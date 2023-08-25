Украинские СМИ: Глава киевского режима собрался вновь заменить руководителя МВД Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытаются найти кандидата на должность министра внутренних дел Украины. Об этом сообщают в Верховной Раде.Хотя действующий министр внутренних дел Украины генерал полиции 1- го ранга 50-летний Игорь Клименко возглавил МВД не так давно – в феврале 2023 года, его уже захотели заменить на нового руководителя.Сначала украинский режим рассматривал возможность назначения министром внутренних дел Украины нынешнего директора Службы безопасности Украины (СБУ) – 40-летнего генерал-майора Василия Малюка. Но Малюк от назначения отказался, так как ему по нраву руководить именно СБУ. Кроме того, Киев собирается назначить действующего губернатора Одесской области Олега Кипера генеральным прокурором Украины.Данные перестановки офис Зеленского хочет сделать перед предстоящими выборами. Малюк, к примеру, считается верным Зеленскому человеком, а вот к Клименко, вероятно, такого доверия нет. Да и назначение Клименко, бывшего прежде шефом полиции Украины, на пост главы МВД было скорее вынужденным – после авиакатастрофы, унесшей жизнь предыдущего министра внутренних дел Дениса Монастырского.Что касается Малюка, то он стал директором СБУ после отставки Ивана Баканова, руководившего украинской контрразведкой до этого. Подобные кадровые перестановки могут свидетельствовать о непрекращающейся подковерной борьбе в окружении украинского президента Владимира Зеленского.