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Немецкая пресса склоняется к версии об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»

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Немецкая пресса склоняется к версии об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»

Источники, знакомые с ходом расследования совершенных на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" диверсий, подтверждают появившиеся ранее в СМИ сообщения, в которых утверждалось о существовании следов, ведущих на Украину.


В материалах немецких изданий ZDF и Spiegel сообщается о появлении все большего количества свидетельств того, что за терактами, в результате которых была повреждена инфраструктура российских газопроводов "Северные потоки", могут стоять связанные с украинскими властями диверсанты. Согласно официальным заявлениям, федеральная прокуратура ФРГ продолжает проведение расследования в отношении неизвестных диверсантов.

Однако по информации знакомых с ходом следствия источников, ведущие на Украину следы являются наиболее убедительными. В то же время, какие-либо доказательства того, что диверсия совершена связанными с Россией лицами, у следствия отсутствуют.

Кроме того, отмечается, что прокуратура все еще рассматривает версию, согласно которой существует связь взрывов на газопроводах с упоминавшейся ранее яхтой "Андромеда". Изученные оперативниками технические данные подтверждают, что группа диверсантов находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в публикации по материалам своего расследования заявил, что взрывные устройства на подводной инфраструктуре российских газопроводов заложили водолазы американских ВМС при содействии норвежских специалистов. В Пентагоне версию о причастности к диверсии спецслужб или вооруженных сил США ожидаемо отрицают.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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3 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 16:01
    +2
    Украина не имеет технических средств для реализации подобной диверсии. Такими возможностями обладают США и Британия. Немецкой прессе стоило бы предложить немцам наложить санкции на США и посмотреть на реакцию.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:06
    +1
    Ссы в глаза немецким эхспертам, а им всё роса, никак из под Штатов не вылезу, как леги - так и лежат!
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:09
    0
    Немецкая пресса склоняется к версии об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»

    И чего тут склоняться. Давно все уже поняли, что это бандерлоги проползли под водой от островов мелкобритании в Швецию и взорвали трубы клятых москалей.