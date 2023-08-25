Сегодня, после очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя

Киев обвинил в провале контрнаступления ВСУ плохую погоду, полностью повторив заявления нацистских генералов, также обвинявших в своих провалах погоду, местность и т.д. Об этом заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Глава Службы внешней разведки РФ назвал киевскую хунту "последователями нацистских идей", так же как и немецкие генералы обвинивших в провале наступления плохую погоду и растительность. Марионеточные власти Украины и их заокеанские хозяева ищут виновных в провале "молниеносного" контрнаступа, которое должно было перерезать сухопутный коридор в Крым и разгромить российскую армию, нанеся ей непоправимый урон.- заявил Нарышкин на круглом столе, посвященном 80-летию победы в Курской битве.Командование украинской армии, как и их немецкие предшественники, недооценили стойкость российских солдат, которые, как и 80 лет назад, снова сжигают на полях сражений немецкие танки с крестами на башнях.Ранее в Вашингтоне обвинили ВСУ в неумении воевать из-за неспособности прорвать выстроенную российскими войсками оборону. В США планировали, что украинская армия в течение нескольких дней захватит Токмак и Мелитополь, выйдя к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Российская армия должна была получить непоправимый урон, а Путин объявить о капитуляции. В Белом доме даже запланировали некий международный процесс с обвинением Москвы. Однако, как заявляют в Киеве, наступлению помешала погода и растительность, не дающая развернуть технику.