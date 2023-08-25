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Кандидат в президенты США после дебатов: Продолжение поддержки Украины не отвечает американским интересам

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Кандидат в президенты США после дебатов: Продолжение поддержки Украины не отвечает американским интересам

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что выступает против продолжения поддержки Украины, поскольку это не отвечает американским интересам.


Рамасвами отметил, что предложенный им план прекращения войны на Украине на самом деле будет лучше для этой страны и позволит ей выйти из вооруженного конфликта, не утратив свою государственность. В настоящее же время, по мнению кандидата в президенты США, ситуация складывается таким образом, что все идет к потере Украиной своего суверенитета.

Рамасвами также добавил, что если США перестанут вмешиваться в ход украинского кризиса и прекратят финансирование вооруженного конфликта, война закончится прямо сейчас. Тогда к власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник, которому достанется американская военная техника на пару сотен миллиардов долларов.

Согласно результатам опросов, Рамасвами, претендующий на участие в выборах от республиканской партии, находится на третьем месте - после экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Ранее сообщалось, что в ходе первых дебатов республиканской партии одной из основных тем стал украинский кризис. В ходе праймерис Рамасвами заявил о необходимости прекращения поддержки Киева, чтобы таким образом не "толкать Россию еще больше в объятия Китая".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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11 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    +1
    Если он в своих словах и действиях честен,то президентом сша он будет никогда. Либо же после выборов вся эта словесная чепуха будет напрочь забыта и этот рамаскемто а ля байден погонит технику и боеприпасы всукам и дальше.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: Бережливый
      Если он в своих словах и действиях честен,то президентом сша он будет никогда.

      А какой же претендент на президента, в своих выступлениях честен ? Я что то такого не помню.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:03
      +1
      Как хорошо, что у нас все совершенно иначе.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:50
    0
    Он уже на запрещённом сайте???? МИД Украины вызвал посла США на "ковёр" для объяснения заявлений этого кандидата???)))))
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 14:54
    0
    Кандидаты в матрасостане поют в самых разных жанрах, чтобы покрыть все аудиторию и каждый джо нашел кандидата по себе, а вот потом, уже сидя в креслах, все забывают и начинают петь классические мелодии- смерть Китаю и смерть России.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:56
    0
    А казалось бы, чтобы победить, достаточно снять санкции и открыть доступный въезд россиянам. Это будет мощнее любой ядерной бомбы. what
  5. Roust
    Roust Сегодня, 14:56
    0
    Ну, ооочень я сумневаюсь, что Рама с Вами будет Рама с Нами. После выборов - те же яйца, только вид с боку. Матрасню исправит только пролив им Сталина.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    0
    Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что выступает против продолжения поддержки Украины, поскольку это не отвечает американским интересам.
    При чём здесь интересы самой полосатии, главное, что б с интересами спонсоров совпадали!!!
  7. guest
    guest Сегодня, 15:07
    0
    Рамасвами хочет вернутся к довольно умной политике Никсона и Кисенджера, которые никак не были нашими друзьями.
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:07
    0
    Ну хватит какую то сову пытаться натянуть на глобус....ну уровень этой новости - как американское издание на полном серьёзе опубликовало бы высказывание Ксении Собчак на ее дебатах во время президентской гонки.
    В США , хорошо это или плохо, но реально двухпартийная система и все внесистемные кандидаты - абсолютно миноритарных представители народа.
    Для чего тащить в ленту не имеющий практического смысла мусор?
    Просто что бы самих себя порадовать якобы важным мнением не пойми кого?
    1. guest
      guest Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      В США , хорошо это или плохо, но реально двухпартийная система и все внесистемные кандидаты - абсолютно миноритарных представители народа.

      Ну вообще то этот Рамасвами представитель одной из этих двух партий. Трамп ведь тоже представлял себя внесистемным и победил на выборах.