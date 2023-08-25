Прошедшие сутки значительных изменений в обстановку на линии боевого соприкосновения не внесли. ВСУ продолжают атаковать в районе Работино, главком ВСУ Залужный заявляет о "скором" прорыве российской обороны, пока же Киев рапортует о взятии данного населенного пункта, хотя контроль над ним ВСУ установить не сумели. Российские войска выходят к Купянску. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Начнем с потерь Воздушных сил ВСУ, за прошедшие сутки они лишились сразу двух штурмовиков Су-25. Один из них был сбит российским истребителем в районе Семеновки ДНР, второй приземлили с помощью средств ПВО в районе Золотая Балка Херсонской области. Минус два самолета при дефиците авиации - это хороший результат.
Теперь у к Купянскому направлению, где российские войска продолжают движение широким фронтом, выбивая ВСУ с опорников и занимая украинские позиции. По последним данным, наши вышли на окраины Петропавловки, противник бросил в бой подразделения 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР. Наши отбили три атаки, уничтожив до 50-и всушников, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу Д-20.
На Красно-Лиманском командование ВСУ бросило в бой подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино ЛНР, российские войска атаку отбили, одновременно накрыв артиллерией и авиацией подразделения 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах Червоная Диброва, Торское и Григоровка. За сутки ВСУ потеряли до 80-и человек личного состава, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком противник три раза атаковал в районах Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка, но успеха не добился, потеряв до 260-и человек убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, САУ Krab и две гаубицы Д-20.
На Южно-Донецком направлении бои по-прежнему идут в районе Урожайного, также ВСУ пытались атаковать в районе Сладкое ДНР, все атаки отбиты. В районе Приютное уничтожены две украинские ДРГ из состава 31-й бригады морской пехоты ВСУ. Общие потери ВСУ: до 125-и всушников, три автомобиля, САУ Krab, две гаубицы М777, две гаубицы Мста-Б и одна Д-20, САУ Гвоздика, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 36.
На Запорожском противник пытается прорвать оборону в районе Работино, наши отразили пять атак. ВСУ потеряли более 110-и человек личного состава, две БМП Bradley и два БТР Stryker, четыре автомобиля, три гаубицы М777, два орудия FH-70. В районе Работино уничтожен полевой склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-и украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, Мста-Б и Д-30.