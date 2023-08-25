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Экс-директор ЦРУ спрогнозировал продолжение контрнаступления ВСУ осенью и зимой 2023 года

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Экс-директор ЦРУ спрогнозировал продолжение контрнаступления ВСУ осенью и зимой 2023 года

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится не менее четырех месяцев и, скорее всего, захватит осень и зиму 2023 года. Об этом написал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для The Washington Post.


Как считает военный эксперт, сейчас украинское контрнаступление далеко от завершения. До сих пор ВСУ находятся на раннем этапе контрнаступления. В то же время, Петреус питает надежды, что исход контрнаступления все еще может быть удивительным для тех, кто уже сейчас полон скептицизма по отношению к его перспективам.

Защитники могут удерживать позицию в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя атакующему быстро продвинуться вперед, прежде чем оборона укрепится дальше в тылу

- утверждает экс-директор ЦРУ.

Почву для таких оптимистичных высказываний дают события вокруг Работино, где украинские формирования, к сожалению, пусть и не слишком активно, но продвигаются вперед. Почему-то Петреус уверен, что у России якобы нет крупных оперативных резервов, что гипотетически способно облегчить украинским формированиям контрнаступление.

С другой стороны, учитывая, что в западной прессе в последнее время появилось слишком много скептических публикаций, «проукраинской» партии требуются относительно весомые голоса в пользу продолжения контрнаступления, и как такой голос вполне может рассматриваться и отставной директор ЦРУ.

Но прогнозы – прогнозами, а реальность такова, что за почти три месяца контрнаступления украинским формированиям если что и удалось, то занять несколько разрушенных сел, не дойдя при этом до основной оборонительной линии. Человеческие и военно-технические ресурсы ВСУ тем временем стремительно истощаются.
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8 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:43
    +2
    А чем ВСУ планируют наступать осенью и зимой? 82 бригаду в бой бросили, предназначенную для развития успеха.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    +1
    Валинок слабоумный!Через максимум полтора месяца начнутся осенние ливни,в полях будут только гипотетические направления движения заместо размытых ливнями грунтовых дорог. Огромные лужи и море грязи намертво закупорят движение войск,и наших тоже. Так что максимум у всук полтора месяца чтобы прорвать наши линии обороны.
    1. leks
      leks Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: Бережливый
      Валинок слабоумный!Через максимум полтора месяца начнутся осенние ливни,в полях будут только гипотетические направления движения заместо размытых ливнями грунтовых дорог. Огромные лужи и море грязи намертво закупорят движение войск,и наших тоже. Так что максимум у всук полтора месяца чтобы прорвать наши линии обороны.

      Это точно, там такая задница будет, что мало никому не покажется. Море грязи, воды потом ночные заморозки с дневной оттепелью. Поэтому до того пока не про мёрзнет земля про какие-то активные действия с обоих сторон можно будет забыть. Так позиционая война с укреплением существующих позиции и подготовкой к зимней компании.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:48
    0
    Интересно как то, наступление идет с 4 ИЮНЯ продлиться по словам очередного "эксперта" 4 месяца то есть до октября а причем тут зима???
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:57
    -1
    Американский аналитик не указал направление этого наступления, а оно может быть в сторону Киева и жевуча
  5. Roust
    Roust Сегодня, 15:01
    0
    Самая блатная профессия сегодня на руине - это копатель могил.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:03
    +1
    Ну, если же действовать как сейчас «мясными маршами», то распутица осень-зима-весна действительно не помеха yes
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:08
    0
    Экс-директор ЦРУ спрогнозировал продолжение контрнаступления ВСУ осенью и зимой 2023 года
    Ну да, до последнего свидомого захитника ...