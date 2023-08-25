Зеленский будет уверять в «скорой победе» даже после появления российских танков в Киеве

Украинские власти упорно отказываются признавать провал контрнаступления ВСУ, что может привести режим Владимира Зеленского к катастрофе. Об этом порассуждал в эфире Redacted американский аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.Отставной военный убежден, что Зеленский будет до последнего делать вид, будто бы все идет, как нужно. Но события, которые сейчас можно наблюдать на фронте, свидетельствуют об обратном. Только украинское руководство не хочет это признавать.- подчеркнул американский аналитик.Риттер отмечает, что с каждым днем ВСУ теряют все большее количество и военнослужащих, и военной техники. Командование украинской армии докладывает Зеленскому о том, что ВСУ терпят поражение на фронте. Эксперт подчеркнул, что ранее киевский режим врал о количестве потерь с самого начала конфликта. Сейчас эту ложь скрывать практически невозможно.Находящееся в сложном положении командование ВСУ вынуждено перебрасывать последние резервы на Запорожское и Южно-Донецкое направления.Однако одной из главных проблем перебрасываемых войск является низкое качество подготовки и мотивации личного состава, так как он набран из принудительно мобилизованных гражданских лиц, значительная часть которых очень далека от военной службы, имеет ограничения по здоровью и не приспособлена к неизбежным нагрузкам.