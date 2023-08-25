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Украинские СМИ показали железные макеты-«обманки» военной техники для отвлечения внимания ВС РФ

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Украинские СМИ показали железные макеты-«обманки» военной техники для отвлечения внимания ВС РФ

На Украине переданы в подразделения ВСУ 250 специальных железных макетов военной техники. Это – так называемые «обманки», призванные отвлекать внимание российских войск на поле боя.


Макеты военной техники были переданы украинским формированиям местной компанией «Метинвест». В компании рассказывают, что главная цель использования «обманок» - добиться, чтобы российская армия тратила дорогостоящие высокоточные снаряды и барражирующие боеприпасы на них, принимая их за настоящую военную технику.

По утверждению украинской прессы, «обманки» полностью воспроизводят внешний вид и габариты радиолокационных станций, артиллерийских систем, бронетехники. Они уже не первый раз становятся целью российских ударов, отмечают украинские обозреватели.




С другой стороны, в условиях нехватки настоящей военной техники, рассредоточение «обманок», возможно, является вполне адекватным способом и заставить противника расходовать лишние боеприпасы, и отводить внимание от настоящих артиллерийских систем или радиолокационных станций.


Другое дело, что кардинально повлиять на исход боев даже на каком-то отдельно взятом участке фронта, заставив российские войска израсходовать драгоценные боеприпасы, такие «обманки» тоже не могут.
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24 комментария
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:52
    0
    Думаю, у наших таких тоже достаточно soldier
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:04
      +1
      У наших надувные, но очень близко к настоящим.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:15
      +3
      Макеты действительно хорошие, надо правду признать. И, мало кто об этом знает, и тем более в МО об этом не любят говорить, но наши первые удары по хохлу 24 и 25 февраля 2022 года тоже попали по макетам...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:54
    0
    Главное погромче квакнуть, вспомните ор как Джавелинны победят, потом за Химеры, Pz-2000, Крабы, Патриоты, Ирисы, Леопарды, Бредли, CV-90(если не ошибаюсь), там большой список всего что должно было победить Россию, однако, имеем что имеем.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:00
      +4
      Цитата: Ропот 55
      Главное погромче квакнуть, вспомните ор как Джавелинны победят, потом за Химеры, Pz-2000, Крабы, Патриоты, Ирисы, Леопарды, Бредли, CV-90(если не ошибаюсь), там большой список всего что должно было победить Россию, однако, имеем что имеем.

      Ну вы же понимаете, что СВО идёт полтора года в немалой степени из-за наличия у ВСУ перечисленных вами систем. А те же Хаймарсы внесли немалый вклад в остановку нашего летнего наступления в прошлом году, а так же очень способствовали "сложному решению" по Херсону. Имеем то, что имеем
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:06
        +1
        Наступление было остановлено не хаймерсами, а неправельным планированием, недостатком личного состава и самое главное договорняками.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 15:48
          0
          Цитата: Хорон
          и самое главное договорняками

          "Договорняк" вообще универсальное оправдание, на него можно списать все что угодно, нестыковки, неудачи, провалы и некомпетентность.
          Видимо сборная РФ по футболу (в вашем мировоззрении) тоже самые лучшие на планете, просто договорняки их тренера виноваты? wink
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:57
    +1
    Ну в принципе если эти обманки нужно возить, размещать, имитировать деятельность и обслуживать... то они конечно не оригинал, но ресурсов тоже отвлекают довольно много, так что смысл в общем немного теряется, имхо.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:59
    -3
    Эта обманка будет стоить дороже дрона подрывника. Надо потратить ресурсы на добычу сырья, доставить это сырье, сделать из него материал, потом потратить электричество и другие расходники на создание самого изделия. Потом доставить изделие на линию соприкосновения, а это топливо и человеческие ресурсы. Короче чем бы дитя не тешилось. А на уничтожение по сути никак не повлияет и перерасход. request
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:10
      +6
      Эта обманка будет стоить дороже дрона подрывника.

