявления исполняются, а не наше ежедневное враньё...
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:54
          +8
          Цитата: Владимир80
          их прогнозы и заявления исполняются, а не наше ежедневное враньё...

          Да, тут вы правы. Ваше ежедневное враньё уже порядком поднадоело, вова smile
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 14:59
            +5
            Цитата: Репеллент
            Ваше ежедневное враньё уже порядком поднадоело, вова

            Тяжело с вам не согласиться.
        2. parabyd
          parabyd Сегодня, 15:07
          0
          Точно, с февраля в Крыму уже, а в мае друзья подтянулись кофейку попить и рыбок покормить...
    2. BlackVoid
      BlackVoid Сегодня, 15:20
      +1
      Я вот чёта не пойму Залужный Шрёдингера жив или мёртв? wassat
  4. Roust
    Roust Сегодня, 14:41
    +4
    Ну, ежели англичанка гадит издалека , то укры просто смердят своими трупами вблизи.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:10
    +2
    Главком ВСУ Залужный в своем очередном отчете американским кураторам заявил, что украинская армия в настоящее время находится "на пороге прорыва фронта", видимо полагаясь на успешные действия штурмовых подразделений ВСУ в районе Работино.
    Время покажет, на пороге чего он застрял ...
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:12
    -4
    Уже более двух месяцев ВСУ продолжают вести огонь из артиллерийских систем и пытаются штурмовать Работино – как это возможно!
    Где самолеты РФ, вертолеты, кассетные боеприпасы и т.д.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:19
      -4
      Где самолеты РФ, вертолеты, кассетные боеприпасы и т.д.

      вот они:


      Репеллент
      Ваше ежедневное враньё уже порядком поднадоело, вова

      carpenter
      Тяжело с вам не согласиться.
  7. Uno
    Uno Сегодня, 15:52
    -1
    С утра выходит новость о том что украинские войска пытаются прорваться к Новопрокоповке, где автор ссылается на военкоров и эта информация заслуживает больше доверия. Через пару часов идет отсебятина о том что все отбили, враг разбит. И всегда по одному и тому жу алгоритму -> Военкоры пишут что село село захвачено -> на ВО выходит опровержение -> Через несколько дней украинская сторона подтверждает захват