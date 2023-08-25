Военный эксперт утверждает, что украинский конфликт перешел в выгодную для России стадию «борьбы на истощение»

Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желает сражаться, записались в армию ранее

Сейчас украинский вооруженный конфликт перешел в фазу «борьбы на истощение». Это очень выгодно России, учитывая несопоставимость ресурсов двух государств. Об этом пишет военный аналитик Роберт Кларк в своей колонке для издания Тhe Telegraph.По мнению Кларка, главной проблемой Киева в итоге может стать банальная нехватка людей для комплектования сражающихся войск. В настоящее время Украина пытается воспользоваться теми первыми успехами, которые у нее сейчас есть, перед тем, как дальнейший рост потерь личного состава и осенняя непогода подорвут боеспособность ВСУ окончательно.Как утверждает аналитик, Россия обладает в несколько раз большими мобилизационными ресурсами, чем Украина. Кларк говорит о соотношении 7 млн к 1,5 млн человек у России и Украины соответственно.- написал Кларк.Кроме того, Кларк убежден, что другой попытки прорыва линии обороны ВС РФ после текущей уже не будет, так как у Киева нет для этого ресурсов – ни человеческих, ни военно-технических. В этом аналитик солидаризуется с более критически настроенными экспертами вроде Скотта Риттера и Дугласа Макгрегора.Однако есть и другие точки зрения. Например, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление ВСУ еще «рано хоронить», а бывший командующий силами НАТО Бен Ходжес вообще до сих пор убежден в якобы скором достижении успеха украинскими формированиями. Но пока все говорит лишь в пользу провала, а не успеха наступательных действий ВСУ.