      Если сравнивать с Ланцетом - еще вопрос. Ну и дело-то в другом. Отвлечение на ложные цели спасает настоящую технику - и тут цена вопроса совсем иная.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:01
    0
    Ну, так РЛС - фонит … по этому признаку их и вычисляют!
    По поводу пушек - игрушек : сколько было репортажей, о том как операторы БПЛА довольно просто «вычисляют» игрушки и отличают их от боевых изделий
    Хотя, вероятно ошибки есть … но не массовые!
    Но, главное - игрушки, бесполезны на поле боя и хрюконаступу совсем не помогают
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:14
      +3
      сколько было репортажей, о том как операторы БПЛА довольно просто «вычисляют» игрушки и отличают их от боевых изделий

      Кустарно подготовленные да. И то далеко не всегда.
      Хотя, вероятно ошибки есть … но не массовые!

      Зависит от массовости применения макетов. Большое количество качественных макетов - больше затруднений операторам БПЛА, которые и так не в тепличных условиях действуют.
      Но, главное - игрушки, бесполезны на поле боя и хрюконаступу совсем не помогают

      Угу, снижение эффективности единственного широко доступного российской армии способа контрбатарейной борьбы никак "не помогает" украинскому наступлению.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:02
    +2
    При размещении на ЛБС этих "обманок" ,через 2-3 дня этот обман вскроется ,современными средствами разведки.А так реалистично выглядят.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:07
      +2
      Цитата: tralflot1832
      При размещении на ЛБС этих "обманок" ,через 2-3 дня этот обман вскроется ,современными средствами разведки.А так реалистично выглядят.

      А какими средствами вы собираетесь их вскрывать? Вот допустим засекли вражескую гаубицу. Прилетает Ланцет и видит в кустах две поделки, одна из коих настоящая, а вторая - макет. С его камерой вряд-ли получится быстро различить. Соответственно у настоящей гаубицы повышаются шансы выжить.
  7. Escariot
    Escariot Сегодня, 15:03
    0
    Кардинально повлиять на ход боёв, окромя ЯО, вряд-ли что-то может, однако каждый патрон - это очередная соломина на спину верблюда.
  8. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 15:04
    -1
    Остаётся только восковых бандеровцев в окопах насажать с деревянными автоматами и до перемоги рукой подать!
  9. Комментарий был удален.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    0
    Обычная практика защиты\ маскировки в такой ситуации ... поможет\ не поможет, время и события покажут.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:08
    +1
    Ну вполне себе ничего, можно подумать мы или кто другой так непоступаем.
  12. Доктор Бармалей
    Доктор Бармалей Сегодня, 15:24
    0
    Существуют ли фото разбитых нашими снарядами ложных целей? Украинцы не преминут ими похвастаться. Срабатывает ли "обманка"?
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:28
    +1
    Сомнительно, обычно на видео Ланцеты бьют по стреляющей или свернувшейся после стрельбы арте, чтобы наверняка, у нас тоже не идиоты. А так издалека всё равно дорогущий металлический макет под масксетью не отличить от дешёвого фанерного. Но напилил на них Ахметка наверняка хорошо
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:42
    0
    Украинские СМИ показали железные макеты-«обманки» военной техники для отвлечения внимания ВС РФ
    Осталось насыпать копошащихся человечков... feel
  15. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:45
    0
    Анализ беспрерывного наблюдения эти обманки вычислит.
    Для этого нужна сеть низкоорбитальных спутников оптической и радио разведки . А пока можно обращать внимание на активность людей около целей. У приманки только самоубийцы копошиться будут.
  16. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:00
    0
    Так вынести в хлам этот Метинвест что делает эти ложные боевые изделия!
  17. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:03
    0
    Я никогда не видел живых надувных приманок, поэтому мне любопытно. Нужен ли надувным моделям постоянно работающий компрессор, чтобы оставаться в вертикальном положении??? типа надувных замков для детей??