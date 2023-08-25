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Украинские СМИ: Глава киевского режима собрался вновь заменить руководителя МВД Украины

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Украинские СМИ: Глава киевского режима собрался вновь заменить руководителя МВД Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытаются найти кандидата на должность министра внутренних дел Украины. Об этом сообщают в Верховной Раде.


Хотя действующий министр внутренних дел Украины генерал полиции 1- го ранга 50-летний Игорь Клименко возглавил МВД не так давно – в феврале 2023 года, его уже захотели заменить на нового руководителя.

Сначала украинский режим рассматривал возможность назначения министром внутренних дел Украины нынешнего директора Службы безопасности Украины (СБУ) – 40-летнего генерал-майора Василия Малюка. Но Малюк от назначения отказался, так как ему по нраву руководить именно СБУ. Кроме того, Киев собирается назначить действующего губернатора Одесской области Олега Кипера генеральным прокурором Украины.

Данные перестановки офис Зеленского хочет сделать перед предстоящими выборами. Малюк, к примеру, считается верным Зеленскому человеком, а вот к Клименко, вероятно, такого доверия нет. Да и назначение Клименко, бывшего прежде шефом полиции Украины, на пост главы МВД было скорее вынужденным – после авиакатастрофы, унесшей жизнь предыдущего министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Что касается Малюка, то он стал директором СБУ после отставки Ивана Баканова, руководившего украинской контрразведкой до этого. Подобные кадровые перестановки могут свидетельствовать о непрекращающейся подковерной борьбе в окружении украинского президента Владимира Зеленского.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Enero201
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9 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 15:17
    +2
    Ну сменят одного нациста на другого, для нас от этого ничего не изменится.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: guest
      Ну сменят одного нациста на другого, для нас от этого ничего не изменится.

      Может сменят, а может с вертолетом упадет.
      1. guest
        guest Сегодня, 15:57
        0
        Ну если с вертолётом упадёт, будет очень хорошо.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:18
    0
    Чёй то зеля собирается то министра обороны сменить, то министра МВД, а кандидаты ни как не находятся. Какая то мышиная возня без всякого результата. Похоже на демонстрацию бурной деятельности и не более того.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:25
      -2
      Цитата: Лешак
      Чёй то зеля собирается то министра обороны сменить, то министра МВД, а кандидаты ни как не находятся. Какая то мышиная возня без всякого результата. Похоже на демонстрацию бурной деятельности и не более того.

      слава богу,у нас уже лет 20, ни чё не меняется......)
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:31
      +3
      Цитата: Лешак
      Чёйто зеля собирается то министра обороны сменить, то министра МВД, а кандидаты ни как не находятся.

      Зеля боится тех, кого рекомендуют англосаксы, эти могут и самого Зелю сменить. Нужны свои люди, а таких в "Квартале" немае, все клоуны, а военных нет.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: carpenter
        Нужны свои люди, а таких в "Квартале" немае, все клоуны, а военных нет.

        Проклятое место, министр МВД Украины. Больше всех выдержал Аваков и вовремя слинял (даже не слышно и не видно), Монастырь пришелся не по душе, без парашюта оказался, у Клименко тоже нет парашюта, скоро и он упадет.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:29
    +1
    В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытаются найти кандидата на должность министра внутренних дел Украины.
    fool Бабу в юбке на Украине не найти? Всех мобилизация извела, о как... recourse
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:41
    0
    И кому это интересно? У них там все кадры из цирка Шапито сбежали. Один Залужный воюет. Правда, больше с Зеленским, чем с нами...