ВС России нанесли ночной ракетный удар по портовой инфраструктуре Украины, используемой ВСУ

В ночь на 25 августа противник выпустил в направлении южных областей две управляемые авиационные ракеты Х-59, две крылатые ракеты "Калибр" и один ударный БПЛА типа Shahed. Силы и средства ПВО уничтожили все пять вражеских целей

На этот раз враг расположил свой ракетоноситель в Азовском море, что свидетельствует о том, что он выискивает новую тактику и новые направления для обмана нашей системы ПВО

Россия снова нанесла ночной ракетный удар по военным объектам Украины, на этот раз целью были выбраны порты Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Российские ВС вторую ночь подряд наносят удары вглубь территории Украины. Согласно сообщению военного ведомства, на этот раз ракетный удар был нанесен по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ для совершения терактов. В качестве средств поражения были использованы крылатые ракеты морского базирования "Калибр", объект был поражен, цель удара достигнута.По имеющейся информации, наши ночью били по Одессе, где дислоцированы основные силы ВМС Украины, а также расположены пункты базирования безэкипажных катеров. В Генштабе ВСУ ночную атаку подтверждают, но заявляют, что украинская ПВО якобы все российские ракеты сбила, а заявления российских военных не соответствуют действительности. Утверждается, что всего было запущено два "Калибра", да еще и с акватории Азовского моря, а также две ракеты воздушного базирования. С ними ПВО Украины якобы справилась легко.- говорится в сообщении.При этом в Киеве утверждают, что Россия снова меняет тактику ракетных ударов, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО. Российское командование выводит в Черное море несколько носителей "Калибров", а удар наносит с другого направления, в частности, с Азовского.- добавила представитель командования "Юг" Наталья Гуменюк.