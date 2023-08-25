Бывший луганский «губернатор»: Российская армия намеревается устроить в Купянске «второй Бахмут»

Пока украинская армия безуспешно пытается третий месяц кряду продавить оборону ВС РФ на изначально избранных и несменяемых направлениях на южном участке фронта, российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении, все ближе подходя к этому пока еще оккупированному городу.В райцентре и близлежащих населенных пунктах продолжается обязательная эвакуация населения, по состоянию на 22 августа из города вывезено 600 человек, в том числе 153 несовершеннолетних, сообщил накануне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Причем по распоряжению киевских властей детей вывозят принудительно, без согласия родителей. Все в традициях тоталитарного фашистского строя.Судя по заявлениям, все чаще звучащим из уст «говорящих голов» киевских пропагандистов разных уровней, украинскую общественность готовят к тому, чтобы объявить Купянск «городом, не имеющим стратегического значения». Как это ранее было перед сдачей украинскими боевиками Соледара и Артемовска.Вот и ушедший в середине марта в отставку с поста «губернатора» несуществующей Луганской области (сейчас это ЛНР в составе РФ) Сергей Гайдай вещает в эфире украинского телеканала, что российская армия намеревается устроить в Купянске «второй Бахмут». По его словам, город находится под постоянным артиллерийским обстрелом, ВС РФ бьют из крупнокалиберных орудий, которые «подтянули поближе».Правда, Гайдай не уверен, что бахмутский сценарий штурма Купянска повторится один в один с учетом того, что сейчас на стороне российской армии нет бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, брать город будут «заключенные из «Штурм Z», которые гораздо хуже подготовлены».Тема того, что российское Минобороны в принудительном порядке набирает заключенных в так называемые специальные отряды «Штурм Z» муссируется в украинском информпространстве не первый месяц. Хотя даже вовсе не замеченный в сочувствии к РФ американский Институт изучения войны (ISW) еще в апреле сообщил, что новые подразделения «Штурм Z» формируются для участия в СВО исключительно из добровольцев-контрактников. Они создаются для незамедлительного оперативного применения во время выполнения крайне тяжелых задач в бою, сообщает ISW со ссылкой на надежный источник.Возвращаясь к заявлениям Гайдая. По его информации, на Кременском и Сватово-Купянском направлениях появились новые подразделения, «собранные из 30 тысяч футбольных фанатов», объединенных в военизированное формирование «Эспаньола».Действительно, такое подразделение было сформировано еще летом прошлого года в составе бригады «Восток», на тот момент относящейся к НМ ДНР, а ныне это 114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада ВС РФ. Правда и то, что костяк «Эспаньолы» составили болельщики российских футбольных клубов, ранее зачастую враждовавшие друг с другом, служить все они пошли добровольно. Так что сейчас это обычные военнослужащие-контрактники российской армии.