Военное обозрение
Войти Регистрация

Военный эксперт утверждает, что украинский конфликт перешел в выгодную для России стадию «борьбы на истощение»

17
Военный эксперт утверждает, что украинский конфликт перешел в выгодную для России стадию «борьбы на истощение»

Сейчас украинский вооруженный конфликт перешел в фазу «борьбы на истощение». Это очень выгодно России, учитывая несопоставимость ресурсов двух государств. Об этом пишет военный аналитик Роберт Кларк в своей колонке для издания Тhe Telegraph.


По мнению Кларка, главной проблемой Киева в итоге может стать банальная нехватка людей для комплектования сражающихся войск. В настоящее время Украина пытается воспользоваться теми первыми успехами, которые у нее сейчас есть, перед тем, как дальнейший рост потерь личного состава и осенняя непогода подорвут боеспособность ВСУ окончательно.

Как утверждает аналитик, Россия обладает в несколько раз большими мобилизационными ресурсами, чем Украина. Кларк говорит о соотношении 7 млн к 1,5 млн человек у России и Украины соответственно.

Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желает сражаться, записались в армию ранее

- написал Кларк.

Кроме того, Кларк убежден, что другой попытки прорыва линии обороны ВС РФ после текущей уже не будет, так как у Киева нет для этого ресурсов – ни человеческих, ни военно-технических. В этом аналитик солидаризуется с более критически настроенными экспертами вроде Скотта Риттера и Дугласа Макгрегора.

Однако есть и другие точки зрения. Например, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление ВСУ еще «рано хоронить», а бывший командующий силами НАТО Бен Ходжес вообще до сих пор убежден в якобы скором достижении успеха украинскими формированиями. Но пока все говорит лишь в пользу провала, а не успеха наступательных действий ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:26
    +3
    Население Украины сейчас реально 21-22 млн. человек.Сопоставимо с населением той же Румынии где 19 млн.,но там не было 9 волн мобилизации в отличии от Украины.Украина по сути проводит всеобщую мобилизацию создавая таким образом для себя численный перевес как преимущество на фронте,но вдолгую это проигрышный вариант,так как людской ресурс таким образом быстро истощится.Вспомните Германию после ВМВ,где была всеобщая мобилизация.Немцам пришлось фактически воссоздавать свой этнос после войны из-за колоссальных потерь понесённых на фронте.

    Население Украины сократилось после начала спецоперации с 37,6 млн до 29 млн человек, по данным на май 2023 года, подсчитал Украинский институт будущего. Инфографика с данными опубликована в телеграм-канале организации.Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на территории страны, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. «Если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы», — говорится в публикации.



    https://www.rbc.ru/politics/05/06/2023/647db6f79a79474072aae73d

    После начала спецоперации России на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая, в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины. Из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус в европейских странах.

    Верховная рада Украина в ноябре 2022 года опубликовала проект бюджета государства на 2023 год. В нем, ко всему прочему, поднят вопрос о сокращении населения после 24 февраля 2022 года. Рада приводит следующую статистическую справку с цифрами: к сентябрю население сократилось до 27,8 млн человек, до начала войны в государстве проживало 34,5 млн человек.

    https://dzen.ru/a/Y-YunQzupRFBwYkI

    Если верить Верховной Раде Украины что до начала войны в государстве проживало 34,5 млн человек и верить данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая, в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины,то получаем 34,5 млн. - 8,2 млн. = 26,3 млн.Ну и минус население проживающее на новых территориях России и уехавшее в Россию.Так и получится 21-22 млн. человек.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:37
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Население Украины сейчас реально 21-22 млн. человек.Сопоставимо с населением той же Румынии где 19 млн.,но там не было 9 волн мобилизации в отличии от Украины.Украина по сути проводит всеобщую мобилизацию создавая таким образом для себя численный перевес как преимущество на фронте,но вдолгую это проигрышный вариант,так как людской ресурс таким образом быстро истощится.Вспомните Германию после ВМВ,где была всеобщая мобилизация.Немцам пришлось фактически воссоздавать свой этнос после войны из-за колоссальных потерь понесённых на фронте.

      В Украине не было мобилизации среди студентов. Не призывали рабочих ВПК, который на сегодня сильно разрушен. И не призывали молодых людей до 20 лет. Так что при необходимости , ВСУ влегкую мобилизуют еще до 0.5млн человек. Просто у них нечем их сейчас ни вооружать, ни обмундировывать да и с обучением не так все просто.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:48
        +1
        Сняли уже бронь с работающих в ВПК.Несовершеннолетние уже из Украины бегут.

        — Речь идёт о новых волнах мобилизации. В связи с крайне большими потерями ВСУ в июне и июле при попытках атак российских укреплений на южном направлении, украинская армия сталкивается с острым дефицитом личного состава. Будут организовываться всё новые волны мобилизации. Уже появилась информация о том, что бронь сняли со многих категорий специалистов, включая работников ВПК, энергосферы, и также обсуждается вопрос о лишении брони украинских чиновников. Всё это должно, по замыслу Зеленского, что называется, заткнуть дыры в личном составе, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

        https://life.ru/p/1598851

        Ко Дню независимости Зеленский решил сделать своим согражданам сюрприз: на Украине готовится тотальная мобилизация. Возможно, даже до знаменитых киевских и одесских клубов доберутся, где молодые люди до сих пор пьют мохито, танцуют, выкладывают видео в соцсети и горя не знают.

