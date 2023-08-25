Президент России присвоил четырем бригадам и одному полку ВС РФ наименования гвардейских

Четыре бригады и один полк Вооруженных сил Российской Федерации получат звания гвардейских в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Текст указа опубликован на портале правовой информации.
Наименование «гвардейского» получит 70-й мотострелковый полк. Теперь он будет называться 70-м гвардейским мотострелковым полком. Личный состав полка проявил массовый героизм и мужество в ходе проведения специальной военной операции.
Гвардейскими теперь стали 8 зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238 артиллерийская и 107 ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады. Также наименование «гвардейская» получила 18-я бригада армейской авиации ВС РФ.
Все перечисленные бригады и полк принимают активное участие в специальной военной операции ВС РФ на Украине. Личный состав бригад и полка демонстрируют «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», подчеркивается в президентском указе.
Отметим, что за время проведения специальной военной операции в России увеличилось количество гвардейских частей, появились новые соединения и воинские части – вследствие интеграции в состав ВС РФ Народной милиции Донецкой Народной Республики и Народной милиции Луганской Народной Республики, а также ряда добровольческих формирований. Кроме того, сформированы новые дивизии, созданы заново Московский и Ленинградский военные округа, а в Донецке будет функционировать еще одно общевойсковое училище - на базе ранее существовавшего училища, готовившего командные кадры для НМ ДНР.