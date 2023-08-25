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Американский аналитик: Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве

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Американский аналитик: Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве

Украинские власти упорно отказываются признавать провал контрнаступления ВСУ, что может привести режим Владимира Зеленского к катастрофе. Об этом порассуждал в эфире Redacted американский аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


Отставной военный убежден, что Зеленский будет до последнего делать вид, будто бы все идет, как нужно. Но события, которые сейчас можно наблюдать на фронте, свидетельствуют об обратном. Только украинское руководство не хочет это признавать.

Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве

- подчеркнул американский аналитик.

Риттер отмечает, что с каждым днем ВСУ теряют все большее количество и военнослужащих, и военной техники. Командование украинской армии докладывает Зеленскому о том, что ВСУ терпят поражение на фронте. Эксперт подчеркнул, что ранее киевский режим врал о количестве потерь с самого начала конфликта. Сейчас эту ложь скрывать практически невозможно.

Находящееся в сложном положении командование ВСУ вынуждено перебрасывать последние резервы на Запорожское и Южно-Донецкое направления.

Однако одной из главных проблем перебрасываемых войск является низкое качество подготовки и мотивации личного состава, так как он набран из принудительно мобилизованных гражданских лиц, значительная часть которых очень далека от военной службы, имеет ограничения по здоровью и не приспособлена к неизбежным нагрузкам.
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7 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:48
    +2
    Такое уже было в прошлом году! Ему под коксом все победа...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:54
      +2
      Цитата: Михаил-Иванов
      Такое уже было в прошлом году! Ему под коксом все победа...

      Г-н Риттер по риторике очень напоминает г-на Медведева. recourse
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:05
        0
        Цитата: Арон Заави

        Г-н Риттер по риторике очень напоминает г-на Медведева.

        Братья по разуму (скорее болтовне).
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Такое уже было в прошлом году! Ему под коксом все победа...

      Просто неграмотный Зеленский, не читал предсмертного интервью, швейцарскому журналисту Курцу Шпейгелю 29 апреля 1945 года ( 30 апреля Гитлер застрелился):
      "За годы войны я был вынужден пересмотреть свою расовое мировоззрение. Вот что я вам скажу. Никто здесь, в Европе, не знает Россию и никогда её не знал. Я не идеализирую русских. В них все-таки много азиатского, но факт остается фактом. Русская нация оказалась значительно сильнее и выносливее в этой безумной войне. У русских есть то чего не хватает Европейцам, то что мы потеряли. И теперь, я не удивлюсь, если спасение для белой расы придет именно с востока, из России."

      Так же Гитлер видел в Сталине единственного достойного соперника. Причем фюрер признавал, что Иосиф Виссарионович оказался значительно мудрее "гениального" Адольфа Алоизовича.

      Вермахт предал меня. Я гибну от рук собственных генералов.Сталин совершил гениальный поступок устроив чистку в красной армии и избавившись от прогнившей аристократии и предателей...
  2. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 15:52
    0
    Хорошо, что Кремль не обманывает россиян и честно говорит, что открыт для переговоров
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:57
    +2
    Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве
    Генная память Гитлера. request
  4. guest
    guest Сегодня, 16:07
    0
    Американский аналитик: Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве

    Ну так российские танки уже были под Киевом.