        Скажу откровенно: военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать,— заявил Зеленский на вопрос о перспективах масштабной мобилизации.

        https://dzen.ru/a/ZOdan-7HQgdDZvuf
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:59
        0
        Тут согласен. Украина еще 2-3 года повоюет. Работников ВПК, полиции, критических отраслей заместят на женщин. Увеличат % женщин в армии. За несколько лет еще миллион под ружье поставят. Человеческий ресурс еще далек от истощения. Другое дело качество оного и те методы которыми будет оперировать политическая власть для пополнения армии. Но это уже другая история.
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:30
    +1
    Наемников могут использовать, если бабло платить будут
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Rt Rt
      Наемников могут использовать, если бабло платить будут


      Выжить на такой войне наёмникам очень проблематично.Деньги им платить не хотят,а потому их не берегут.А как известно покойникам деньги не нужны. Поэтому не каждый наёмник туда поедет.Высок риск.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:30
    +2
    Хорошо быть экспертом и размышлять о сложных системах с многими факторами, голыми цифрами.
  4. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 15:31
    +1
    "12 ноября 2022 11:54 Выход один, - истощение сил и средств противника, с наращиванием своих и последующим переломом ситуации. Иначе не прокатит."
    Вот как-то можно повторить то, что ванговалось ещё в ноябре.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:31
    +2
    Военный эксперт утверждает, что украинский конфликт перешел в выгодную для России стадию «борьбы на истощение»
    . О противостоянии именно ДВУХ ГОСУДАРСТВ... все относительно.
    Хотя на счёт людских ресурсов, т. е. возможности пополнять ЛС войск, понятно, этот ресурс конечный, у всех...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:52
      +1
      Цитата: rocket757
      Хотя на счёт людских ресурсов, т. е. возможности пополнять ЛС войск, понятно, этот ресурс конечный, у всех..

      Людей в ВСУ не хватает, но не критически. Без особого труда, могут "нагребсти" еще один миллион "мобиков" и наконец студентов (все равно они Украине не нужны).
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:32
    +1
    Это очень выгодно России, учитывая несопоставимость ресурсов двух государств. Об этом пишет военный аналитик Роберт Кларк.
    fool Тупая амеровская башка, всех по себе меряет. request
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:33
    +3
    Вопрос не в том,закончится мобпотенциал у Украины,а в том,будут ли наши рукамиводители применять наделе то преимущество в численности мобпотенциала России.Или продолжат считать,что на фронте людей хватает.Кстати,всушники подошли к первой линии обороны и начали пытаться ее прорвать
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:37
      +1
      А для чего увеличивать численность то? Занимать всю Украину? Или увеличивать число потерь в оборонительных боях?
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:41
      +2
      будут ли наши рукамиводители применять наделе то преимущество в численности мобпотенциала России
      Мобилизованных надо чем то вооружать, во что то одевать, а где брать артелерию, танки, снаряды на новые формирования? Во вторых расчетный мобресурс и что удастся набрать это две большие разницы. Все эти расчеты, это средняя температура по больнице.
  8. tchoni
    tchoni Сегодня, 15:57
    0
    Да кто ж такую дурь придумал то? Что России выгодна война на истощение? Если бы речь шла о войне отдельно взятой России и Украины - то да.. Выгодна.. Но речь то идет о другом формате конфликта.. О войне живой страны Россия и страны-зомби Украина под руководством господ из НАТО. Страна-зомби может не заботится об экономике - партнеры что то да дадут. Может не производить ни одного патрона - выдадут союзники... Может загнать на фронт всех граждан (и не только мужского пола) , способных держать оружие (мнение этих граждан и потери среди них никого не интересуют... В конце-концов, кончатся украинцы, есть поляки...) Поймите Страна-зомби уже мертва... Она живет не благодаря естественным процессам, а держится на ногах только благодаря противоестественной энергии управляющего ей темного мага. Ее нельзя измотать и предложить мировую. Ее можно только полностью уничтожить... Или уничтожить мага...Или разорвать связь. Так что воевать с зомби на истощение - плохая идея. Зомби не устает. Зомби не чувствует ран. Пытающийся драться с зомби по честным правилам бокса будет измотан и съеден.
  9. Вовик
    Вовик Сегодня, 15:58
    0
    война сейчас идет не между Россией и Украиной а между Россией и нато и война на истощение очень не выгодна России. Пока на фронте каждый день гибнут российские солдаты западные страны с каждым днем наращивают производство оружия и боеприпасов. и их потери при этом минимальны немного наемников да старая советская техника которая им и ненужна уже была.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:58
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Orange-Bigg
    Население Украины сейчас реально 21-22 млн. человек.Сопоставимо с населением той же Румынии где 19 млн.,но там не было 9 волн мобилизации в отличии от Украины.Украина по сути проводит всеобщую мобилизацию создавая таким образом для себя численный перевес как преимущество на фронте,но вдолгую это проигрышный вариант,так как людской ресурс таким образом быстро истощится.Вспомните Германию после ВМВ,где была всеобщая мобилизация.Немцам пришлось фактически воссоздавать свой этнос после войны из-за колоссальных потерь понесённых на фронте.

    В Украине не было мобилизации среди студентов. Не призывали рабочих ВПК, который на сегодня сильно разрашен. И не призывали молодых людей до 20 лет. Так что при необходимости , ВСУ влегкую мобилизуют еще до 0.5млн человек. Просто у них нечем их сейчас ни вооружать, ни обмундировывать да и с обучением не так все просто.

    Мобилизуют: не в лёгкую, но мобилизуют. А после войны укранцы, как единый этнос перестанут существовать: рассеются, как негогда иудеи были рассеяны по предсказаниям пророков.