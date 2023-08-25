Кандидат в президенты США после дебатов: Продолжение поддержки Украины не отвечает американским интересам

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что выступает против продолжения поддержки Украины, поскольку это не отвечает американским интересам.Рамасвами отметил, что предложенный им план прекращения войны на Украине на самом деле будет лучше для этой страны и позволит ей выйти из вооруженного конфликта, не утратив свою государственность. В настоящее же время, по мнению кандидата в президенты США, ситуация складывается таким образом, что все идет к потере Украиной своего суверенитета.Рамасвами также добавил, что если США перестанут вмешиваться в ход украинского кризиса и прекратят финансирование вооруженного конфликта, война закончится прямо сейчас. Тогда к власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник, которому достанется американская военная техника на пару сотен миллиардов долларов.Согласно результатам опросов, Рамасвами, претендующий на участие в выборах от республиканской партии, находится на третьем месте - после экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.Ранее сообщалось, что в ходе первых дебатов республиканской партии одной из основных тем стал украинский кризис. В ходе праймерис Рамасвами заявил о необходимости прекращения поддержки Киева, чтобы таким образом не "толкать Россию еще больше в объятия Китая".