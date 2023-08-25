Населенный пункт Работино на протяжении последних нескольких дней остается одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления. Минувшей ночью противник в честь так называемого "дня независимости" Украины, не жалея своих военнослужащих, бросил значительные силы на прорыв российской обороны.Ценой колоссальных потерь среди живой силы и военной техники боевикам киевского режима удалось достигнуть первой линии российских оборонительных инженерных заграждений. Вследствие этого, оставшиеся даже без поддержки артиллерии штурмовые подразделения ВСУ, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа, были полностью уничтожены.Ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения, безусловно, остается напряженной. Украинское военное командование не успевает восполнять потери своей живой силы и военной техники, задействованных в наступлении на позиции российской армии.ВСУ уже более двух месяцев продолжают обстреливать из артиллерийских систем и совершать попытки штурмов Работино. В населенном пункте уже не осталось ни одного целого строения. Таким образом украинские боевики планируют открыть себе дорогу на город Токмак.Главком ВСУ Залужный в своем очередном отчете американским кураторам заявил, что украинская армия в настоящее время находится "на пороге прорыва фронта", видимо полагаясь на успешные действия штурмовых подразделений ВСУ в районе Работино.