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Глава СВР Нарышкин: Киев вторит нацистским генералам, обвиняя в провале контрнаступления плохую погоду

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Глава СВР Нарышкин: Киев вторит нацистским генералам, обвиняя в провале контрнаступления плохую погоду

Киев обвинил в провале контрнаступления ВСУ плохую погоду, полностью повторив заявления нацистских генералов, также обвинявших в своих провалах погоду, местность и т.д. Об этом заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.


Глава Службы внешней разведки РФ назвал киевскую хунту "последователями нацистских идей", так же как и немецкие генералы обвинивших в провале наступления плохую погоду и растительность. Марионеточные власти Украины и их заокеанские хозяева ищут виновных в провале "молниеносного" контрнаступа, которое должно было перерезать сухопутный коридор в Крым и разгромить российскую армию, нанеся ей непоправимый урон.

Сегодня, после очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя

- заявил Нарышкин на круглом столе, посвященном 80-летию победы в Курской битве.

Командование украинской армии, как и их немецкие предшественники, недооценили стойкость российских солдат, которые, как и 80 лет назад, снова сжигают на полях сражений немецкие танки с крестами на башнях.

Ранее в Вашингтоне обвинили ВСУ в неумении воевать из-за неспособности прорвать выстроенную российскими войсками оборону. В США планировали, что украинская армия в течение нескольких дней захватит Токмак и Мелитополь, выйдя к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Российская армия должна была получить непоправимый урон, а Путин объявить о капитуляции. В Белом доме даже запланировали некий международный процесс с обвинением Москвы. Однако, как заявляют в Киеве, наступлению помешала погода и растительность, не дающая развернуть технику.
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11 комментариев
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  1. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 14:12
    +9
    Блин,как вспомню как он тогда перед началом СВО, Путину отвечал-мямлил: лучше бы сейчас не говорил ни чего.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:19
    +5
    Историки все, куда ни плюнь. Президент, глава СВР, Мединские разные. Я бы предпочел, чтобы они были так же сильны знаниями в сферах своих обязанностей.

    А то любители примазываться к достижениям СССР, забывая, что это была совершенно другая страна. По идеологии, экономическим и производственным отношениям, образованию, науке, совсем другая, в общем.

    А мы - один из её осколков, пусть и самый большой, но всё же осколок, живущий на территории погибшей более развитой цивилизации. У этой новой страны из ратных подвигов: Чечня, Грузия, Сирия, Крым, а вот теперь и Украина.

    А фашистов побеждала в Курской дуге и Сталинграде великая Красная Армия рабочих и крестьян. Была бы она сейчас, снова стояли бы уже у Берлина
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: parabyd
      любители примазываться к достижениям СССР


      Это уж точно, тема победы в ВОВ и побед СССР заезжена до дыр... уж лучше бы ВВП, тогда не тему ВОВ проталкивал в массы, а тему полета человека в космос (всё таки это одно из величайших достижении человечества), вложились бы в науку, в развитие отечественной космонавтики, образование.... и сделали бы какие нибудь крутые проекты в космосе, всё лучше чем складировать деньги от продажи ресурсов на западных счетах.... был бы престиж, уважение мира, были бы лидерами в одной из самой высокотехнологичной областей (раз уж есть желание себя показать самыми-самыми.... только другим путем).

      Но это сложно, и похоже никому в правительстве это не интересно... будем гордиться достижениями СССР :(
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:21
    +4
    Однако, как заявляют в Киеве, наступлению помешала погода и растительность, не дающая развернуть технику.
    Надо же, оказывается на Земле идут дожди, растут деревья и кустарник, текут реки... и все эти "несчастья" свалились исключительно на Украину, да еще во время "наступления". Если не ошибаюсь про растительность и кусты первыми заговорили английские СМИ в оправдание Киева, который охотно подхватил эту версию.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:23
    +3
    Цитата: ИгорьПушкино
    Блин,как вспомню как он тогда перед началом СВО, Путину отвечал-мямлил: лучше бы сейчас не говорил ни чего.

    Нарышкин, как глава СВР на совете Безопасности, пытался донести до Президента своё мнение; лучше других владея информацией, что лёгкой прогулки не будет. Его вина в том, что он не сумел отстоять, правильно выразить свои опасения, а не в том, что он их выражал. Другой вопрос в том, что война была неизбежна и Президент принял решение о начале СВО потому, как знал; другого пути: НЕТ!
    1. Сибиряк70регион
      Сибиряк70регион Сегодня, 14:39
      +3
      А Путин проснулся утром и просто так решил начать СВО? Наверное он информацию какую-то получал от ведомства этого персонажа и на её основе было принято решение действовать. А персонаж потом задрожал потому что понял или знал, что информацию от его ведомства была мягко говоря недостоверной и всё обстоит иначе. Зачем его ведомство такую информацию давало все последние годы?
  5. leks
    leks Сегодня, 14:25
    0
    Что не так с погодой!? На запарожском направлении куда был основной удар укронахрюка жара под 40 стояла. Почва сухая, кусты и деревья, что-ли помешали laughing ну об этом вроде англичане писали.
    Но в любом случае нашим войскам не стоит расслабляться, а так же стоит готовить сюрприз
    со стороны наших войск.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 14:25
    +1
    Киев обвинил в провале контрнаступления ВСУ плохую погоду,

    Наши опять применяют климатическое оружие. Шумеры уже не первый раз жалуются.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:24
      0
      Секрет этого оружия был известен нашим еще со времен Наполеона, однако до сих пор буржуины его так и не могут узнать
  7. Комментарий был удален.
  8. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 14:31
    +6
    Это всё на что он способен? А как там наша разведка поживает в салорейхе? А как там наши диверсионные группы на территории врага? Может уже в тыл салорейха забросили руководителей партизансих отрядов и они готовят людей для борьбы? Их нет? Может его отправить поучиться к тем же америкосам? Они руками салорейха на территории России делают что хотят. Только и слышишь там взорвали, тут убили, испортили имущество
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 15:52
    0
    Слава богу, что он хоть перестал говорить про «биомеханоидов»!