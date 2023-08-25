Немецкая пресса склоняется к версии об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»

Источники, знакомые с ходом расследования совершенных на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" диверсий, подтверждают появившиеся ранее в СМИ сообщения, в которых утверждалось о существовании следов, ведущих на Украину.В материалах немецких изданий ZDF и Spiegel сообщается о появлении все большего количества свидетельств того, что за терактами, в результате которых была повреждена инфраструктура российских газопроводов "Северные потоки", могут стоять связанные с украинскими властями диверсанты. Согласно официальным заявлениям, федеральная прокуратура ФРГ продолжает проведение расследования в отношении неизвестных диверсантов.Однако по информации знакомых с ходом следствия источников, ведущие на Украину следы являются наиболее убедительными. В то же время, какие-либо доказательства того, что диверсия совершена связанными с Россией лицами, у следствия отсутствуют.Кроме того, отмечается, что прокуратура все еще рассматривает версию, согласно которой существует связь взрывов на газопроводах с упоминавшейся ранее яхтой "Андромеда". Изученные оперативниками технические данные подтверждают, что группа диверсантов находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море.Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в публикации по материалам своего расследования заявил, что взрывные устройства на подводной инфраструктуре российских газопроводов заложили водолазы американских ВМС при содействии норвежских специалистов. В Пентагоне версию о причастности к диверсии спецслужб или вооруженных сил США ожидаемо отрицают.