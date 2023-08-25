Экс-директор ЦРУ спрогнозировал продолжение контрнаступления ВСУ осенью и зимой 2023 года

Защитники могут удерживать позицию в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя атакующему быстро продвинуться вперед, прежде чем оборона укрепится дальше в тылу

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится не менее четырех месяцев и, скорее всего, захватит осень и зиму 2023 года. Об этом написал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для The Washington Post.Как считает военный эксперт, сейчас украинское контрнаступление далеко от завершения. До сих пор ВСУ находятся на раннем этапе контрнаступления. В то же время, Петреус питает надежды, что исход контрнаступления все еще может быть удивительным для тех, кто уже сейчас полон скептицизма по отношению к его перспективам.- утверждает экс-директор ЦРУ.Почву для таких оптимистичных высказываний дают события вокруг Работино, где украинские формирования, к сожалению, пусть и не слишком активно, но продвигаются вперед. Почему-то Петреус уверен, что у России якобы нет крупных оперативных резервов, что гипотетически способно облегчить украинским формированиям контрнаступление.С другой стороны, учитывая, что в западной прессе в последнее время появилось слишком много скептических публикаций, «проукраинской» партии требуются относительно весомые голоса в пользу продолжения контрнаступления, и как такой голос вполне может рассматриваться и отставной директор ЦРУ.Но прогнозы – прогнозами, а реальность такова, что за почти три месяца контрнаступления украинским формированиям если что и удалось, то занять несколько разрушенных сел, не дойдя при этом до основной оборонительной линии. Человеческие и военно-технические ресурсы ВСУ тем временем стремительно истощаются.